ККТ и разовая сделка: а можно ли один раз продать что-либо без онлайн-кассы?

Типичный вопрос: есть у меня на фирме автомобиль или другой объект, который я хочу продать «физику» – ну разве не могу это сделать без онлайн-кассы? Ведь это всего лишь разовая сделка, так зачем же мне покупать онлайн-кассу?

Ответ: нет, не можете. Так как обязанность применять онлайн-кассу не связана с количеством продаж!

Неприменение ККТ влечет наложение штрафов (ч. 2 ст. 14.5 КоАП РФ):

на должностных лиц и предпринимателей – в размере от 1/4 до 1/2 суммы расчета, осуществленного без применения ККТ, но не менее 10 000 руб;

на организацию – в размере от 3/4 до полного размера суммы расчета без применения ККТ, но не менее 30 000 руб.

Красна изба пирогами, а нарушение – штрафами! Для субъектов малого и среднего предпринимательства административный штраф заменяется на предупреждение, если правонарушение – неприменение ККТ – совершенно впервые (ч. 1 ст. 4.1.1, ч. 2 ст. 3.4 КоАП РФ).

Получается, что если неприменение ККТ будет обнаружено впервые, т.е. в нашем случае если это будет единственная разовая сделка, то фактически штрафа не будет, так как он подлежит замене на предупреждение.

Любое неприменение ККТ, даже разовое – это нарушение! Но один раз продать можно в том смысле, что штраф должен быть заменен на предупреждение, если это первое и единственное такое нарушение.

Конечно, такая норма не руководство к действию, что один раз можно обойтись и без кассы. Речь лишь о смягчении ответственности за впервые совершенное нарушение для субъектов СМП.

Просто для оценки рисков, связанных с неприменением ККТ, нужно об этом знать.

Чтобы не потерять такие инструкции и памятки с ответами на сложные вопросы, храните их в одном общем пространстве, доступ к которому будет у всех сотрудников фирмы. Например, в «Полезной информации» в Мультибухгалтере. Мультибухгалтер – это полноценный онлайн-офис бухгалтерской фирмы, который объединяет и бухгалтеров, и клиентов в одном пространстве, даже если вы ушли на «дистанционку».

У каждого бухгалтера есть свой личный кабинет: с графиками отчетности по тем фирмам и ИП, которые он ведет, с задачами от коллег или руководителя, с сообщениями и документами от и для клиентов. Есть и личное пространство для собственных напоминаний и заметок.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»