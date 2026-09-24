НДС для компаний на УСН в 2026 году: новые правила, ставки и вычеты

Кто на УСН должен платить НДС

С 2026 года организации и ИП на УСН признаются плательщиками НДС. При этом для части бизнеса действует автоматическое освобождение от исполнения обязанностей по исчислению и уплате налога.

В этом году оно предоставляется, если доход за 2025 год не превысил 20 млн рублей. Специально обращаться в налоговую инспекцию с заявлением не нужно. Освобождение применится автоматически.

Порог оценивают не только по предыдущему, но и по текущему году. Если компания в течение 2026 года превысит 20 млн рублей дохода, обязанность по НДС возникнет с первого числа месяца, следующего за месяцем превышения.

Например, если доход с начала года достиг 21 млн рублей в июле, исчислять НДС нужно с операций реализации, совершенных начиная с августа.

При этом освобождение не распространяется на отдельные операции, по которым НДС нужно уплатить независимо от применения УСН. Например, речь идет об обязанностях налогового агента и НДС при ввозе товаров.