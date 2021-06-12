Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Кто он – идеальный налогоплательщик?

Товарищи, налоговая столько вызывает с разными пояснениями, налоговой нагрузкой, не дай Бог убытками или разрывами, что кажется, будто весь мир замазан черной краской. А есть ли идеальный налогоплательщик, чтобы можно было его на виртуальную доску почета на налог.ру повестить и приводить в пример другим.

Как думаете, каков портрет такого идеального налогоплательщика?

Я вот думаю так:

Чтобы был на ОСНО. Ведь всякие там спец. режимы — «от лукавого». С одной стороны, они вроде как есть. А с другой, это ведь типа преференция, поблажка, и нет-нет, да приходится обосновывать, что имеешь право этот спец. режим применять. Чтобы был одинок по своей хозяйственно-финансовой жизни. Ведь если больше двух соберешься, там глядишь, и «дробленкой» начнешь отдавать. Чтобы ничего и никогда не совмещал, нулевых ставок никаких не применял и ничем льготным не торговал. А то ведь как, любые отклонения от налогового фарватера — это раздельный учет, условность, упрек чистому абсолюту. Чтобы все нажитое непосильным трудом собрал бы на свою фирму. Чтобы налоговая чувствовала сосредоточение того, что можно взять и «потрогать», если случись, возникнет у налоговой такая потребность. Чтобы помнил, что, увидев пункт 2 ст. 93, нужно нести в налоговую все, что запрошено. А если уж упомянули статью 88, то хоть и сдавал декларацию три года назад, нес все документы на каждую цифру в ней. Чтобы ждал и скучал без уведомлений и знал, что это счастливый шанс показать себя с лучшей стороны и рассказать все. И лучше сразу брать с собой коробку с документами — а вдруг, понадобится. Чтобы мониторил налоговую нагрузку и знал, что это только приблизительные цифры для налоговых лузеров. А нужно перевыполнить план минимум на 30% сверху. Чтобы ничего не вычитал. А уж если что и вычел, то только сдав налоговые анализы, причем вместе со своим поставщиком.

Вот тогда и будешь (возможно) идеальным налогоплательщиком. Как думаете, этого достаточно?

А мы, бухфирмы, работаем с обычными, возможно, и не такими идеальными. А чтобы делать это было удобно и быстро, используем Мультибухгалтер.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса «Мультибухгалтер»