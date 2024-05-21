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«Мои самозанятые»
Самозанятые

Если чек аннулировали: инструкция для бухгалтера

Чек — самый главный документ для заказчика: он позволяет принять оплату внештатному исполнителю на расходы. Однако бывают случаи, когда чек аннулирован — это может вызвать дополнительные трудности. В этой статье разбираем почему такое может произойти и что в этом случае делать заказчику.  
Если чек аннулировали: инструкция для бухгалтера
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Есть определенные правила, которых стоит придерживаться внештатным исполнителям при работе с заказчиками. В их числе рекомендации по выдаче чеков — после получения оплаты от заказчика исполнитель должен выдать платежный документ:  

  • в моменте оплаты — при наличном расчете или с использованием электронных средств платежа

  • или до 9 числа следующего за налоговым периодом месяца при безналичном расчете. 

Такая обязанность прописана у самозанятых в законе (п. 3 ст.14 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» (далее — закон № 422-ФЗ)). 

Сервис «Мои самозанятые» облегчает работу с исполнителями и предоставляет все необходимые инструменты для заключения договоров и составления актов. В системе хранятся все чеки, включая аннулированные, что помогает предотвратить возможность «снятия» расходов налоговиками.

Однако бывают случаи, когда внештатные исполнители путают факт формирования и выдачи чека. Это две разные процедуры — и обе обязательны к исполнению (п. 3 ст.14 и п.1 ст.13 закона № 442-ФЗ). Невыдача чека заказчику — это уклонение от уплаты налогов, при этом не важно сформирован он или нет. 

Зачем нужен чек

Из описанного выше вытекает необходимость прописывать в договоре с самозанятым обязанность передавать чек заказчику, а также предусмотреть штрафные санкции на случай, если чек не будет предоставлен. За нарушение порядка и сроков передачи сведений о полученных доходах для самозанятых предусмотрен штраф в размере 20% от суммы такого расчета (статья 129.13 НК). Повторное нарушение в течение полугода с момента первого грозит штрафом в виде 100% суммы платежа.

Платежный документ важен как для заказчика, так и для исполнителя. Чек позволяет компании подтвердить расходы и учесть выплату самозанятому при определении своей налоговой базы:

  • налога на прибыль;

  • единого налога на доходно-расходной упрощенной системе налогообложения;

  • единого налога (для сельхозпроизводителей).

Самозанятый может распечатать чек или отправить его в электронном виде на почту, в мессенджер или соцсети. Для этого, как и любой первичный документ, чек должен быть правильно оформлен.

Правильный чек от самозанятого — разбираем частые ошибки

Чек, соответствующий всем требованиям, легко сформировать в приложении «Мой налог».

Как правило, в готовом документе будет отображены данные, подтверждающие самозанятость, наименование компании, перечень услуг или работ и сумма.

Ниже перечисляем на что стоит обратить внимание при заполнении платежного документа: 

  • Сумма.

Исполнитель по незнанию может вписать в чек сумму вознаграждения за минусом своих накладных расходов, сразу вычесть налог или приплюсовать комиссию. Так делать нельзя. Например, получил от заказчика оплату на 5000 рублей, вычел из них свои затраты на дорогу и оформил чек на 4500 рублей. 

  • Наименование заказчика.

Еще одна ошибка, которая встречается при формировании чека в приложении — это для юрлица выбирать позицию «Физическое лицо», в результате чего в чеке будет отсутствовать ИНН организации. Похожая ошибка может быть, если самозанятый сотрудничает с юрлицом через посредника, и ошибается, выставляя чек на посредника вместо указанного в договоре заказчика. Важно обращать внимание и на такие нюансы.  

  • Написание ИНН организации.

Проблема может быть в опечатках при заполнении ИНН организации, из-за чего чек может быть сформирован на другое предприятие (ИП).  

  • Наименование услуги (работы, товара).

Часто при заполнении чека самозанятый исполнитель не расшифровывает какие именно услуги/работы были выполнены и оказаны. Во избежание лишних переделок и неточностей лучше сразу расписать подробно и максимально четко тип задания и выполненных работ, а каждую услугу, оказанную исполнителем, желательно оформлять отдельным доходом. 

Это позволит отвести подозрения налоговой о подмене трудовых отношений.

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Как исправить чек от самозанятого

Для исправления ошибок в чеке внештатному исполнителю необходимо оперативно аннулировать неправильный чек, а затем оформить новый той же датой. Все это также можно сделать в приложении «Мой налог», в этом плане никаких ограничений нет. Однако исполнителю следует объяснить в приложении причины (части 3, 4 ст. 8 закона № 422-ФЗ). 

Идеальный выход из такой ситуации для компании, если исправления произошли до истечения договора и закрытия сделки. Но если бухгалтер обнаружил ошибку в чеке уже после того, как договор истек, получить исправленный чек будет уже не так просто. 

Что делать, если аннулирован верный чек

Исполнитель может аннулировать чек при возврате суммы вознаграждения заказчику. В этом случае заказчик должен скорректировать суммы расходов, учитываемых при расчете налоговой базы. Порядок корректировки зависит от применяемого заказчиком режима налогообложения.

Важно отслеживать статус чека не только в момент принятия к расходу, но и после этого. Иначе это может привести к тому, что сумма, принятая к расходу, превратится в выплату обычному физлицу.

Это повлечет за собой доначисление страховых и пенсионных взносов, а также уплату НДФЛ, так как в этом случае аннулированный чек будет считаться недействительным документом.

В сервисе «Мои самозанятые» компании получают чек сразу же в момент выплаты исполнителям. Все документы хранятся в одном месте и доступны круглосуточно, там же можно отслеживать их статус — система сразу предупредит, если какой-то из чеков будет аннулирован.

Если при этом заказчик не получит обратно свою оплату, то имеет право потребовать от ФНС проверку этого исполнителя. Обращение в налоговую стоит подтвердить копиями договора, акта и документов, подтверждающих факт оплаты. 

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Чек — самый главный документ для заказчика: он позволяет принять оплату внештатному исполнителю на расходы. Однако бывают случаи, когда чек аннулирован — это может вызвать дополнительные трудности. В этой статье разбираем почему такое может произойти и что в этом случае делать заказчику.  

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