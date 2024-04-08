Мультибухгалтер
Управленческий учет

Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера

Любые дополнительные отчеты никем не любимы, а бухгалтерами в особенности: и так живем в мире сплошных отчетов. Но есть ситуации, при которых «фото рабочего дня» бухгалтера можно использовать в качестве инструмента управления.
90 62
Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Вот пример. Бухфирма ведет операционный учет. Тарифицирует его тем или иным способом, подходов много. Но чем выше вовлеченность в бизнес клиента, тем больше неопределенности и выше опасность различных «пожирателей времени». Например: акты сверки с контрагентами клиента (если эту работу ведет бухгалтерская фирма), общение с самим клиентом, ответы на его постоянные вопросы (не игнорить же?), «управленка» и т.д.

Вроде по документам все ок, а время на клиента уходит как вода в горячий песок.

Что делать?

  • автоматизировать процессы

  • вводить строгие регламенты.

  • повышать цену.

А+Б+В = равно бухгалтерское счастье, но легко сказать, точнее, написать, а сделать трудно.

Кстати Мультибухгалтер, вполне может помочь и с А, и с Б (введены новые тарифы, позволяющие мониторить клиентов), и с В (мы поделились нашим опытом регламентов, если вы пропустили это, пишите нам!).

Но чтобы принять решение по приведенному выше примеру, требуется ручное вмешательство, то есть, замеры. И это именно то исключение, которое подтверждает верный путь автоматизации Мультибухгалтера.

Тут и приходит на помощь нелюбимое «фото рабочего дня» со всем бэкграундом недоверия со стороны бухгалтеров, на которых навешивают эту дополнительную работу.

Суть этого способа состоит в замере времени, например, в течение месяца, который уходит на обслуживание клиента, и дальнейшее определение стоимости месячного обслуживания, исходя из количества работы с клиентом. По своей сути, это время, затрачиваемое бухгалтерами, умноженное на его стоимость для клиента.

Эту стоимость можно определить, исходя из почасовой оплаты труда бухгалтера, плюс страховые взносы, плюс норма на накладные расходы, плюс норма прибыли.

Успех способа «фото рабочего дня» заключается в форме таблицы, где будут собраны все сведения о занятости сотрудников в течение дня. Если с ней не угадать и ее недодумать, то работа пройдет впустую.

Дело конечно частное, и в Мультибухгалтер мы его не внедряли, а использовали таблицы в формате excel, но приписывали к ним макросы.

Любые модели — это не идеал и не объективная реальность.

Замер трудозатрат в формате «фото рабочего дня» также имеет свои недостатки:

  • дополнительная работа, ложащаяся на бухгалтеров;

  • нарушение зоны комфорта бухгалтеров, так как ассоциации с дополнительным контролем неизбежны;

  • невозможность точного и беспристрастного тайминга со стороны бухгалтеров;

  • относительность в расчете процентов, накидываемых на заработную плату бухгалтеров.

Но в качестве ситуативного управленческого замера в тех случаях, когда обычные тарифные расчеты не срабатывают, этот метод может быть эффективным.

Хотите больше узнавать про менеджмент бухфирмы? Подписывайтесь!

Мультибухгалтер

Помогает развиваться и вести любое количество клиентов

Реклама: ООО «МУЛЬТИБУХГАЛТЕР», ИНН: 6234172398, erid: LjN8KBnoo

Комментарии

1
Общество

Отели и гостиницы подешевеют: что придумали власти

Директор департамента реализации проектов в сфере туристской деятельности Минэкономразвития Владимир Трач в ходе круглого стола комитета Госдумы по защите конкуренции сообщил, что невозвратный тариф, который планируется ввести в российских отелях, будет на 30% дешевле обычных тарифов.

7

Курсы повышения
квалификации

20 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
Нотариат

Нотариальные услуги стали дешевле

В Совете Федерации в рамках круглого стола «Особенности правового регулирования нотариальной деятельности: практические вопросы» обсудили эффективность действующей системы организации нотариальной деятельности в РФ и возможные пути совершенствования законодательства о нотариате.

14
Первая Экспертная Бухгалтерия
ЭДО

Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем

Системы электронного документооборота (ЭДО) позволяют упростить документооборот: ускорить передачу и получение документов, организовать поиск и хранение. Во многих случаях использование ЭДО обязательно. Рассказываем, как выбрать подходящую систему с учетом их особенностей. 

Как выбрать ЭДО и не ошибиться: плюсы и минусы систем
12

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
RG-Soft

Закупка, реализация импортных товаров в 1C:EPR

В статье рассказываем, как осуществить закупку и реализацию импортных товаров в 1C:ERP.

Закупка, реализация импортных товаров в 1C:EPR
7
УК РФ

В суд поступило дело о нецелевом расходовании на 430! томов

Генпрокуратура направила в суд 430 томов уголовного дела о нецелевом расходовании денежных средств участников долевого строительства на сумму свыше 2,4 млрд рублей.

