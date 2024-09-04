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8 правил роста бухгалтерской фирмы

Это не разговор про маркетинг и каналы продаж. Они все известны, их не так много, да и информации в сети и на разных курсах, хоть отбавляй. Мы дадим советы, как организовать работу бухгалтерской фирмы, что бы вы смогли вести и 10, и 50, и 100 и 1000 клиентов.