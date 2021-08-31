Уходит ключевой бухгалтер, на которого молились: страшно?

Каждый сталкивался с уходом ключевого бухгалтера, который столько закрывал, что кажется, будто его уход оставит брешь, способную потопить всю бухфирму. Но есть способы сгладить уход звездного сотрудника и защитить фирму.

Сначала разберемся, откуда берется такой бухгалтер-звезда. Делегировать трудно, для этого нужна система. А вот отдавать, если кто-либо отзывчиво принимает, легко.

Бухгалтер-умница, профессионал, отзывчивый и супер-работоспособный — удача для любой фирмы. Он постепенно снимает «боли» с руководителя, все больше и больше замыкает на себе клиентов, что не нарадуешься.

Такая взаимная жизнь может длиться долго, но наступает момент, когда бухгалтер-звезда выгорает либо, чего хуже, готов уйти в самостоятельное плавание. И вот тогда возникают те самые брешь, страх и паника. Что делать, как собрать все ниточки, что были в руках у этого ключевого бухгалтера?

Мультибухгалтер советует:

Стандартизировать работу с клиентами и не выстраивать свои услуги по «VIP» сценарию, когда куча всего делается на особых договоренностях бухгалтера с клиентом. Чем больше нестандартного, тем больше потеря информации с уходом бухгалтера.

Растить внутренний кадровый резерв. Вокруг бухгалтера-звезды должен быть ореол бухгалтеров, готовых перехватить то, что он делает. Эти бухгалтеры уже могут обладать знаниями о «клиентских ниточках», например, во время подмены ключевого бухгалтера.

Использовать общую управленческую среду с постановщиком задач, перепиской с клиентом на основе системы по управлению бухгалтерской фирмой.

Например, такой как Мультибухгалтер. Тогда вся информация о клиентских задачах будет в доступе без риска ее утери.

Распределять полномочия по структуре бухгалтерской фирмы и не концентрировать их в одних руках. Как минимум, начисление заработной платы передать в зарплатный отдел, тем самым «раздвоив» общение с клиентом между сотрудниками бухгалтерской фирмы.

Закрепить структуру бухгалтерской фирмы тоже можно с помощью Мультибухгалтера.

Следить за нагрузкой на сотрудников, которая отображается в Мультибухгалтере, и не допускать выгорание.

Активно внедрять автоматизацию процессов, снижая риски человеческих факторов.

Андрей Жильцов, руководитель сервиса Мультибухгалтер