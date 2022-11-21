Самозанятый аннулировал чек: как учесть расходы

Чек – важный первичный документ
Плательщики налога на профессиональный доход после получения оплаты от покупателей или заказчиков обязаны сформировать и выдать им чек. Это можно сделать в приложении «Мой налог», через специальные платформы по работе с самозанятыми или банк.
Платформа «Наймикс» автоматически формирует чеки и высылает заказчику после перечисления оплаты. Сотрудничество самозанятых лиц с бизнесом через сервис становится более удобным и безопасным для обеих сторон.
Согласно закону о самозанятых № 422-ФЗ чек необходимо выдать сразу в момент расчета (например: если заказчик оплачивает услугу наличными) либо не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения безналичной оплаты.
Таким образом, плательщик НПД сообщает ФНС о получении дохода, и у него возникает обязанность уплатить налог с этой суммы.
Заказчику чек обязателен для учета суммы, выплаченной самозанятому, при расчете своей налоговой базы:
- по налогу на прибыль при работе на ОСНО;
- по единому налогу на УСН доходы минус расходы;
- по единому налогу на ЕСХН.
Также вне зависимости от применяемой системы налогообложения заказчику чек нужен для доказательства факта сотрудничества и перечисления оплаты именно самозанятому, а не обычному физическому лицу. В противном случае их отношения носят гражданско-правовой характер, следовательно, с суммы необходимо удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также страховые взносы.
Почему самозанятый может аннулировать чек
Если самозанятый некорректно ввел сумму дохода или вернул деньги заказчику, то он может аннулировать неправильный чек и скорректировать данные, переданные в налоговую. Об этом необходимо сообщить заказчику и выслать ему правильный чек.
В данном случае самозанятый также должен пояснитьналоговой причины, по которым ему необходимо скорректировать данные. Это можно сделать как в приложении «Мой налог», так и через оператора электронной площадки или банк.
Но также недобросовестные исполнители после выдачи чека могут аннулировать его, не сообщая ничего своему заказчику. Целью может быть нежелание платить налоги или приближение к годовому лимиту.
Что делать заказчику
Если самозанятый исполнитель вернул деньги и аннулировал чек, то заказчику необходимо скорректировать налоговую базу, убрать из расходов данную сумму.
Также если в чеке были указаны неверные данные, то необходимо заменить в первичной документации некорректный чек корректным и при необходимости скорректировать налоговую базу.
В случае, когда самозанятый аннулировал чек, но деньги не вернул, заказчик не может признать эту сумму в расходах.
На этот факт в очередной раз обратила внимание ФНС в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. Налоговики напомнили, что заказчик может принять в расходы только чек, соответствующий требованиям ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. А в случае аннулирования плательщиком НПД чека без возврата денег заказчик вправе обратиться в ФНС и инициировать проверку в отношении самозанятого. Заказчик должен приложить документы, подтверждающие реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также факт их оплаты.
Но возможно и то, что заказчик узнает об аннулировании чека самозанятым лишь во время камеральной или выездной проверки. Доказать полноту учтенных расходов будет сложно, как и добиться получения чека от самозанятого. Придется корректировать налоговую базу, доплачивать налог и платить пени.
Работа с самозанятыми через сервис Наймикс позволит минимизировать все риски: сервис автоматически формирует чеки и направляет заказчику, а также мгновенно сообщает о факте аннулирования чека.
В сервис встроены не только автоматизация процессов по чекам, но и полный электронный документооборот: от согласования и заключения договоров до уплаты налогов.