Как получить деньги за лечение от COVID-19

Пандемия не уходит, Правительство рапортует об увеличении числа заразившихся и вводит новые «антиковидные» меры. Многим, кто переболел, требуется реабилитация, а иногда и дополнительное лечение. Прививка бесплатна, но лечение в частных клиниках — за свой счет. В этой статье рассмотрим, сколько денег можно вернуть, если вы потратились на лечение от COVID-19, за какое именно лечение можно получить «компенсацию» и какие есть ограничения.

Кто может получить деньги?

Начнем с ограничений. «Компенсация» за лечение положена не всем, а только тем, кто платит со своего дохода НДФЛ. В этой статье мы рассматриваем налоговый вычет. А налоговый вычет за лечение — это чаще всего возврат ранее уплаченного налога. Если вы налоги не платите, то вернуть деньги с помощью вычета не сможете. Вернуть уплаченный налог можно только с доходов по ГПХ и трудовым договорам, от оказания услуг, от сдачи имущества в аренду и некоторых других доходов.

Одновременно с уплатой налогов, вы должны быть налоговым резидентом, то есть вы должны проживать в России более 183 дней в году.

За какое лечение можно получить деньги?

Вид медицинского лечения не ограничен. Если вы платили за анализы, обследования, реабилитацию, диагностику, санаторно-курортное лечение и пр. — вы можете вернуть себе часть затрат с помощью вычета.

В летний сезон для многих актуально поправить свое здоровье в санаториях и здравницах. За это, как мы уже сказали, тоже можно получить вычет, но обратите внимание, что возврат будет рассчитываться от затрат, которые пошли именно на лечение в санатории. За проживание, питание и пр. возврат денег не получить.

Также вы сможете компенсировать себе часть затрат, если вы покупали лекарства. Форма выпуска, название или действующее вещество значения не имеют. Главное, чтобы у вас был на них рецепт от врача — это обязательное условие, чтобы вам компенсировали часть затрат. Рецепт нужен даже тогда, когда лекарство продается в аптеке без рецепта.

В каком размере полагается вычет?

Размер вычета зависит от вида медицинских услуг, которые вам были оказаны — дорогостоящее лечение (из специального перечня Правительства) или обычное (не относящееся к дорогостоящим).

Чтобы точно определить, какое лечение вы оплатили, возьмите в клинике справку об оплате мед.услуг. Это обязательный документ для оформления вычета. В этой справке будет указан код:

01 — лечение обычное;

02 — лечение дорогостоящее.

По обычному виду лечения налоговый вычет лимитирован — не более 120 000 руб. в год. Это значит, что по расходам свыше этой суммы вернуть вы сможете только 15 600 руб. в год. Если расходы меньше 120 000 руб., то возврат будет равен 13 % от затрат.

По дорогостоящему лечению лимита вычета нет. Это значит, что если вы оплатили такое лечение, то вернуть вы сможете 13 %, независимо от суммы этих расходов.

Как можно получить вычет?

Есть два способа оформления вычета:

через ИФНС по месту вашей постоянной регистрации (прописки);

через работодателя (или иного налогового агента).

Документы на вычет через ИФНС подаются по окончании календарного года, в котором были затраты. Если вы подаете документы через работодателя, то вы можете это делать сразу после оплаты расходов.