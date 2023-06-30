Уплату налогов за самозанятых могут переложить на онлайн-бизнес

В Минтруде хотят дать роль налоговых агентов цифровым площадкам-посредникам между исполнителями и заказчиками. Сейчас обсуждается возможность уплаты сервисами налогов за самозанятых в обязательном порядке. Разбираемся, для чего создавалась эта инициатива, какие площадки она затронет, и как будет осуществляться.

В основном, самозанятые исполнители самостоятельно уплачивают НПД через приложение «Мой налог» или в составе Единого налогового платежа.

Минтруд при поддержке ФНС внес инициативу передать уплату налогов онлайн-площадкам.

Планируется создание реестра цифровых платформ занятости для систематизации новых форм трудоустройства.

Для чего это необходимо

Инициатива позволит навести порядок в налогообложении самозанятых. Не все исполнители корректно декларируют свой доход, часть доходов остается в тени. Нововведения поспособствуют повышению прозрачности сектора частных услуг.

Новая система обезопасит заказчиков от невыбитых чеков и некачественного оказания услуг.

Платформы будут разделять с исполнителем ответственность за качество заказов и автоматически формировать чеки после оплаты, что позволит заказчикам избежать штрафов и переквалификации отношений с самозанятыми в трудовые.

Для самозанятых такая функция снижает риски получения штрафов за невыбитые чеки и экономит время на их формировании и уплате налогов. При этом самозанятые самостоятельно решают, какой объем работы выполнять и в какое время.

В сервисе «Наймикс» уже реализована функция автоматической уплаты налогов. После получения оплаты автоматически формируется чек, и у исполнителей на личном кошельке удерживаются денежные средства, необходимые для уплаты налога. Плательщики НПД могут самостоятельно активировать опцию в приложении. «Наймикс» является официальным партнером ФНС, поэтому уплата налогов через наш сервис не только удобна, но также законна и безопасна.

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Как будет осуществляться инициатива

В рамках разработки законопроекта обсуждается техническая сторона его реализации.

Предполагается, что для ведения деятельности сервисам будет необходимо числиться в открытом реестре цифровых платформ занятости.

Для включения в реестр оператор площадки должен обмениваться информацией с налоговыми органами. Транзакции таких платформ будут «подсвечиваться», и ФНС сможет фиксировать заказы самозанятых.

Если самозанятый продает свои товары (предоставляет услуги) на нескольких площадках, платформа должна будет удерживать налог для уплаты только с тех доходов, которые были получены через неё.

В качестве налоговой базы будет считаться доход от каждой отдельной операции.

А как фиксировать доходы самозанятых в наличной форме (например, таксисты)?

Ожидается, что задача будет решена через систему взаиморасчетов самозанятого с платформой. Кроме того, поднят вопрос уплаты платформами и страховых взносов за самозанятых.

Какие площадки это затронет

Инициатива коснется интернет-сервисов, банковских агрегаторов, операторов цифровых площадок, маркетплейсов, которые непосредственно участвуют в сделках исполнителей, то есть производят расчёты между клиентами и самозанятыми. Например, «Сбер», «Яндекс», «Wildberries», «Ozon» и другие сервисы.

На данный момент законопроект находится на обсуждении в ГД.

Скорее всего, он вступит в силу, так как перед налоговыми органами стоят задачи систематизации новых форм трудоустройства и стимулирования легализации доходов.

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