115
QRService
Система быстрых платежей

NFC–таблички с кассовой ссылкой

Рассказываем, как легко оплатить покупки с помощью NFC-таблички с кассовой ссылкой и чем она отличается от других способов оплаты через систему быстрых платежей (СБП).

NFC–таблички с кассовой ссылкой
52

Онлайн-курсы

52
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
6-НДФЛ

Стало ясно, по какой форме сейчас сдавать 6-НДФЛ

Налоговики рекомендуют сдавать 6-НДФЛ по форме, которая еще не действует.

1
599
Мультибухгалтер
Управленческий учет

Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера

Любые дополнительные отчеты никем не любимы, а бухгалтерами в особенности: и так живем в мире сплошных отчетов. Но есть ситуации, при которых «фото рабочего дня» бухгалтера можно использовать в качестве инструмента управления.

Бухгалтерский бизнес: замер рабочего времени бухгалтера
1
91
Мошенничество

С июля полицейские начнут блокировать подозрительные операции и отключать от дистанционного обслуживания

Глава МВД Колокольцев заявил, что выявлено свыше 100 000 лиц, совершивших IT-преступления.

148
Полезные Сервисы
Бизнес-психология

Ресурсное состояние и продуктивность: как достигать целей и быть энергичнее

Мы все обладаем ресурсами — такими как деньги, время и знания, но мало кто использует их по максимуму. В идеале, продуктивность — способность человека достигать целей в кратчайшие сроки, используя все его ресурсы. Тем не менее наше состояние не всегда позволяет нам достичь пика личной эффективности. 

26
Расходы по налогу на прибыль

🚘 Компенсацию за личное авто увеличили в 2 раза. Эксперт: нормы не менялись 20 лет

Размер компенсации за использование личного автомобиля сотрудников в служебных целях теперь составляет 2400 рублей. Раньше – 1200 руб.

3
1,1 тыс.
Мошенничество

Мошенники стали прикидываться «мошенниками»

Сотрудница банка уберегла мужчину от кредитов для мошенников.

156

Разборы законов

1 239
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
УСН

🔥 По УСН хотят сделать прогрессивные ставки налога, чтобы решить проблему с дроблением

Ставка налога по УСН должна расти в зависимости от роста выручки компании. Лимиты дохода по УСН надо приравнять к порогам для получения господдержки МСП.

1
267
Обучение для бухгалтеров

💥 Новый курс «Кадровый учет: документы, воинский учет, 1С»: разберитесь в кадрах, 1С:ЗУП и воинском учете по супер-цене

В 2024 году кадровиков ждет целая череда поправок: стартовал весенний воинский призыв, начала работу межведомственная комиссия, которая проверит работу компаний с самозанятыми, в силу вступил закон об уплате НДФЛ за иностранных сотрудников. Подготовиться к этим и другим изменениям в законодательстве вы можете на новом онлайн-курсе «Клерка».

16
Наталия Лукина
Воинский учет

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?

Проверьте свои знания по воинскому учету! Все ответы уже были опубликованы в статьях на «Клерке». Чур, не гуглить!😊 Попробуйте честно пройти тест. А победитель получит приз от редакции — консультацию от эксперта «Клерка» по любому вопросу.

Викторина на «Клерке». Все ли вы знаете про воинский учет?
2
70
Dbrain
Бухгалтерия

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца

Конец месяца для бухгалтера — это как финал большого сериала: погони за контрагентами, интриги с отчетностью, неожиданные повороты в первичке и, конечно, большое облегчение после титров. 

Бухгалтерские мемы: за что мы любим и ненавидим конец месяца
3
130
Маркетплейсы

Техника на маркетплейсах стала дороже на 15%

На маркетплейсах подорожала зарубежная техника. Это связано со снижением порога беспошлинного ввоза с 1 тысячи евро до 200.

84
Обучение для бухгалтеров

⏳Сегодня последний день акции! 5 самых свежих и горячих онлайн-курсов «Клерка» всего за 3690 рублей

Изучите воинский учет, ОСНО, УСН, ВЭД, финансовое моделирование и анализ на новых курсах «Клерка»! Успейте сегодня купить онлайн-курсы за 3690 рублей.

28

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
Воинский учет

Увольте сотрудника, если его призвали на службу, и сообщите об этом в СФР и военкомат

Начался весенний призыв. Если вашего работника призвали, то его следует уволить из компании. Но делать это надо особым способом. Расскажем, на что обратить внимание.

133

Интересные материалы

Самозанятые

💅 Количество самозанятых ежедневно прирастает: какой средний чек

Сейчас зарегистрировано уже 10 млн самозанятых. И с каждым днем их становится на 8,5 тысяч человек больше.

59