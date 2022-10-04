Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить

Принципы работы с самозанятыми
Работать с самозанятыми бизнесу выгодно при определенных условиях, ведь при таком сотрудничестве не надо удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ, платить страховые взносы.
Но важно следить, чтобы самозанятый не потерял свой статус или не снялся с учета, предоставил чек об оплате, чтобы принять эту сумму в расходы. Также чтобы налоговая не признала отношения с исполнителем на НПД трудовыми, необходимо иметь правильно составленный договор, акты выполненных работ или услуг.
Все эти документы очень важны для заказчика, они доказывают реальность сделки.
Обмен документами с самозанятым
Чтобы вовремя получать закрывающие документы, заказчику необходимо наладить обмен ими с самозанятым, чтобы это было быстро и удобно для обеих сторон.
Можно исполнителю отправить подписанный договор почтой заказным письмом. Далее постоянно ждать или напоминать об электронных чеках, а акты выполненных работ также отправлять почтой. Такой вариант точно не из удобных, быстрых и дешевых.
Также самозанятый может получить квалифицированную электронную подпись и ею подписывать документы, отправлять заказчику через электронную почту и мессенджеры. Но тут самозанятому необходимо будет потратиться на получение электронной подписи, программного обеспечения и разобраться в нем. Заказчику придется также ждать и напоминать о нужных документах.
Самый быстрый и удобный вариант обмена документами — электронный документооборот через специальные программы и сервисы. Не нужно дополнительно ничего устанавливать и настраивать.
Но пройти идентификацию личности все равно придется. И здесь возникает проблема — самозанятый отказывается предоставлять свои паспортные данные и другую необходимую информацию о себе сервису.
Почему самозанятый боится ЭДО
Обычно в таких случаях самозанятые исполнители просто не доверяют чему-то новому.
- Не хотят давать личную информацию. Но для заключения даже договора с физическим лицом все равно нужны ФИО, ИНН, паспортные данные, иногда и СНИЛС.
- Боятся утечки данных. В каждой организации строго соблюдается порядок работы с персональными данными, они защищены и шифруются при передаче. Есть закон о персональных данных, и официальный государственный реестр операторов персональной информации.
- Думают, что будет сложно разобраться. Напротив, менеджеры сервиса помогают не только подключиться, но и дальше консультируют по возникающим вопросам. Процесс подключения быстрый и понятный.
Как же убедить самозанятого в работе с ЭДО
Необходимо объяснить исполнителю, что для сотрудничества обязательны следующие закрывающие документы: договор, чеки, акты. В противном случае исполнитель теряет заказчика, сотрудничество невозможно, так как компания не может выходить за рамки закона и обязана иметь весь комплект документов по каждой сделке.
Также рассказать, что онлайн-сервис надежен, через него документы автоматически формируются, подписываются и передаются обеим сторонам.
Никто не тратит время на документооборот, а занимается бизнесом и своим профессиональным развитием, и при этом, все взаимоотношения официальны и подтверждены документально.
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