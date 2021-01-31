Отмена деклараций по земле и транспорту: какие даты теперь нужно держать в голове бухгалтеру

Мы будем жить теперь по-новому, и уже за 2020 год не сдаем налоговые декларации по земельному и транспортному налогам. Какой новый порядок взаимоотношений с налоговой и какие контрольные даты ожидают нас, бухгалтеров, в 2021 году?

1. Даты уплаты земельного и транспортного налогов теперь одинаковы и не зависят от регионов. Налоги за год оплачиваем не позднее 01 марта.

2. Если муниципальным или региональным законодательством предусмотрена уплата авансовых платежей по земельному и транспортному налогам соответственно, то даты уплат также совпадают и едины для всех регионов:

30.04.2021 — авансовый платеж за 1 квартал;

02.08.2021 — авансовый платеж за 2 квартал;

01.11.2021 — авансовый платеж за 3 квартал.

3. И транспортный, и земельный налоги рассчитываем и уплачиваем сами. В отличие от «физиков», которым землю и транспорт считает сама налоговая, организациям никаких уведомлений на уплату приходить не будет. Но декларации отменили, а сверяться с налоговой как-то нужно. Поэтому в замену образовавшейся с исчезновением деклараций пустоты ввели новую «налоговую бумагу» — сообщение об исчисленной налоговым органом сумме налога.

Налоговая инспекция на основании имеющихся у нее данных рассчитывает земельный и транспортный налоги и информирует об этом налогоплательщика. Сообщение с исчисленной суммой налога должно быть отправлено не позднее 6 месяцев с окончания срока уплаты налога за предыдущий год. Так как срок уплаты 01 марта, значит, где-то к августу мы уж точно должны получить расчет по версии налоговой.

А дальше, получив сообщение, соглашаемся или нет с расчетами налоговой. Если заплатили меньше, и это наша ошибка, то доплачиваем налог и пени. Если не согласны и считаем, что налоговая ошиблась, то в течение 10 рабочих дней предоставляем пояснения и документы, которые налоговая рассмотрит в течение месяца.

До отмены деклараций был отлаженный механизм камералок, когда налоговая сама должна была инициировать «разборки» с налогоплательщиком, а теперь это будет уже наша забота, доказывать свою правоту. Утешает то, что и земельный, и транспортный налоги не самые сейсмически опасные налоги в плане ошибок и сложности расчета.

Кроме того, можно самим, не дожидаясь сообщения, запросить сведения о земельных участках и транспортных средствах в виде выписки из Единого государственного реестра налогоплательщиков и свериться с налоговой (Письмо ФНС России от 17.07.2020 N БС-4-21/11555@). Так что, возможно, никакого негатива от нового порядка и не будет.

4. Еще одно последствие отмены деклараций по земельному и транспортному налогам. Ранее, если были льготы, их заявляли в декларации. Теперь декларации нет, а значит, при наличии льгот нужно подавать заявление в налоговую. Форма заявления указана в приложении N1 к Приказу ФНС России от 25.07.2019 N ММВ-7-21/377@. Сроков представления заявления о налоговых льготах не установлено, но разумней не тянуть с ним, чтобы налоговая успела корректно исчислить налоги с учетом имеющихся льгот.

В календаре Мультибухгалтера мы установили срок подачи заявления о льготах по земельному и транспортному налогам 01 февраля. Если заявление вам подавать не нужно, то отметьте это событие как выполненное. Также вы можете самостоятельно настроить любую другую дату для подачи заявления о льготах через создание индивидуальных (периодических) событий.

5. Есть и еще одна потенциальная обязанность по вступлению в контакт с налоговой. Если есть земельный участок или транспортное средство, которое является объектом налогообложения, а сообщение об исчисленной сумме налога по нему вы не получили, то об этом нужно однократно сообщить в налоговую. Срок сообщения — до 31 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. Форма сообщения и порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от 25.02.2020 N ЕД-7-21/124@.

В календаре Мультибухгалтера мы предусмотрели это возможное событие по сроку 30 декабря. Если нужды в сообщении не будет, то можно отметить это событие как выполненное.

Итак, вот основные контрольные бухгалтерские даты и периоды для земельного и транспортного налогов:

январь-февраль — подаем заявление на льготы, если таковые имеются, чтобы не тянуть и дать налоговой возможность их учесть;

01.03.2021 — крайний срок уплаты налога за 2020 год;

30.04.2021 — авансовый платеж за 1 квартал;

02.08.2021 — авансовый платеж за 2 квартал;

01.11.2021 — авансовый платеж за 3 квартал;

март — август — ждем сообщение об исчисленной сумме налога от инспекции;

10 рабочих дней с момента получения сообщения — возражаем налоговой, если не согласны с ее расчетом;

1 месяц с подачи нашего заявления на ожидание получения ответа из налоговой, но в принципе срок может быть и продлен;

до 31.12.2021 — сообщение об неучтенных объектах налоговой.

Вроде и декларации отменили, а по факту смотришь, работы по этим налогам и поводов для общения с налоговой совсем не мало!

Это основные «фишки» отмены деклараций по земельному и транспортному налогам, а дальше — поживем-увидим.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»