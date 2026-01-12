Взносы за директоров с МРОТ: первые официальные разъяснения ФНС

Что случилось
Вышли письма ФНС с разъяснениями по новой норме НК о страховых взносах за директоров коммерческих организаций:
Норма НК РФ про взносы директора
С 1 января 2026 года вступили в силу поправки в пункт 1 статьи 421 НК РФ, согласно которым если выплаты в пользу физлица, являющегося единоличным исполнительным органом (ЕИО) коммерческой организации, составляют менее федерального МРОТ на начало года, то для целей базы по взносам выплаты принимаются равными МРОТ.
Иными словами, если зарплата директора менее МРОТ или ее нет вообще, взносы надо начислять с МРОТ.
При этом предусмотрено, что взносы надо начислять в пропорции, если полномочия ЕИО человек осуществляет неполный месяц.
Имеется в виду случаи, когда фирма открыта или закрыта в середине месяца.
Новая норма НК вызвала переполох в бизнес-среде, бухгалтеры завалили ФНС вопросами. Ответы налоговиков из их Телеграм-чата мы приводили здесь и здесь.
Однако в конце декабря прошлого года наконец вышли первые письма ФНС по поводу этой новой нормы НК РФ. Рассказываем, что пояснили налоговики.
База для взносов за директора
Минимальная база для взносов за директора – это федеральный МРОТ.
Районные коэффициенты к нему применять не надо.
То есть для директоров коммерческих организаций по всей стране, в том числе на Крайнем Севере, в 2026 году минимальная база по взносам в месяц составит 27 093 руб.
Директор без зарплаты
ФНС утверждает, что по статье 16 ТК РФ в результате избрания и назначения на должность возникают трудовые отношения, которые характеризуются как трудовые отношения на основании трудового договора.
Кроме того, у директора должны формироваться пенсионные права в должном размере. СФР будет начислять им пенсионные баллы, которые определяются исходя из суммы начисленных страховых взносов, поясняет ФНС.
Поэтому базу по взносам в размере МРОТ надо начислять даже в таких случаях, когда:
с директором нет трудового договора;
компания нулевая (не ведет деятельность);
директор работает неполный день, в том числе если он совместитель;
директор находится в отпуске без сохранения зарплаты.
Кстати, Роструд и Минтруд неоднократно заявляли, что если директор организации является ее единственным учредителем, то с ним трудовой договор не заключается и никаких трудовых отношений между ним и его компанией нет (письмо Роструда от 25.07.2024 № ПГ/13735-6-1, письмо Минтруда от 17.06.2022 № 14-6/ООГ-4038).
Один директор в двух организациях
Если один человек работает директором в нескольких организациях, то минимальная база для взносов в размере МРОТ будет в каждой организации.
То есть в каждой фирме за директора будут начислять взносы в размере 27 093 х 30% = 8 127,90 руб.
Два директора в одной организации
Если полномочия ЕИО по уставу выполняют несколько физлиц, то за каждого из них организация должна платить взносы.
Минимальная база для взносов = МРОТ за каждого директора.
То есть за двух директоров организация будет начислять взносы в размере 27 093 х 2 х 30% = 16 255,80 руб.
Взносы за директора в РСВ
В РСВ надо как обычно отражать базу по взносам за директора, а в разделе 3 он будет фигурировать с той категорией застрахованного лица, которая соответствует коду тарифа, применяемого организацией.
То есть в общем случае в РСВ по директору будет код тарифа 01 и код категории НР. Тариф – 30%.
В IT-компании код тарифа будет 06, код категории ОДИТ. Тариф – 15%.
Взносы за директора на АУСН
Минимальная база в размере МРОТ действует для всех коммерческих организаций и не зависит от режима налогообложения.
Таким образом, на АУСН тоже будет база по взносам в размере МРОТ, предупреждает ФНС.
Однако в своем письме, рассуждая про АУСН, налоговики не стали выстраивать логическую цепочку до конца и умолчали о нулевом тарифе.
То есть минимальная база в размере МРОТ при АУСН будет, а вот взносы с нее будут начислены по тарифу 0%, потому что именно такой тариф действует на АУСН.
Таким образом, 27 093 х 0% = 0.
Взносы за директора на СВО
Ранее ФНС в своем Телеграм-чате неоднократно заявляла, что если директор отправился на СВО добровольцем или его мобилизовали, это не повод для неупаты взносов. Исключений для них нет.
Но исключение все-таки сделали. Налоговики совместно с Минфином нашли нужные аргументы.
Взносы за директоров на СВО платить не надо, потому что:
эти люди выполняют задачи, возложенные на Вооруженные силы РФ, а не полномочия единоличного исполнительного органа;
у этих людей отсутствует возможность фактически управлять организацией (исполнять трудовые функции).
Начать дискуссию