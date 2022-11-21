Самозанятые

Самозанятый аннулировал чек: как учесть расходы

Возможны ситуации, когда после получения вознаграждения и выдачи чека заказчику, самозанятый его аннулировал. Расскажем, как поступить заказчику.

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Самозанятый аннулировал чек: как учесть расходы
Иллюстрация: Вера Ревина/Клерк.ру

Чек – важный первичный документ

Плательщики налога на профессиональный доход после получения оплаты от покупателей или заказчиков обязаны сформировать и выдать им чек. Это можно сделать в приложении «Мой налог», через специальные платформы по работе с самозанятыми или банк.

Платформа «Наймикс» автоматически формирует чеки и высылает заказчику после перечисления оплаты. Сотрудничество самозанятых лиц с бизнесом через сервис становится более удобным и безопасным для обеих сторон.

Согласно закону о самозанятых № 422-ФЗ чек необходимо выдать сразу в момент расчета (например: если заказчик оплачивает услугу наличными) либо не позднее 9 числа месяца, следующего за месяцем получения безналичной оплаты.

Таким образом, плательщик НПД сообщает ФНС о получении дохода, и у него возникает обязанность уплатить налог с этой суммы.

Заказчику чек обязателен для учета суммы, выплаченной самозанятому, при расчете своей налоговой базы:

  • по налогу на прибыль при работе на ОСНО;
  • по единому налогу на УСН доходы минус расходы;
  • по единому налогу на ЕСХН.

Также вне зависимости от применяемой системы налогообложения заказчику чек нужен для доказательства факта сотрудничества и перечисления оплаты именно самозанятому, а не обычному физическому лицу. В противном случае их отношения носят гражданско-правовой характер, следовательно, с суммы необходимо удержать и перечислить в бюджет НДФЛ, а также страховые взносы.

Почему самозанятый может аннулировать чек

Если самозанятый некорректно ввел сумму дохода или вернул деньги заказчику, то он может аннулировать неправильный чек и скорректировать данные, переданные в налоговую. Об этом необходимо сообщить заказчику и выслать ему правильный чек.

В данном случае самозанятый также должен пояснитьналоговой причины, по которым ему необходимо скорректировать данные. Это можно сделать как в приложении «Мой налог», так и через оператора электронной площадки или банк.

Но также недобросовестные исполнители после выдачи чека могут аннулировать его, не сообщая ничего своему заказчику. Целью может быть нежелание платить налоги или приближение к годовому лимиту.

Что делать заказчику

Если самозанятый исполнитель вернул деньги и аннулировал чек, то заказчику необходимо скорректировать налоговую базу, убрать из расходов данную сумму.

Также если в чеке были указаны неверные данные, то необходимо заменить в первичной документации некорректный чек корректным и при необходимости скорректировать налоговую базу.

В случае, когда самозанятый аннулировал чек, но деньги не вернул, заказчик не может признать эту сумму в расходах.

На этот факт в очередной раз обратила внимание ФНС в своем письме от 28.10.2021 № ПА-4-20/15213@. Налоговики напомнили, что заказчик может принять в расходы только чек, соответствующий требованиям ст. 14 закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ. А в случае аннулирования плательщиком НПД чека без возврата денег заказчик вправе обратиться в ФНС и инициировать проверку в отношении самозанятого. Заказчик должен приложить документы, подтверждающие реализацию товаров (работ, услуг, имущественных прав), а также факт их оплаты.

Но возможно и то, что заказчик узнает об аннулировании чека самозанятым лишь во время камеральной или выездной проверки. Доказать полноту учтенных расходов будет сложно, как и добиться получения чека от самозанятого. Придется корректировать налоговую базу, доплачивать налог и платить пени.

Работа с самозанятыми через сервис Наймикс позволит минимизировать все риски: сервис автоматически формирует чеки и направляет заказчику, а также мгновенно сообщает о факте аннулирования чека.

В сервис встроены не только автоматизация процессов по чекам, но и полный электронный документооборот: от согласования и заключения договоров до уплаты налогов.

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