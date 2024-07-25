Как подписать соглашение NDA с самозанятым

Соглашение о неразглашении (NDA) — когда необходимо?
NDA — это документ, которым хозяин «секретных» данных определяет порядок их использования, запрещает распространение и пр. Подписывать такое соглашение необходимо, если вы планируете делиться с исполнителем любой чувствительной информацией или коммерческой тайной.
Например, когда самозанятый юрисконсульт привлекается к сотрудничеству для защиты прав работодателя в суде. Он получит доступ к локальным нормативным актам, коллективным и трудовым договорам, персональным данным сотрудников — все это должно быть защищено.
Бухгалтер-аутсорсер не может эффективно оказывать услуги без данных о финансовом положении заказчика, без доступа к документации, нередко — программному обеспечению 1С. Последствия их разглашения могут быть катастрофическими.
Маркетолог для реализации стратегии, увеличения заказов получает доступ к клиентским базам, переписке, имеет понятие о маркетинговой стратегии и т.п. — если данные узнают конкуренты, это нанесет вред компании.
С такими самозанятыми необходимо подписывать соглашения о неразглашении. Подпись под этим документом подтверждает, что исполнитель сознает: если выяснится факт нарушения соглашения / разглашения информации и заказчику причинен ущерб, то исполнитель понесет ответственность.
Платформа «Мои самозанятые» автоматически проверяет статусы плательщиков НПД перед выплатой, лимит их дохода, формирует чеки после перечисления вознаграждения и обеспечивает подписание всех нужных документов. Сотрудничество с внештатными исполнителями (самозанятыми, ИП, физлицами без специального статуса) через платформу помогает снизить риски претензий со стороны налоговых органов и переквалификации отношений.
Коммерческая тайна и убытки — где связь
Если у заказчика разработаны документы, которые оформляют в отношении определенной информации режим коммерческой тайны, то защита конфиденциальных данных упрощается.
Обладатель коммерческой тайны может привлечь исполнителя за ее разглашение к гражданско-правовой ответственности:
возмещению убытков, понесенных обладателем из-за разглашения;
неустойке, предусмотренной условиями договора (в нашем случае — соглашением об NDA).
Перечень и состав информации, которая составляет коммерческую тайну, определяется самим обладателем такой тайны.
К ней могут быть отнесены:
уникальные разработки, методики;
методы и пути роста продаж;
результаты исследований рынка, маркетинговые исследования;
информацию о будущих и / или обсуждаемых сделках;
методику ценообразования;
условия предоставления скидок;
клиентскую базу;
базу поставщиков;
характеристики продукта / услуги, еще не известные на рынке и пр.
Какая информация не может считаться коммерческой тайной
Не вписывайте в соглашение общедоступную информацию, в том числе опубликованную в интернете. Можете запретить самозанятому разглашать ваш ИНН, название фирмы, но это условие не имеет силы. Общедоступная информация об организации не может быть коммерческой тайной, и ее разглашение ущерба не причинит (постановление 13 ААС от 27.02.2007 № А56-39537/2006 — его выводы применимы по аналогии).
Примерный перечень информации, которую нельзя «засекретить», приведен в ст. 5 закона о коммерческой тайне:
данные учредительных документов, реестров ЕГРЮЛ и ЕГРИП;
лицензии, иные разрешительные документы;
численность, состав работников, система оплаты и условия труда;
наличие вакансий;
показатели производственного травматизма;
долги по зарплате, соцвыплатам;
нарушения закона и т.п.
Перечень этот не закрытый. Невозможно засекретить данные, которые нельзя скрывать в силу указания других законов (п. 11 ст. 5 закона о коммерческой тайне, разъяснения президиума ФАС от 21.02.2018 № 13, п. 10 постановления Пленума ВС от 13.12.2012 № 35).
Суды отказывают признавать коммерческой тайной, например:
требования безопасности;
требования охраны окружающей среды;
методы контроля;
гарантии изготовителя (постановления 11 ААС от 20.01.2021 № 11АП-18018/2020, 9 ААС от 06.06.2019 № 09АП-20142/2019).
Что должно быть в правильном соглашении о NDA
Формальной «рыбы» такого документа нет. В соглашение, помимо реквизитов, данных сторон, включают как минимум:
Четкий перечень данных и информации, которые считаются конфиденциальными, или указание на положение о коммерческой тайне.
Прямой запрет на разглашение (ст. 421 ГК), в том числе при привлечении субподрядчиков.
Какие действия будут считаться нарушением.
Способы получения информации, фиксация передачи.
Ответственность за нарушение — в твердой сумме.
Срок действия соглашения.
Как было сказано ранее, вписывать в соглашение общедоступную информацию не имеет смысла — этот запрет все равно не будет работать. Информация, которая вообще не представляет коммерческой ценности, например, сам факт того, что исполнитель сотрудничал с этим заказчиком, может быть включена в соглашение. Но если дело дойдет до суда, то вряд ли удастся пояснить целесообразность этого «засекречивания». По этой же причине не включайте в соглашение незаконные положения. Например, что самозанятый отказывается от авторства на объект интеллектуальной собственности (ст. 1265 ГК).
А чтобы ускорить процесс подписания соглашения и любых других документов с исполнителями, воспользуйтесь сервисом «Мои самозанятые».
Платформа «Мои самозанятые» помогает бизнесу сократить на 30% расходы, связанные с привлечением внештатного персонала.
В сервисе есть все, что нужно для удобной и безопасной работы с массовым внештатным персоналом:
ЭДО (дистанционное подписание договоров и актов, сбор чеков с самозанятых за минуту);
автоматическая проверка статуса плательщика НПД;
моментальные массовые выплаты;
контроль рисков штрафов и доначислений от ФНС;
поддержка 24/7.
Для новых клиентов действуют специальные условия.
Подключитесь до 31 июля и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты.
Записаться на демонстрацию сервиса
Для новых клиентов действуют специальные условия
Подключитесь до 31 июля и получите скидку 50% на ЭДО и выплаты
Записаться на демонстрацию сервиса:
Реклама: ООО «Цифровые банковские платформы», ИНН 7706456380, erid: LjN8Jxwx1
Начать дискуссию