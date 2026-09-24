НДС для компаний на УСН в 2026 году: новые правила, ставки и вычеты

Кто на УСН должен платить НДС
С 2026 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. При этом для части бизнеса действует автоматическое освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате налога.
В этом году оно предоставляется, если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. Специально обращаться в налоговую инспекцию с заявлением не нужно. Освобождение применится автоматически.
Порог оценивают не только по предыдущему, но и по текущему году. Если компания в течение 2026 года превысит 20 млн рублей дохода, обязанность по НДС возникнет с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.
Например, если доход с начала года достиг 21 млн рублей в июле, исчислять НДС нужно с операций реализации, совершенных начиная с августа.
При этом освобождение не распространяется на отдельные операции, по которым НДС нужно уплатить независимо от применения УСН. Например, речь идет об обязанностях налогового агента и НДС при ввозе товаров.
Какую ставку НДС выбрать
Если доход за 2025 год превысил 20 млн рублей, с 1 января 2026 года организация или ИП на УСН начинает исчислять НДС.
Можно выбрать один из двух вариантов:
общеустановленные ставки — 22%, 10% или 0%;
специальные ставки для УСН — 5% или 7%.
При применении общих ставок налогоплательщик может пользоваться вычетами по входному НДС. При ставках 5% или 7% вычеты входного и ввозного НДС не применяются — налог включают в стоимость приобретенных товаров, работ или услуг.
Поэтому выбор ставки влияет не только на сумму НДС с реализации, но и на порядок учета покупок.
Когда применяется ставка 5%, а когда 7%
Для специальных ставок установлены ограничения по доходам.
Ставку 5% в 2026 году можно применять, если доходы превышают 20 млн рублей, но не превышают 272,5 млн рублей с учетом установленного коэффициента-дефлятора.
Ставка 7% применяется при доходах свыше 272,5 млн рублей, но не более 490,5 млн рублей. При превышении этого значения налогоплательщик одновременно теряет право на применение УСН.
Если компания применяет ставку 5% и превышает соответствующий лимит, с первого числа следующего месяца она переходит на ставку 7%.
При выборе специальной ставки важно контролировать доходы нарастающим итогом. Ошибка в моменте перехода может привести к неправильному расчету НДС за несколько месяцев.
Как подготовиться к изменениям
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Можно ли перейти с 5% или 7% на ставку 22%
Для тех, кто впервые начал применять специальные ставки НДС с 2026 года, предусмотрен переход на общеустановленные ставки.
Налогоплательщик может отказаться от ставки 5% или 7% и перейти на общую ставку в течение четырех последовательных налоговых периодов, начиная с первого периода, за который была представлена декларация с операциями по специальной ставке.
Одновременно применять в одном налоговом периоде специальные и общеустановленные ставки по одному режиму нельзя.
Когда появляется право на вычет
Право на вычет зависит от выбранной ставки.
При применении ставки 22% налогоплательщик на УСН может принимать к вычету входной НДС при соблюдении общих условий главы 21 НК РФ: товары, работы или услуги должны быть приняты на учет и использоваться в операциях, облагаемых НДС, а необходимые документы должны быть оформлены надлежащим образом.
При специальных ставках 5% и 7% такого права нет.
Есть отдельная ситуация для бизнеса, который сначала пользовался освобождением, а затем его утратил. НДС по товарам, работам или услугам, приобретенным в период освобождения и использованным уже после его утраты в облагаемых НДС операциях, можно принять к вычету при выполнении установленных условий.
Что это значит: при переходе к уплате НДС бухгалтеру стоит проверить остатки товаров и другие приобретения, по которым раньше входной налог не принимался к вычету.
Что изменилось в счетах-фактурах и книгах покупок и продаж
С 1 апреля 2026 года действуют обновленные формы документов по НДС. В частности, в книге продаж появились изменения для отражения операций по отгрузке в счет ранее полученных авансов.
Сейчас бухгалтеру нужно проверить шаблоны счетов-фактур и настройки учетной системы. Если организация продолжит использовать старые формы, в документах могут отсутствовать необходимые реквизиты.
Какие изменения произошли в электронных форматах
Отдельно обновились электронные форматы документов.
С 1 июля 2026 года действуют новые форматы книги покупок, книги продаж и журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур. Их утвердил приказ ФНС от 17 марта 2026 года № ЕД-1-26/186@.
Изменения затрагивают не только бумажные бланки. Организациям, которые ведут НДС-регистры в электронном виде и передают документы через ЭДО, необходимо проверить, поддерживает ли используемая система актуальные форматы.
Будьте внимательны при автоматическом формировании документов: ошибка в настройках может перейти сразу в несколько документов и отчетность.
Как работать с УПД
УПД все еще является документом, который может одновременно подтверждать хозяйственную операцию и содержать реквизиты счета-фактуры.
Для компании на УСН, которая стала плательщиком НДС, важно корректно указывать в УПД ставку и сумму налога. Если организация освобождена от НДС, выделять налог отдельной строкой нельзя. Если такой налогоплательщик все же выставит счет-фактуру с выделенным НДС, указанную сумму придется исчислить и уплатить в бюджет. При этом права на вычет входного НДС не возникает.
При работе с электронными УПД также необходимо учитывать требования ЭДО и актуальные форматы, которые используются для конкретных операций.
Какие ошибки чаще всего возникают при переходе на НДС
Что стоит проверить:
доходы нарастающим итогом с начала года,
право на освобождение от НДС,
выбранную ставку,
момент перехода с 5% на 7%,
соответствие ставки условиям применения,
документы по входному НДС,
заполнение счетов-фактур и УПД,
актуальность форматов книг покупок и продаж,
настройки учетной программы.
Отдельно стоит проверить договоры, заключенные до 2026 года. Если цена в них была определена без учета НДС, а отгрузка происходит уже в период возникновения обязанности по налогу, порядок определения суммы НДС зависит от условий договора. ФНС отдельно разъяснила правила для таких ситуаций.
Что запомнить бухгалтеру
В 2026 году для бизнеса на УСН НДС стал отдельным участком учета, который требует постоянного контроля.
Главные правила такие:
при доходе за 2025 год до 20 млн рублей действует автоматическое освобождение от НДС,
при превышении этого порога появляется обязанность исчислять налог,
можно выбрать общие ставки с вычетами либо специальные 5% и 7% без вычетов,
для специальных ставок действуют лимиты доходов,
при утрате освобождения часть входного НДС можно принять к вычету при соблюдении условий,
с 2026 года обновились формы документов по НДС и электронные форматы книг и счетов-фактур.
Главное для бухгалтера — контролировать сумму налога, момент возникновения обязанности по НДС, выбранную ставку и документы, которые подтверждают право на вычет.
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