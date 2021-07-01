Налоговый вычет и материнский капитал: используем с умом

Материнский капитал — это значительная помощь от государства, которую получают семьи при рождении детей. Большинство семей направляют эти деньги на покупку нового жилья. После покупки встает вопрос о получении налогового вычета, и вот тут счастливым новоселам приходит отказ. В этой статье разберемся, почему так происходит, и что нужно знать, если вы хотите использовать маткапитал на покупку квартиры.

Налоговый вычет — это не «подарок» от государства

Почему то многие считают, что налоговый вычет — это «бонус», который можно получить просто так. Но это ошибка. Налоговый вычет на время освобождает вас от уплаты подоходного налога или позволяет вернуть ту сумму налога, которую вы ранее заплатили. Отсюда следует основное правило, чтобы вычет получить, вы должны платить налог.

Напомним, что чтобы получить налоговый вычет вы должны платить налог только с определенных видов доходов и только по ставке 13 %.

Вы сможете получить вычет, если вы:

получаете официальную заработную плату (то есть работаете по трудовому договору или с вами заключен договор гражданско-правового характера);

сдаете собственное имущество в аренду или продаете его;

оказываете различные услуги и получаете за это вознаграждение;

имеете иные доходы, облагаемые по ставке 13 % (которые идут в расчет вычета).

Обратите внимание, что налог не платится с государственных пособий, выплат, пенсий и пр. Маткапитал налогом тоже не облагается, при его получении вам не нужно платить с него НДФЛ. При этом деньги материнского капитала фактически являются государственными, а не вашими (заработанными), а налоговый вычет можно получить только с собственных средств, потраченных на покупку квартиры.

Можно ли получить вычет, если маткапитал покрыл только часть расходов?

В этом случае вы можете получить вычет, но только на ту часть расходов, которую вы оплатили из собственных накоплений. Не забудьте из общей суммы расходов вычесть средства маткапитала и уже остаток заявить к вычету.

Примеры: Семеновы стали многодетными родителями и, получив материнский капитал, купили дом за городом. Свои деньги они не вкладывали, все расходы покрыл маткапитал, поэтому Семеновы не смогут получить налоговый вычет на приобретение жилья. Михайловы купили квартиру в новостройке за 4 млн. руб. Часть затрат они покрыли маткапиталом (600 тыс. руб.), а остаток — это их собственные накопления плюс ипотека. Михайловы смогут получить вычет с суммы затрат, оплаченных своими деньгами, то есть с 3,4 млн. руб. (4 млн. руб. — 600 тыс. руб.).

Какая экономия, если оформлять налоговый вычет?

Вычет за приобретение жилья составляет 2 млн. руб., это значит, что если сумма ваших затрат была больше, то вы сможете вернуть только 260 000 руб., а если меньше 2 млн. руб., то вы сможете получить 13 % от расходов.

Если жилье вы покупали с помощью ипотеки, то вы можете получить возврат налога с суммы фактически уплаченных процентов банку. Максимальный вычет составляет 3 млн. руб., то есть при затратах, превышающих эту сумму, вы сможете получить 390 000 руб. — это максимум. А если процентов банку вы заплатили на меньшую сумму (чем 3 млн.), то возврат составит 13 % от фактических затрат.

Как мы уже сказали, налоговый вычет — это возврат ранее уплаченного налога, значит, сумма возврата ограничена еще и той суммой, что вы заплатили в виде налога. Вы не можете вернуть больше денег, чем заплатили за год подоходного налога.

Документы для оформления вычета

Какие документы потребуются для оформления вычета?

Для оформления вычета через налоговую инспекцию подготовьте:

декларацию по форме 3-НДФЛ;;

справку о доходах (2-НДФЛ);

договор о покупке жилья;

документы, подтверждающие право собственности;

чеки, выписки банка, платежки или другие документы, которые подтвердят ваши расходы;

заявление о распределении вычета между супругами (при необходимости).

При покупке жилья в ипотеку дополнительно возьмите:

ипотечный договор;

справку из банка об уплаченных процентах;

график погашения кредита и процентов;

документы, подтверждающие расходы по оплате процентов по кредиту.

Документы нужно подавать на следующий год после года покупки жилья. Проверка документов и перечисление денег займет не менее 4 месяцев.