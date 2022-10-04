Почему самозанятые боятся ЭДО. И как их разубедить

Принципы работы с самозанятыми

Работать с самозанятыми бизнесу выгодно при определенных условиях, ведь при таком сотрудничестве не надо удерживать и перечислять в бюджет НДФЛ, платить страховые взносы.

Но важно следить, чтобы самозанятый не потерял свой статус или не снялся с учета, предоставил чек об оплате, чтобы принять эту сумму в расходы. Также чтобы налоговая не признала отношения с исполнителем на НПД трудовыми, необходимо иметь правильно составленный договор, акты выполненных работ или услуг.

Все эти документы очень важны для заказчика, они доказывают реальность сделки.

Для самозанятого исполнителя же главное — оплата. Основными документами для него выступают справка о статусе и чеки, которые он формирует в приложении «Мой налог», подписанные КЭП ФНС, потребности в дополнительном ЭДО у него нет.

Обмен документами с самозанятым

Чтобы вовремя получать закрывающие документы, заказчику необходимо наладить обмен ими с самозанятым, чтобы это было быстро и удобно для обеих сторон.

Можно исполнителю отправить подписанный договор почтой заказным письмом. Далее постоянно ждать или напоминать об электронных чеках, а акты выполненных работ также отправлять почтой. Такой вариант точно не из удобных, быстрых и дешевых.

Также самозанятый может получить квалифицированную электронную подпись и ею подписывать документы, отправлять заказчику через электронную почту и мессенджеры. Но тут самозанятому необходимо будет потратиться на получение электронной подписи, программного обеспечения и разобраться в нем. Заказчику придется также ждать и напоминать о нужных документах.

Самый быстрый и удобный вариант обмена документами — электронный документооборот через специальные программы и сервисы. Не нужно дополнительно ничего устанавливать и настраивать.

Но пройти идентификацию личности все равно придется. И здесь возникает проблема — самозанятый отказывается предоставлять свои паспортные данные и другую необходимую информацию о себе сервису.

Наймикс заменяет бумажный документооборот на ЭДО. Документы в сервисе генерируются автоматически и подписываются удаленно электронной подписью. Весь процесс реализован максимально удобно для всех участников.

Почему самозанятый боится ЭДО

Обычно в таких случаях самозанятые исполнители просто не доверяют чему-то новому.

Не хотят давать личную информацию. Но для заключения даже договора с физическим лицом все равно нужны ФИО, ИНН, паспортные данные, иногда и СНИЛС.

Боятся утечки данных. В каждой организации строго соблюдается порядок работы с персональными данными, они защищены и шифруются при передаче. Есть закон о персональных данных, и официальный государственный реестр операторов персональной информации.

Думают, что будет сложно разобраться. Напротив, менеджеры сервиса помогают не только подключиться, но и дальше консультируют по возникающим вопросам. Процесс подключения быстрый и понятный.

Как же убедить самозанятого в работе с ЭДО

Необходимо объяснить исполнителю, что для сотрудничества обязательны следующие закрывающие документы: договор, чеки, акты. В противном случае исполнитель теряет заказчика, сотрудничество невозможно, так как компания не может выходить за рамки закона и обязана иметь весь комплект документов по каждой сделке.

Также рассказать, что онлайн-сервис надежен, через него документы автоматически формируются, подписываются и передаются обеим сторонам.

Никто не тратит время на документооборот, а занимается бизнесом и своим профессиональным развитием, и при этом, все взаимоотношения официальны и подтверждены документально.

Платформа Наймикс — единое цифровое решение для бизнеса и исполнителей, покрывающее весь цикл взаимодействия: от первичного оформления до выплат и автоматической уплаты налогов.

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