Как сдавать нулевую отчетность для ИП и организаций

Что такое нулевая отчетность и когда ее сдают
Нулевая отчетность — не отдельный комплект бланков. Это обычные декларации и расчеты, в которых нет показателей деятельности. Например, ИП на УСН зарегистрировался, но за год не получил доходов и не потратил ни рубля. Он сдает обычную декларацию по УСН с нулями. То, что бизнес не работал, от обязанности отчитаться не освобождает.
Важно различать ситуации, в которых у вас не было операций и в которых нет налога к уплате. Компания могла получить доходы, оплатить расходы и выйти по налогу в ноль. Тогда операции все равно нужно показать в декларации: заменить их нулями нельзя.
Какие отчеты нужны ИП и организациям
Единого нулевого пакета для всех не существует: набор отчетов зависит от режима налогообложения и от того, есть ли работники.
УСН
Декларацию сдают раз в год, даже без деятельности. Организации — не позднее 25 марта, ИП — не позднее 25 апреля следующего года. Если срок выпадает на выходной, он переносится на ближайший рабочий день. За 2025 год ИП отчитывались до 27 апреля 2026-го. За 2026 год организации сдают декларацию до 25 марта 2027-го, а ИП — до 26 апреля 2027-го: 25 апреля выпадает на воскресенье.
НДС на УСН
С 2026 года упрощенцы, у которых доход за прошлый год превысил 20 млн рублей, платят НДС. Декларацию по нему сдают и тогда, когда операций не было.
Общая система
ИП на ОСНО обязан подать 3-НДФЛ, даже если дохода не было. Срок — до 30 апреля. В нулевую декларацию входят титульный лист и разделы 1 и 2. Кроме того, организации на ОСНО сдают декларации по НДС и налогу на прибыль, а ИП — по НДС.
Работники
Здесь правила разные:
ИП без работников РСВ не сдает: отчетности по фиксированным взносам за себя не существует.
ИП-работодатель сдает РСВ даже без выплат — нулевой расчет. Так считает Минфин (письмо от 26.01.2021 № 03-15-05/4460).
Организации сдают РСВ всегда. Бухгалтерскую отчетность они тоже сдают отдельно: налоговая декларация ее не заменяет.
Что изменилось для организаций в 2026 году
Раньше, если директору не начисляли зарплату, коммерческая организация часто сдавала нулевой расчет по взносам. С 1 января 2026 года так нельзя. Для руководителя действует минимальная база — федеральный МРОТ. Если выплаты за месяц меньше этой суммы или их нет совсем, взносы считают с МРОТ. Районные коэффициенты к нему не применяют.
В 2026 году МРОТ равен 27 093 рублям. При тарифе 30% и без льгот минимальные взносы за полный месяц — 8 127,90 рубля, то есть почти 97,5 тысячи рублей в год. Если директор исполнял полномочия не весь месяц, базу считают пропорционально календарным дням. А если один человек руководит двумя компаниями, взносы платит каждая из них.
ФНС пояснила, что платить придется и в тех случаях, когда:
с директором нет трудового договора;
он в отпуске за свой счет или работает неполный день;
компания фактически не ведет деятельность.
Вывод здесь простой: налоговая декларация у такой компании может быть нулевой, а РСВ — нет. Если организация уже сдала РСВ за первый квартал 2026 года с нулями, нужен уточненный расчет. Для компаний с пониженным тарифом взносов сумма будет другой. Срок сдачи РСВ — до 25-го числа месяца после отчетного квартала.
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Можно ли заменить декларации одним документом
В некоторых случаях вместо отдельных деклараций можно подать одну — единую упрощенную (ЕУД). Она может заменить декларации по НДС, налогу на прибыль, УСН и ЕСХН. Есть два условия, и они действуют одновременно: нет объектов налогообложения по этим налогам и нет движения денег по банковским счетам и в кассе.
Условия строже, чем кажется. Например, бизнес ничего не продал, но платил за аренду. Было движение денежных средств, значит, ЕУД применять нельзя. Придется сдавать обычные декларации и показывать в них реальные операции. Ключевой критерий — отсутствие движения средств, а не отсутствие выручки.
С 2025 года ЕУД подают один раз: за первый период, когда не было ни денег, ни объектов налогообложения. Дальше нулевые декларации по этим налогам не нужны, пока условия сохраняются. Срок зависит от налога и от последнего периода активности. Для новых организаций и ИП он единый: до 20-го числа месяца после квартала регистрации.
ЕУД не заменяет бухгалтерскую отчетность и РСВ. Эти отчеты сдают отдельно.
Как подготовить и отправить нулевую отчетность
Начинать нужно с проверки документов. Особенно если показатели считают нарастающим итогом: отсутствие операций в последнем квартале не обнуляет предыдущие месяцы.
Составьте список обязательных форм. Учтите режим налогообложения, статус работодателя и обязанность сдавать бухгалтерскую отчетность. Не копируйте набор отчетов другой компании.
Проверьте банковские выписки, кассу, первичные документы и начисления. Если операции были, отразите их. Для ЕУД убедитесь, что деньги не двигались вообще.
Выберите актуальный бланк за нужный период. Формы меняются: например, для УСН за 2025 год ФНС утвердила новую форму, поэтому проверьте, какой бланк действует за ваш период.
Заполните обязательные поля. Нулевая декларация — не пустой файл: титульный лист, сведения о налогоплательщике и отчетный период остаются.
Отправьте отчет допустимым способом. ИП с небольшим штатом может подать 3-НДФЛ на бумаге или через личный кабинет. Бухгалтерскую отчетность для государственного ресурса сдают только электронно, обычно для этого нужна квалифицированная электронная подпись.
Что будет, если не сдать нулевую отчетность
С 26 июня 2026 года за опоздание нет штрафа, если по декларации или расчету по взносам нет суммы к уплате. Освобождение касается и полностью нулевых отчетов, и деклараций с доходами и расходами, если итог к уплате равен нулю. Оно действует и для отчетов, поданных до 26 июня: штраф, который не успели взыскать, не взыскивают. С 4 июля 2026 года также отменена административная ответственность руководителя и главбуха за просрочку декларации (статья 15.5 КоАП РФ).
Если сумма к уплате есть, штраф сохраняется: 5% от неуплаченной суммы за каждый полный или неполный месяц, не больше 30% и не меньше 1 000 рублей. Это касается и РСВ за директора: взносы там начислены, поэтому опоздание обойдется дороже, чем с нулевой декларацией. Не распространяется отмена и на другую отчетность: 6-НДФЛ, ЕФС-1 и бухгалтерскую отчетность.
Главный риск — блокировка счета. Если декларация или расчет не поданы через 20 рабочих дней после срока, инспекция вправе приостановить операции по счетам. Обязанность отчитаться сохраняется независимо от отмены штрафа. Чтобы снять блокировку, нужно сдать недостающий отчет. Решение об отмене инспекция принимает не позднее следующего рабочего дня после его получения.
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