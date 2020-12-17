Можно ли сначала поработать на патенте, а потом при превышении выручки 60 млн уйти на упрощенку?

Вопрос предпринимателя: ИП занимается розничной торговлей, и ближе к концу 2021 года выручка ожидаемо превысит 60 млн. рублей. Можно ли ему отработать, скажем, 9 месяцев на патенте, а потом последний квартал — уже на УСН?

Что вы думаете по этому поводу, уважаемые коллеги, возможно ли такое?

Мои рассуждения о возможности такой налоговой комбинации следующие.

Во-первых, изначально должно быть подано заявление на упрощенку, чтобы ИП в 2021 году мог ее в принципе применять.

Во-вторых, разбираемся с порядком определения периода, за который нужно считать лимит по выручке на ПСН, если патент взят на неполный год.

Чтобы самим не выдумывать, задействуем разъяснение Минфина в Письме от 07.08.2019 года N 03-11-11/59523. Там рассмотрен показательный случай, подходящий под нашу ситуацию.

Если патент выдан на срок менее календарного года, налоговым периодом признается срок, на который выдан патент. Лимит по выручке считаем с начала года и до окончания действия патента. Если доходы превысят 60 млн рублей уже за пределами действия патента, то на законность его применения сумма превышения уже не влияет.

Т.е. по завершении действия патента уже не могут применяться никакие положения патентной системы налогообложения, включая и условия, установленные в п. 6 ст. 346.45 НК РФ, касательно лимита доходов.

Вывод: если размер доходов будет превышен после окончания срока, на который был выдан патент, то это никак уже не повлияет на применение патента.

В-третьих, нужно решить, а можно ли по этому виду деятельности применять упрощенку после того, как срок действия патента будет окончен.

Есть довольно старые разъяснения Минфина (Письмо от 24.01.2013 N 03-11-12/11), которые цитируются до сих пор. Согласно им, если ИП осуществлял вид деятельности на патенте, и срок патента истек среди года, то по этому виду деятельности применять УСН возможно только со следующего года.

Да, «сюр», но это повторяют и повторяют в разных обзорах. Но окончание срока патента ведь не означает утрату права применения УСН, если такая система заявлена, а патентная система не «уничтожает» УСН. Кроме того, совмещать ОСНО и УСН нельзя, что подтверждено еще Определением Конституционного Суда РФ от 16.10.2007 N 667-О-О.

Мое мнение: можно применять УСН по виду деятельности, по которому в течение года закончилось действие патента.

Если у ИП есть еще какие-либо виды деятельности на упрощенке, то это вообще снимает всякую напряженность по этому вопросу.

В-четвертых, нужно решить, что делать, например, с остатками товаров, если речь идет о рознице, при переходе с ПСН на УСН.

Стоимость товаров для дальнейшей реализации, приобретенных в период применения ПСНО, не включается в налоговую базу при УСНО (Письма Минфина России от 15.01.2019 N 03-11-11/1128, от 28.12.2018 N 03-11-11/95981, от 14.05.2018 N 03-11-11/32187).

Это нужно учесть при таком налоговом маневре!

Собственно, вот такие мысли по этому поводу. Если есть мнения, то поделитесь, ведь этот вопрос волнует многих предпринимателей!

2021 год уже совсем близко, а дел перед ним становится все больше. Решайте последние вопросы с клиентами и спокойно переходите к подготовке к празднику! Планерку возьмет на себя Мультибухгалтер: соберет налоговые, отчетные и зарплатные события вместе с датами уплат налогов и выплат зарплат по всем вашим клиентам, учтет изменения и распределит события по сотрудникам. А по вашему запросу — рассчитает тарифы, выставит счета и сформирует документы. Мультибухгалтер — онлайн-сервис для управления бухгалтерской фирмой. Поможет работать и снизить издержки. Регистрируйтесь и пройдите бесплатный месячный тест-драйв! Время на обучение не требуется.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»