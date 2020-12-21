Налоговая интересуется, почему упала прибыль в 2020 по сравнению с 2019. Как бы так помягче ответить?

Если вдруг по каким-либо причинам выручка, прибыль и т.д. в 2020 году снизилась по сравнению с 2019 годом, то это чудеса чудные. И почему бы такое могло произойти? Назовите хотя бы одну причину!

По мнению налоговой, очевидных причин тому нет, ведь высылая требование по ст. 88 НК РФ, налоговая требует: указать конкретные причины, повлиявшие на ухудшение результатов хозяйственной деятельности Вашей организации (ПОДРОБНОЕ ПОЯСНЕНИЕ ПРИЧИН) ;

; подтвердить правомерность снижения налоговых обязательств за 9 месяцев 2020г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (9 месяцев 2019г.).

А дальше нужно вглядеться в самого себя, в свой бизнес и проделать аналитическую работу, обосновывая, как же так получилось, что финансовые показатели ухудшились.

Вообще-то вариаций таких писем много. Они шли и раннее, как только снижались налоговые обязательства. Т.е. если уж заплатил налог, взял «планку», то опускать ее не должен...

Просто касательно нынешнего, 2020 года опять на автомате рассылать такие письма — как- то уж совсем вне всякой меры...

Как отвечать

Во-первых, обязанность представлять документы в ходе камеральной проверки строго ограничена п. 7 ст. 88 НК РФ. Все случаи запроса документов перечислены в ст. 88 НК РФ. В частности, документы могут быть запрошены только, если:

заявили налоговую льготу, тогда могут быть запрошены документы о праве на такую льготу; заявили возмещение по НДС; есть противоречия в декларациях по НДС между вами и контрагентами, приводящие к занижению налога или завышению возмещения, тогда могут быть запрошены счета фактуры; по страховым взносам применили пониженные тарифы, или есть необлагаемые выплаты; подали уточненную декларацию (расчет) после истечения двух лет от срока сдачи первичной отчетности и уменьшили налог либо увеличили убыток; применили в декларации по НДС вычеты по налогу в рамках системы tax-free; заявили инвестиционный вычет в декларации по налогу на прибыль.

Поэтому никакие учетные политики и все прочие документы, запросы которых так любят имплантировать в требования по даче пояснений, представлять вы не обязаны. Можно игнорировать такие незаконные требования.

Во-вторых, требование составляется, если выявлены ошибки и (или) противоречия между сведениями, содержащимися в документах, либо несоответствия сведений, представленных налогоплательщиком, сведениям, имеющимся у налогового органа и полученным им в ходе налогового контроля.

Это дежурный абзац для всех таких требований.

Но сравнительное снижение налоговых обязательств по сравнению с прошлым годом не является противоречием или ошибкой!

Формальное подтягивание какой-либо статьи, как в этом требовании — вообще лишено смысла п. 2 ст. 249 НК РФ, так как в этом пункте идет речь о порядке определения выручки от реализации.

Так как ошибок никаких нет, и в тексте указаний на них не содержится, то на нет и суда нет.

Поэтому можно отвечать, что ошибок и (или) противоречий, в снижении налоговых обязательств за 9 месяцев 2020 года относительно 9 месяцев 2019 года нет. Все доходы учтены в соответствии с нормами налогового законодательства, расходы подтверждены документально и экономически обоснованы. Снижение выручки обусловлено объективными фактами финансово-хозяйственной деятельности и сложившейся экономической ситуацией в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Обязанности проводить по требованию налоговой аналитику с заполнением табличек нет, можно такое требование игнорировать.

В принципе, все. Если есть желание, то можно дополнить чем-то из личной специфики, из пережитого, если есть, что сказать доброго и жизнеутверждающего.

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Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»