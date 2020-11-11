Бухфирмам, ведущим ТСЖ: председатель — кто он такой?

ТСЖ — организация, налоги платит, отчетность сдает. И в этом смысле для нас, бухгалтеров, это «обычный» клиент. В ТСЖ есть Председатель правления, которого по аналогии часто ассоциируют с руководителем-директором. Но кто он такой, Председатель правления — работник или нет — вопрос для нас принципиальный.

С председателем ТСЖ заключать трудовой договор нельзя, и это говорит судебная практика!

В подробном письме Минтруда от 16.03.2020 года N 14-2/В-269 и в Кассационном определении Верховного суда РФ от 24 мая 2019 г. N 84-КА19-1 по кирпичикам изложена логика того, что отношения с председателем ТСЖ не могут быть трудовыми.

Отношения, связанные с созданием и деятельностью ТСЖ, прав и обязанностей их членов, регулируются жилищным законодательством (статья 4 Жилищного кодекса РФ). В пункте 3.1 статьи 147 ЖК РФ установлен запрет на совмещение деятельности членов правления с работой в ТСЖ по трудовому договору. Значит, запрет на трудовую деятельность в полной мере относится и к председателю правления.

Если долго вглядываться в вопрос, то и он начнет вглядываться в нас, и можно найти письма в защиту трудовых отношений. Например, Письма Минфина России от 09.04.2018 N 03-15-05/23294 и ФНС России от 17.04.2018 N БС-4-11/7275@. Но актуальная судебная практика «бьёт» такие рассуждения.

Если не трудовые отношения, то какие?

Труд у нас свободен (ст. 37 Конституции РФ), каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию. Т.е избрать на должность председателя односторонним волевым актом правления ТСЖ нельзя, нужно согласие на занятие этой должности. Значит, такие отношения должны быть договорными, и с председателем ТСЖ нужно заключать гражданско-правовой договор оказания услуг. Подобная позиция вытекает, в частности, из Определения ВС РФ от 12 февраля 2018 г. N 301-КГ17-22172.

Выводы:

Выплаты председателю правления ТСЖ — это вознаграждение, размер которого устанавливается сметой расходов.

Договор, заключаемый с председателем правления — это гражданско-правовой договор оказания услуг.

Трудовых и социальных гарантий, предусмотренных ТК РФ, у председателя нет, отпускных не выплачиваем, выходных пособий, компенсаций не рассчитываем.

Страховые взносы на обязательное пенсионное и медицинское страхование начисляем.

СЗВ-ТД по председателю не сдаем, а в остальные отчеты данные по нему включаем.

У каждой организации, как и у ТСЖ, есть свои особенности и нюансы. Чтобы их не упустить и избежать ошибок, нужна единая база с организациями и всей информацией по ним. Она должна быть легко доступна (особенно актуально во время удаленки), а работать с ней должно быть просто и удобно. Из-за специфики бухгалтерской работы обычные CRM для учета клиентов не подойдут, зато отлично подойдет Мультибухгалтер— сервис, разработанный специально для управления бухгалтерской фирмой. Подключайтесь, заводите базу клиентов и организаций, контролируйте задачи и события по ним, общайтесь и не мучайтесь больше с экселевскими табличками.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»