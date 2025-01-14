Отчеты самозанятых в Росстат с 1 января 2025 года: все, что нужно знать о нововведениях

О нашумевшем законе, касающемся отчетности в Росстат мы рассказывали, когда он только вышел. Но тогда в законе было больше вопросов, чем ответов: все ждали подзаконные акты, которые обещали уточнить порядок действий.

Прямо перед новогодними каникулами Росстат наконец-то дал официальный комментарий в своем официальном Telegram-канале. Давайте разбираться, что происходит, что будет дальше и как эти изменения затрагивают физических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Что говорит закон

Для начала обратимся к закону от 29 ноября 2007 года № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе государственной статистики». Этот документ регулирует передачу данных для статистических наблюдений. Летом 2024 года появился закон № 206-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об официальном статистическом учете”», где закрепили идею включить плательщиков налога на профессиональный доход в статистическую отчетность.

Согласно нововведениям, самозанятых должны были обязать сдавать данные в порядке, который утвердит Правительство и Росстат. Новый порядок планировали ввести с 1 января 2025 года. Но, как это часто бывает, подзаконные акты задержались. Январь уже в разгаре, а ясности с порядком передачи данных так и не появилось.

Все, что у нас есть на данный момент, это заявление от Росстата: «Ребята, пока ничего сдавать не нужно. Мы справимся с информацией из административных источников».

Что это за источники? На текущий момент это:

Данные ФНС . Налоговая служба фиксирует движение денежных средств, налоговые поступления и другую информацию, связанную с самозанятыми.

Банки . Через них проходят расчеты по НПД, поэтому данные транзакций также могут стать основой для статистики.

Исследования Росстата. Ведомство уже проводит переписи и другие масштабные опросы, которые включают данные о населении.

Как мы видим, прямого участия самозанятых в передаче данных не требуется. Но это не означает, что эта ситуация не поменяется.

ИП на НПД: а что у них

Для индивидуальных предпринимателей, применяющих режим НПД, ситуация на первый взгляд кажется ясной, но давайте разберемся глубже. Позиция Росстата такая же: сбор дополнительных данных от этой категории налогоплательщиков пока не требуется. Основным источником информации, как и в случае с физическими лицами, выступают административные данные.

Отсутствие обязательных отчетов означает снижение административной нагрузки. ИП на НПД могут сосредоточиться на ведении бизнеса, не отвлекаясь на заполнение форм. Тем не менее, это не освобождает их от участия в выборочных исследованиях Росстата, если их включат в выборку.

Пока Росстат не планирует вводить дополнительные обязательства для ИП на НПД. Но это также не означает, что такие меры никогда не появятся. Учитывая, что режим НПД еще относительно новый и находится в стадии эксперимента, госорганы собирают данные для анализа и возможной доработки.

Важно понимать, что информация, предоставляемая через административные источники, используется не для контроля, а для формирования общей картины экономики. Это помогает государству улучшать налоговую систему и предлагать более выгодные условия для предпринимателей.

Предварительные выводы

В общем, пока бояться нечего: ни самозанятые, ни ИП на НПД не обязаны сдавать отчеты в Росстат. Важно понимать, что этот сбор данных имеет позитивную цель: помочь государству корректировать режим НПД под нужды бизнеса и граждан.

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