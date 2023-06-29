В каких случаях нужно оплачивать больничный внештатному исполнителю

Может ли внештатный работник уйти на оплачиваемый больничный? И кто должен оплачивать больничный: СФР или заказчик? В этой статье рассмотрим и нюансы выплат по больничным листам внештатникам.

Больничные для работников на ГПХ

Сотрудники, работающие по договорам гражданско-правового характера (ГПХ), имеют право на выплату социальных пособий и компенсаций в случае, если взносы на социальное страхование, уплаченные за них за предыдущий календарный год, не ниже стоимости страхового года.

В данном случае больничный лист для работника на ГПХ будет оплачиваться работодателем.

Для расчета пособий используется средний дневной заработок сотрудника, который включает в себя все виды выплат и вознаграждений, причисленных к социальным страховым взносам.

Кроме того, эти пособия рассчитываются на основе среднего заработка сотрудника, который был рассчитан за 2 календарных года, предшествующих текущему году.

Стоит также учесть, что если сотрудник работает по ГПХ сразу у нескольких работодателей, то право на выплату социальных пособий и компенсаций ему будет предоставлено только одним из работодателей, который будет выбран сотрудником.

Добровольное соц. страхование для ИП

Индивидуальный предприниматель также может получить больничный лист. Для этого ему необходимо заключить договор о добровольном социальном страховании и внести соответствующий страховой взнос в качестве индивидуального страхователя.

Страховой взнос необходимо внести до 31 декабря текущего года, тогда пособие будут выплачивать со следующего календарного года.

ИП будут получать выплаты по больничному от СФР.

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Больничные для самозанятых

В настоящее время для самозанятых не предусмотрена возможность получения больничных листов, за исключением самозанятых индивидуальных предпринимателей.

Индивидуальный предприниматель вправе использовать спецрежим «Налог на Профессиональный доход» (НПД), это подтверждается письмом ФНС от 25.11.2021 № СД-4-3/16437@.

В таком случае ИП на НПД будут получать выплаты по больничному от СФР по такой же схеме, как обычный ИП.

Совмещение самозанятости и работы по ТК

Еще один способ получения соц. страхования для плательщиков НПД — работа по трудовому договору параллельно с самозанятостью.

Таким образом, человек сможет получить оплачиваемый больничный от своего работодателя, который уплачивает страховые взносы за сотрудника.

Но, стоит отметить, что на размер пособия не будет влиять заработок от деятельности в качестве самозанятого, потому что учитывается только доход по месту трудоустройства.

В каких случаях можно взять больничный

травмы;

ухода за больным членом семьи, включая ребенка;

протезирования;

аборта или процедуры ЭКО;

заболевания;

лечения в санаторно-курортных организациях после стационарного лечения;

карантин застрахованного или его ребенка в возрасте до 7 лет, посещающего дошкольную образовательную организацию, или недееспособного члена семьи.

Проект новой модели добровольного страхования

В августе 2022 года общественная организация «Опора России» провела опрос, в котором 74,6% респондентов проголосовали за предоставление самозанятым права на больничные.

Самозанятые ощущали уязвимость в связи с отсутствием социальной защищенности при болезни и других непредвиденных обстоятельствах, ведь у сотрудников малых и средних предприятий есть такая возможность.

Минтруд разработал Пакет поправок к закону «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством» № 255-ФЗ.

Однако, по состоянию на 30 июня 2023 года законопроект не был внесен в Госдуму, соответственно, поправки не вступили в силу. Возможно, новая модель Минтруда будет доработана и самозанятые без статуса ИП получат право на оплачиваемый больничный позднее.

Подытожим.

Работодатель оплачивает больничный лист только сотрудникам на ТК и работникам на ГПХ в определенных случаях.

ИП и ИП на НПД самостоятельно решают, пользоваться ли системой добровольного социального страхования или нет.

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