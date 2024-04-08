Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера

Любые дополнительные отчеты никем не любимы, а бухгалтерами в особенности: и так живем в мире сплошных отчетов. Но есть ситуации, при которых «фото рабочего дня» бухгалтера можно использовать в качестве инструмента управления.

Вот пример. Бухфирма ведет операционный учет. Тарифицирует его тем или иным способом, подходов много. Но чем выше вовлеченность в бизнес клиента, тем больше неопределенности и выше опасность различных «пожирателей времени». Например: акты сверки с контрагентами клиента (если эту работу ведет бухгалтерская фирма), общение с самим клиентом, ответы на его постоянные вопросы (не игнорить же?), «управленка» и т.д.

Вроде по документам все ок, а время на клиента уходит как вода в горячий песок.

Что делать?

автоматизировать процессы

вводить строгие регламенты.

повышать цену.

А+Б+В = равно бухгалтерское счастье, но легко сказать, точнее, написать, а сделать трудно.

Кстати Мультибухгалтер, вполне может помочь и с А, и с Б (введены новые тарифы, позволяющие мониторить клиентов), и с В (мы поделились нашим опытом регламентов, если вы пропустили это, пишите нам!).

Но чтобы принять решение по приведенному выше примеру, требуется ручное вмешательство, то есть, замеры. И это именно то исключение, которое подтверждает верный путь автоматизации Мультибухгалтера.

Тут и приходит на помощь нелюбимое «фото рабочего дня» со всем бэкграундом недоверия со стороны бухгалтеров, на которых навешивают эту дополнительную работу.

Суть этого способа состоит в замере времени, например, в течение месяца, который уходит на обслуживание клиента, и дальнейшее определение стоимости месячного обслуживания, исходя из количества работы с клиентом. По своей сути, это время, затрачиваемое бухгалтерами, умноженное на его стоимость для клиента.

Эту стоимость можно определить, исходя из почасовой оплаты труда бухгалтера, плюс страховые взносы, плюс норма на накладные расходы, плюс норма прибыли.

Успех способа «фото рабочего дня» заключается в форме таблицы, где будут собраны все сведения о занятости сотрудников в течение дня. Если с ней не угадать и ее недодумать, то работа пройдет впустую.

Дело конечно частное, и в Мультибухгалтер мы его не внедряли, а использовали таблицы в формате excel, но приписывали к ним макросы.

Любые модели — это не идеал и не объективная реальность.

Замер трудозатрат в формате «фото рабочего дня» также имеет свои недостатки:

дополнительная работа, ложащаяся на бухгалтеров;

нарушение зоны комфорта бухгалтеров, так как ассоциации с дополнительным контролем неизбежны;

невозможность точного и беспристрастного тайминга со стороны бухгалтеров;

относительность в расчете процентов, накидываемых на заработную плату бухгалтеров.

Но в качестве ситуативного управленческого замера в тех случаях, когда обычные тарифные расчеты не срабатывают, этот метод может быть эффективным.

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