Когда налоговая одобрит вычет на покупку квартиры: 5 важных правил

Приведем 5 правил, которые нужно соблюдать, чтобы налоговая одобрила вам вычет и вы смогли получить деньги.

1. Вы должны проживать в России более 183 дней в году, то есть быть налоговым резидентом РФ

2. У вас есть облагаемый доход по ставке 13 % и вы платите с него подоходный налог (НДФЛ). При чем с 2021 года перечень таких доходов изменился. Теперь вычет можно получить не с любого дохода, а только с некоторых видов. Например, с дохода по трудовым и гражданско-правовым договорам, от оплаты за оказание различных услуг, от сдачи имущества в аренду и некоторых других.

Налог, уплаченный с других доходов или по другой ставке, вернуть по вычету не получится.

3. Покупка жилья была не у взаимозависимого лица. К взаимозависимым относят супруга, родителей, опекунов, попечителей, подопечных, детей, братьев и сестер (имеющих как одного общего родителя, так и двух общих родителей).

4. Вы купили квартиру на собственные или заемные средства. Многие покупают жилье на средства материнского капитала. Но имейте в виду, что вычет за квартиру, оплаченную полностью маткапиталом, вы не сможете получить. Но если, например, вы оплачивали субсидией только часть, то на вторую часть (на ваши деньги) вы сможете получить возврат НДФЛ.

5. Вы заполнили декларацию 3-НДФЛ по действующей форме в том году, за который вы получаете вычет. Если вы получаете вычет за 2019 год, то вы должны заполнить 3-НДФЛ по форме, действующей именно в 2019 году.

Перед подачей документов проверьте себя еще раз, чтобы потом у налоговой не было к вам лишних вопросов, а вы не волновались на счет проверки декларации.