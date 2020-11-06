Вот и началось: налоговая сравнивает выписанные COVID-пропуска с количеством работников

Кто старое помянет, тому сами знаете что. Но к налоговой это не относится. Во многих регионах в разгар изоляции нужно было оформлять пропуска. Где-то были жесткие правила выдачи, а где-то лайтовые, формальные. Например, заходишь на сайт администрации, получаешь одноразовый пароль, а потом без всякой привязки и сверки выводишь на печать бланк пропуска на то ФИО, которое ввел.

Сейчас, возможно, уж и не упомнишь, что и как в эмоциональном порыве делал, когда все стремительно схлопывалось, а улицы пустели как при зомби-апокалипсисе.

Но ничто даже в самой лайт-версии, как оказалось, не проходит бесследно. Многие фирмы и ИП стали получать вот такие письма:

И что еще интересно, это вовсе не значит, что действительно фирма выписала лишние пропуска относительно своей численности. Я знаю ответственных бухгалтеров, которые звонили в налоговую и спрашивали: «У нас два работника, и мы выписали два пропуска, а почему вы прислали это уведомление?». На что получили ответ: «Ну, это может быть другая фирма с таким названием (?) пропуска выписала, а не вы. Вы просто письменно нам ответьте…».

Сложность и в том, что сейчас, как правило, нет доступа к той системе, через которую выписывали пропуска. Что и как там генерилось и накапливалось – тайна. Что, как и по кому передавалось в налоговую – тоже тайна. Но «два больших брата», как оказалось, за нами уже проследили или типа того.

В большинстве случаев ни подтвердить, ни опровергнуть расхождения, выявленные налоговой, нельзя… Поэтому если в вашем регионе не было супер-системы, и вы не храните какой-либо учет выданных пропусков, то вот один из вариантов ответа на такие письма:

На Ваше уведомление №*** о вызове в налоговый орган налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) от **.**.2020 года по поводу выявленных вами расхождений между количеством выданных специальных пропусков на передвижение работников и количеством застрахованных лиц за полугодие 2020 года сообщаем следующее. В расчете по страховым взносам за 6 месяцев 2020 года отражены застрахованные лица исходя из количества работающих лиц в организации, и оснований в предоставлении уточненного расчета нет. При оформлении пропусков мы использовали информационный ресурс, доступный на момент оформления пропусков. Пропуска распечатывали, выдавали работникам за подписью руководителя и заверенные печатью организации. В настоящий момент мы не имеем доступа к информационному ресурсу, с помощью которого оформляли пропуска, не имеем доступа к учетным данным этого ресурса, не располагаем информацией, на основании каких данных вами выявлено указанное расхождение и, следовательно, не можем предоставить пояснения относительно произведенных вами сравнений.

Всем желаю, чтобы впредь никаких пропускных режимов больше не было: и налоговой поменьше работы будет, да и всем нам от этого лучше.

А бухфирмам – подключайтесь к Мультибухгалтеру, удобному и комфортному онлайн-офису. Подоконников с цветами там нет, зато интерфейс приятный и дружелюбный, да и каждый бухгалтер может выбрать свою фотку или аватарку для личного кабинета. Общайтесь, работайте, ведите графики, ставьте задачи и «напоминалки», печатайте договора, делайте рассылки по клиентам и много чего еще удобного и полезного!

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»