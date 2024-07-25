Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Для нормальной работы самозанятому нужен доступ к конфиденциальной информации. Но плательщик НПД — не штатный работник, он не подписывает ЛНА компании и на него нельзя повлиять дисциплинарными мерами ответственности. Проблему может решить соглашение о конфиденциальности (NDA). Рассказываем, как его правильно оформить.

Соглашение о неразглашении (NDA) — когда необходимо?

NDA — это документ, которым хозяин «секретных» данных определяет порядок их использования, запрещает распространение и пр. Подписывать такое соглашение необходимо, если вы планируете делиться с исполнителем любой чувствительной информацией или коммерческой тайной.

Например, когда самозанятый юрисконсульт привлекается к сотрудничеству для защиты прав работодателя в суде. Он получит доступ к локальным нормативным актам, коллективным и трудовым договорам, персональным данным сотрудников — все это должно быть защищено.

Бухгалтер-аутсорсер не может эффективно оказывать услуги без данных о финансовом положении заказчика, без доступа к документации, нередко — программному обеспечению 1С. Последствия их разглашения могут быть катастрофическими.

Маркетолог для реализации стратегии, увеличения заказов получает доступ к клиентским базам, переписке, имеет понятие о маркетинговой стратегии и т.п. — если данные узнают конкуренты, это нанесет вред компании.

С такими самозанятыми необходимо подписывать соглашения о неразглашении. Подпись под этим документом подтверждает, что исполнитель сознает: если выяснится факт нарушения соглашения / разглашения информации и заказчику причинен ущерб, то исполнитель понесет ответственность.

Платформа «Мои самозанятые» автоматически проверяет статусы плательщиков НПД перед выплатой, лимит их дохода, формирует чеки после перечисления вознаграждения и обеспечивает подписание всех нужных документов. Сотрудничество с внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП, физлицами без специального статуса) через платформу помогает снизить риски претензий со стороны налоговых органов и переквалификации отношений.

Коммерческая тайна и убытки — где связь

Если у заказчика разработаны документы, которые оформляют в отношении определенной информации режим коммерческой тайны, то защита конфиденциальных данных упрощается.

Обладатель коммерческой тайны может привлечь исполнителя за ее разглашение к гражданско-правовой ответственности:

возмещению убытков, понесенных обладателем из-за разглашения;

неустойке, предусмотренной условиями договора (в нашем случае — соглашением об NDA).

Перечень и состав информации, которая составляет коммерческую тайну, определяется самим обладателем такой тайны.

К ней могут быть отнесены:

уникальные разработки, методики;

методы и пути роста продаж;

результаты исследований рынка, маркетинговые исследования;

информацию о будущих и / или обсуждаемых сделках;

методику ценообразования;

условия предоставления скидок;

клиентскую базу;

базу поставщиков;

характеристики продукта / услуги, еще не известные на рынке и пр.

Какая информация не может считаться коммерческой тайной

Не вписывайте в соглашение общедоступную информацию, в том числе опубликованную в интернете. Можете запретить самозанятому разглашать ваш ИНН, название фирмы, но это условие не имеет силы. Общедоступная информация об организации не может быть коммерческой тайной, и ее разглашение ущерба не причинит (постановление 13 ААС от 27.02.2007 № А56-39537/2006 — его выводы применимы по аналогии).

Примерный перечень информации, которую нельзя «засекретить», приведен в ст. 5 закона о коммерческой тайне:

данные учредительных документов, реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП;

лицензии, иные разрешительные документы;

численность, состав работников, система оплаты и условия труда;

наличие вакансий;

показатели производственного травматизма;

долги по зарплате, соцвыплатам;

нарушения закона и т.п.

Суды отказывают признавать коммерческой тайной, например:

Что должно быть в правильном соглашении о NDA

Формальной «рыбы» такого документа нет. В соглашение, помимо реквизитов, данных сторон, включают как минимум:

Четкий перечень данных и информации, которые считаются конфиденциальными, или указание на положение о коммерческой тайне.

Прямой запрет на разглашение (ст. 421 ГК), в том числе при привлечении субподрядчиков.

Какие действия будут считаться нарушением.

Способы получения информации, фиксация передачи.

Ответственность за нарушение — в твердой сумме.

Срок действия соглашения.

Как было сказано ранее, вписывать в соглашение общедоступную информацию не имеет смысла — этот запрет все равно не будет работать. Информация, которая вообще не представляет коммерческой ценности, например, сам факт того, что исполнитель сотрудничал с этим заказчиком, может быть включена в соглашение. Но если дело дойдет до суда, то вряд ли удастся пояснить целесообразность этого «засекречивания». По этой же причине не включайте в соглашение незаконные положения. Например, что самозанятый отказывается от авторства на объект интеллектуальной собственности (ст. 1265 ГК).

А чтобы ускорить процесс подписания соглашения и любых других документов с исполнителями, воспользуйтесь сервисом «Мои самозанятые».

Платформа «Мои самозанятые» помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала.

В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:

ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);

автоматическая проверка статуса плательщика НПД;

моментальные массовые выплаты;

контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;

поддержка 24/7.

Для новых клиентов действуют специальные условия.

Подключитесь до 31 июля и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты.

Записаться на демонстрацию сервиса

Для новых клиентов действуют специальные условия Подключитесь до 31 июля и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты Записаться на демонстрацию сервиса: Отправить

Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8Jxwx1