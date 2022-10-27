Нет договора с самозанятым: риски и штрафы

Оформление отношений с самозанятыми

Когда новый налоговый режим НПД только появился, многих подкупала его простота использования. Поставил программу «Мой налог», сделал селфи, сфотографировал паспорт и, пожалуйста, ты – самозанятый. Вся регистрация занимала не более 5 минут.

И все, можно оказывать услуги, выполнять работы. Получил деньги – оформил чек, выслал заказчику.

Примерно того же мнения порой до сих пор придерживаются и заказчики. Есть самозанятый, ему заказывают работу или услугу, он ее выполняет, присылает после оплаты чек, и этого достаточно.

Было даже письмо Минфина от 26.03.2020 № 03-11-11/24008, согласно которому оформлять акт выполненных работ (оказанных услуг) было необязательно. Договор с самозанятым также порой считается излишеством.

Однако при взаимоотношениях с юридическими лицами есть нюансы. Так, статья 161 ГК предписывает сделки между юрлицами и физлицами оформлять в простой письменной форме. Обязательна письменная форма тогда, если ее несоблюдение влечет за собой недействительность сделки.

Так, ФНС в письме от 20.02.2019 № СД-4-3/2899@ объяснила, что если услуга оказывается немедленно при заключении договора, письменная форма не требуется. Факт передачи денег за оказанные услуги и будет подтверждением того, что договор заключен. Но это характерно для разовых услуг. Если же услуги будут не разовые, а периодические, то лучше зафиксировать их в письменном виде.

Переквалификация отношений с самозанятыми в трудовые

Далее, если налоговая обнаруживает, что компания работает с самозанятыми без оформления договора, в котором четко прописано, кто является сторонами, в каком статусе, каков предмет сделки, они могут инициировать проверку.

В итоге договор могут признать трудовым, с соответствующими штрафами и доначислениями. Фактически ведь человек работает, даже если трудовой договор не заключен, то считается, что он есть (ст. 16 ТК).

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Последствия работы с исполнителями без оформления отношений

Уклонение от заключения трудового договора, либо его подмена договором ГПХ влечет за собой ответственность по ч. 4 ст. 5.27 КоАП. А именно, штрафы:

для должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 5 тысяч до 10 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

Повторное нарушение – новые штрафы:

для должностных лиц – дисквалификация на срок от 1 года до 3 лет ;

для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 тысяч до 40 тысяч рублей;

для юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.

Это только административная ответственность, а плюс еще доначисления по НДФЛ и взносам.

И, само собой, налоговики при отсутствии договора не будут разбираться, как самозанятый человек услуги оказывает, или как работник. Будут исходить из принципа «лишь бы больше доначислить». А потому, договор тут нужен.

Вообще, оформлять или нет письменный договор с исполнителями-самозанятыми – это целиком и полностью воля сторон. Прямого указания закона на это нет, но если дело дойдет до спора с налоговой, то лучше, чтобы доказательства у вас были. Поскольку инспекторы будут ваши отношения интерпретировать в выгодную для себя, а не для вас сторону.

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Сотрудничайте с самозанятыми правильно.