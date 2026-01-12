Взносы за директоров с МРОТ: первые официальные разъяснения ФНС

Норма НК РФ про взносы директора

С 1 января 2026 года вступили в силу поправки в пункт 1 статьи 421 НК РФ, согласно которым если выплаты в пользу физлица, являющегося единоличным исполнительным органом (ЕИО) коммерческой организации, составляют менее федерального МРОТ на начало года, то для целей базы по взносам выплаты принимаются равными МРОТ.

Иными словами, если зарплата директора менее МРОТ или ее нет вообще, взносы надо начислять с МРОТ.

При этом предусмотрено, что взносы надо начислять в пропорции, если полномочия ЕИО человек осуществляет неполный месяц.

Имеется в виду случаи, когда фирма открыта или закрыта в середине месяца.

Новая норма НК вызвала переполох в бизнес-среде, бухгалтеры завалили ФНС вопросами. Ответы налоговиков из их Телеграм-чата мы приводили здесь и здесь.

Однако в конце декабря прошлого года наконец вышли первые письма ФНС по поводу этой новой нормы НК РФ. Рассказываем, что пояснили налоговики.