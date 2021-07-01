Будут ли налоговые вычеты перечислять только на карту «МИР»?

Пользователи сети обеспокоены новостью о том, что с 1 июля все социальные выплаты от государства будут перечисляться только на карты «МИР». Нужно ли специально оформлять такую карту при получении налогового вычета?

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года № 161-ФЗ «О национальной платежной системе» все социальные выплаты (пенсии, материнский капитал, пособия по беременности и родам и др.) должны будут перечисляться на карту «МИР». Получить выплату на карты «VISA» или «MasterCard» не получится.

Те, кто сейчас оформляет налоговые вычеты, стали уточнять, не относятся ли нововведения и к возврату по НДФЛ.

Успокоим, возврат ранее уплаченного налога — это негосударственная помощь.

При оформлении документов на вычет вы должны будете заполнить заявление на возврат налога и указать в нем реквизиты банковского счета. Не имеет значения, к какой карте привязан номер счета — деньги вам отправят по любым реквизитам. Если вы хотите получить возврат на карту «МИР» — укажите реквизиты этого счета, если перевод нужен на другую карту — укажите другой номер.