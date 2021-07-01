Купили квартиру 10 лет назад? Вы можете сейчас получить налоговый вычет!

Если вы купили квартиру много лет назад, но по какой-то причине вы не оформляли налоговый вычет, то вы имеете право получить эти деньги сейчас. Как вам оформить вычет и сколько денег вы сможете вернуть, расскажем в этой статье.

А разве вычет не «сгорает»?

Многие думают, что раз сделка купли-продажи была оформлена давно, то вычет «сгорел». Это не так. В этом главное отличие имущественного налогового вычета от других — он не имеет «срока давности». Это значит, что вы по-прежнему имеете право на получение возврата, несмотря на то, что купили жилье хоть 5, хоть 10 лет назад.

За какой период можно вернуть деньги?

Особое внимание обратите именно на это пункт. Вернуть деньги вы можете только за 3 предыдущих года — это единое правило для всех налоговых вычетов. То есть подать декларацию на вычет вы можете через сколько угодно лет после покупки жилья, а вот вернуть уплаченный налог вы сможете только в той сумме, который заплатили за 3 предыдущих года. То есть если вы купили квартиру в 2016 году и вычет не оформляли, то при подаче документов и декларации в 2021 году, вы сможете вернуть уплаченный налог только за 2020, 2019 и 2018 годы (если за эти годы вы платили НДФЛ).

Как считается вычет, если квартиру вы купили в 2014 году и раньше?

Если ваша квартира была приобретена до 2014 года, то основной налоговый вычет в размере 2 млн. руб. будет рассчитываться только по 1 объекту жилья. При этом, если вы не используете весь вычет, то его «остаток» нельзя будет дополучить при покупке другой квартиры.

Если квартиру до 2014 года вы купили в ипотеку, то вы сможете заявить на вычет все уплаченные банку проценты без ограничения (в настоящее время действует лимит в 3 млн.).

Кто может получить вычет?

Вернуть ранее уплаченный налог сможет только налоговый резидент, который этот самый налог платил со своих доходов. В расчет идет только НДФЛ, уплаченный по ставке 13%. За прошлые годы вы имеете право вернуть налог с любых доходов, облагаемых по этой ставке.