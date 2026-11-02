Как сдавать нулевую отчетность для ИП и организаций

Что изменилось для организаций в 2026 году

Раньше, если директору не начисляли зарплату, коммерческая организация часто сдавала нулевой расчет по взносам. С 1 января 2026 года так нельзя. Для руководителя действует минимальная база — федеральный МРОТ. Если выплаты за месяц меньше этой суммы или их нет совсем, взносы считают с МРОТ. Районные коэффициенты к нему не применяют.

В 2026 году МРОТ равен 27 093 рублям. При тарифе 30% и без льгот минимальные взносы за полный месяц — 8 127,90 рубля, то есть почти 97,5 тысячи рублей в год. Если директор исполнял полномочия не весь месяц, базу считают пропорционально календарным дням. А если один человек руководит двумя компаниями, взносы платит каждая из них.

ФНС пояснила, что платить придется и в тех случаях, когда:

с директором нет трудового договора;

он в отпуске за свой счет или работает неполный день;

компания фактически не ведет деятельность.

Вывод здесь простой: налоговая декларация у такой компании может быть нулевой, а РСВ — нет. Если организация уже сдала РСВ за первый квартал 2026 года с нулями, нужен уточненный расчет. Для компаний с пониженным тарифом взносов сумма будет другой. Срок сдачи РСВ — до 25-го числа месяца после отчетного квартала.