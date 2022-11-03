Какие выплаты положены самозанятым гражданам?

Самозанятость становится все более распространенным видом сотрудничества между физическими и юридическими лицами. В связи с этим у тех, кто использует такой вид взаимодействия, возникает очень много вопросов: как это будет влиять на детей, пенсии, отчисления в ПФР и ФСС, какие налоги выплачиваются и как платить взносы.

Постараемся ответить на все эти острые вопросы в статье ниже.

Как самозанятость влияет на детские пособия?

Многие из тех, кто работает сегодня самозанятыми – женщины. Сотрудники салонов красоты, работающие в одиночку кондитеры, репетиторы, парикмахеры: эти профессии не всегда связаны со стабильной занятостью. Иногда сотрудницы оформляют самозанятость после выхода в декрет.

Как такой статус влияет на детские выплаты? Ответим на этот вопрос ниже.

Единовременные выплаты

Пособия, которые обязательны к выплатам любым гражданам, в т. ч. самозанятым и безработным: единовременная выплата за постановку на учет на раннем сроке, на рождение ребенка, пособие по уходу за ребенком до полутора лет.

С 2021 года в Российской Федерации работает практика прямых выплат, благодаря которой все платежи поступают гражданам напрямую от ФСС.

Пособие по беременности и родам

Декретное пособие зависит от выплат в ФСС. Если вы работаете официально, но при этом подрабатываете дома как самозанятая, у вас будет возможность получить эти пособия через работодателя по трудовому договору. Такие же правила распространяются на сотрудницу, если в декрете была оформлена самозанятость. Размер и виды выплат сохраняются.

Однако в ситуации со статусом самозанятого условия меняются.

Необходимо​ вступить с Фондом социального страхования​ в​ добровольные отношения по​ страхованию на​ случай временной нетрудоспособности и​ в​ связи с​ материнством.

Важно сделать это за год до наступления беременности, т. е. для получения пособия в 2022 году нужно оформить добровольное страхование в 2021. В настоящее время лишь статус​ ИП и уплата добровольных взносов дает самозанятой возможность получить декретные от​ ФСС.

Пособия, зависящие от размера дохода

Если вы получаете пособия от 3 до 8 лет и планируете зарегистрировать самозанятость, ваш статус никак не повлияет на выплаты, а вот доход будет учитываться. Он не должен превышать одного прожиточного минимума на одного члена семьи.

Социальный контракт: как самозанятый может получить выплату на открытие собственного бизнеса

С 2020 года государство оказывает помощь самозанятым, получающим доход ниже прожиточного минимума. Но при этом у нее есть точно назначение: она должна идти на развитие своего бизнеса или переквалификацию для дальнейшего получения более высокого дохода.

Для получения суммы в 250 000 рублей достаточно составить контракт (срок от трех месяцев до года), подписать договор в двух экземплярах и получить деньги или товары от местных органов соцзащиты.

При заключении нужно предоставить ряд справок: о доходе, бизнес-план для развития собственного дела – тут может помочь организация Мой бизнес – или о необходимости обучения и переквалификации. Финальная сумма также может различаться в зависимости от региона и от необходимого оборудования и основания для его закупки.

Цель данной программы простая – помочь людям со сложностями в поиске работы решить свои материальные затруднения – получить новые компетенции или открыть собственный бизнес. С 2021 года программа действует по всей России.

Для получения выплаты важны следующие два фактора:

Получающий помощь является гражданином РФ и имеет прописку по адресу обращения. Однако даже в этой ситуации можно взять справку об отсутствии соц. контракта по месту прописки и принести ее по месту фактического проживания. Совокупный доход ниже прожиточного минимума на протяжении последних трех месяцев. Эта сумма зависит от региона. В 2022 году в Москве это 18714 рублей.

Подать документы очень просто: можно прийти в МФЦ, органы социальной защиты или сделать это онлайн через подтвержденный кабинет Госуслуг. Рассмотрение заявлений занимает от 10 дней до 3 месяцев.

Тем не менее, факт подачи заявления не гарантирует положительного ответа от центров соцзащиты. Для уточнения информации рекомендуем обращаться в региональные МФЦ.

Может ли самозанятый получить пособие?

Да, может. Пенсионеры сохраняют все свои преимущества, о них мы расскажем чуть ниже, но есть и ряд других льгот и пособий, на которые можно претендовать.

Пособие по безработице доступно для самозанятых граждан. Те, кто проработали меньше 60 дней, могут рассчитывать на минимальное – 1 500 рублей (плюс региональные надбавки). Общая сумма выплат составит 3 800. Те, кто подтвердит свою рабочую деятельность от 60 дней может получить выплату в размере 19 500 рублей.

Самозанятые могут рассчитывать на выплаты по уходу по следующим категориям: за ребенком-инвалидом, инвалидом I группы, инвалидом детства I группы, престарелым в возрасте 80 и более или нуждающемся в уходе.

Приложения для самозанятых

Самое главное и необходимое приложение для самозанятых – «Мой налог». В нем можно выставлять чеки и создавать акты, производить выплату налога, но тяжело искать новые подработки.

Для поиска лучше использовать платформы-агрегаторы, работающие с самозанятыми, например Наймикс.

Налоги для самозанятых

Как устроено налогообложение для самозанятых граждан? Так как самозанятость это НПД (налог на профессиональный доход), то обязательна только та часть, которая отправляется в федеральный бюджет и на оплату ОМС – 6% при сотрудничестве с юридическими лицами и ИП, 4% при сотрудничестве с физическими. Остальные взносы являются добровольными.

При этом самозанятый должен перейти на ИП если зарабатывает более 2,4 миллионов рублей.

Может ли самозанятый взять кредит?

Да, может. Справку о доходах за любой период деятельности легко сформировать в приложении «Мой налог» или в личном налоговом кабинете онлайн в разделе прочее. Ее можно напечатать или скинуть на почту. Данную справку легко использовать при подтверждении доходов для банка или для получения социальных выплат, ее же можно показывать в визовых центрах.

ФНС официально подтвердил, что такой справки должно быть достаточно, и донес эту информацию до Банка России. Можно использовать данные аргументы: письмо от 13.09.19 № ЕД-4-20/18515 ФНС для банков. Центробанку направили отдельное письмо от 9.08.2019 № СД-3-3/7361@.

Пенсия для самозанятых

Как и всем гражданам, самозанятым положена обязательная пенсия. Пенсионные отчисления проходят по двум схемам: обязательной и страховой. Страховые отчисления в Пенсионный фонд производит работодатель при сотрудничестве по трудовому договору, но при самозанятости эти налоги становятся добровольными.

Для того, чтобы пенсионный стаж засчитался, нужно оплатить взнос на следующий год до конца текущего. То есть, за 2022 платят в 2021, за 2023 в 2022 и т. д. Фиксированный платеж в 2022 году за один год трудового стажа равен 34 445.

На данный момент самозанятые без статуса ИП могут оплатить только пенсионное страхование, но в 2023 смогут оплачивать и социальное.

Самозанятость и пенсионеры: как подработка влияет на выплаты от ФСС

Если вы уже на пенсии и подрабатываете как самозанятый, то по закону вы не являетесь работающим пенсионером. Вам будут индексировать пенсию (например, в 2022 году она выросла на 10%) и будет доплачиваться региональная выплата (например, в Москве она должна достигать величины стандарта в 19,5 т. р.). Все это сохраняется потому, что при самозанятости отчисления в ПФР добровольные, как и начисление пенсионного стажа.

При совмещении самозанятости и обычной работы на гражданина распространяются все льготы и все отчисления, которые применимы для обычного работника.