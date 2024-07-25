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«Мои самозанятые»
Право

Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.
Как подписать соглашение NDA с самозанятым
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Соглашение о неразглашении (NDA) — когда необходимо?

NDA — это документ, которым хозяин «секретных» данных определяет порядок их использования, запрещает распространение и пр. Подписывать такое соглашение необходимо, если вы планируете делиться с исполнителем любой чувствительной информацией или коммерческой тайной.

Например, когда самозанятый юрисконсульт привлекается к сотрудничеству для защиты прав работодателя в суде. Он получит доступ к локальным нормативным актам, коллективным и трудовым договорам, персональным данным сотрудников — все это должно быть защищено.

Бухгалтер-аутсорсер не может эффективно оказывать услуги без данных о финансовом положении заказчика, без доступа к документации, нередко — программному обеспечению 1С. Последствия их разглашения могут быть катастрофическими.

Маркетолог для реализации стратегии, увеличения заказов получает доступ к клиентским базам, переписке, имеет понятие о маркетинговой стратегии и т.п. — если данные узнают конкуренты, это нанесет вред компании.

С такими самозанятыми необходимо подписывать соглашения о неразглашении. Подпись под этим документом подтверждает, что исполнитель сознает: если выяснится факт нарушения соглашения / разглашения информации и заказчику причинен ущерб, то исполнитель понесет ответственность.

Платформа «Мои самозанятые» автоматически проверяет статусы плательщиков НПД перед выплатой, лимит их дохода, формирует чеки после перечисления вознаграждения и обеспечивает подписание всех нужных документов. Сотрудничество с внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП, физлицами без специального статуса) через платформу помогает снизить риски претензий со стороны налоговых органов и переквалификации отношений.

Коммерческая тайна и убытки — где связь 

Если у заказчика разработаны документы, которые оформляют в отношении определенной информации режим коммерческой тайны, то защита конфиденциальных данных упрощается.

Обладатель коммерческой тайны может привлечь исполнителя за ее разглашение к гражданско-правовой ответственности:

  • возмещению убытков, понесенных обладателем из-за разглашения;

  • неустойке, предусмотренной условиями договора (в нашем случае — соглашением об NDA).

Перечень и состав информации, которая составляет коммерческую тайну, определяется самим обладателем такой тайны.

К ней могут быть отнесены:

  • уникальные разработки, методики;

  • методы и пути роста продаж;

  • результаты исследований рынка, маркетинговые исследования;

  • информацию о будущих и / или обсуждаемых сделках;

  • методику ценообразования;

  • условия предоставления скидок;

  • клиентскую базу;

  • базу поставщиков;

  • характеристики продукта / услуги, еще не известные на рынке и пр.

Какая информация не может считаться коммерческой тайной

Не вписывайте в соглашение общедоступную информацию, в том числе опубликованную в интернете. Можете запретить самозанятому разглашать ваш ИНН, название фирмы, но это условие не имеет силы. Общедоступная информация об организации не может быть коммерческой тайной, и ее разглашение ущерба не причинит (постановление 13 ААС от 27.02.2007 № А56-39537/2006 — его выводы применимы по аналогии).

Примерный перечень информации, которую нельзя «засекретить», приведен в ст. 5 закона о коммерческой тайне:

  • данные учредительных документов, реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

  • лицензии, иные разрешительные документы;

  • численность, состав работников, система оплаты и условия труда;

  • наличие вакансий;

  • показатели производственного травматизма;

  • долги по зарплате, соцвыплатам;

  • нарушения закона и т.п.

Перечень этот не закрытый. Невозможно засекретить данные, которые нельзя скрывать в силу указания других законов (п. 11 ст. 5 закона о коммерческой тайне, разъяснения президиума ФАС от 21.02.2018 № 13, п. 10 постановления Пленума ВС от 13.12.2012 № 35).

Суды отказывают признавать коммерческой тайной, например:

Что должно быть в правильном соглашении о NDA

Формальной «рыбы» такого документа нет. В соглашение, помимо реквизитов, данных сторон, включают как минимум:

  • Четкий перечень данных и информации, которые считаются конфиденциальными, или указание на положение о коммерческой тайне.

  • Прямой запрет на разглашение (ст. 421 ГК), в том числе при привлечении субподрядчиков.

  • Какие действия будут считаться нарушением.

  • Способы получения информации, фиксация передачи.

  • Ответственность за нарушение — в твердой сумме.

  • Срок действия соглашения.

Как было сказано ранее, вписывать в соглашение общедоступную информацию не имеет смысла — этот запрет все равно не будет работать. Информация, которая вообще не представляет коммерческой ценности, например, сам факт того, что исполнитель сотрудничал с этим заказчиком, может быть включена в соглашение. Но если дело дойдет до суда, то вряд ли удастся пояснить целесообразность этого «засекречивания». По этой же причине не включайте в соглашение незаконные положения. Например, что самозанятый отказывается от авторства на объект интеллектуальной собственности (ст. 1265 ГК).

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