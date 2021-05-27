Налоговый допрос: не хочу давать показания, что будет?

При налоговой проверке юридического лица большое влияние на ее результат оказывают протоколы допросов свидетелей. В рамках законодательства инспектор имеет право вызвать на допрос любое лицо, которое, по его мнению, знает определенные и важные обстоятельства. Зачастую отсутствие протокола допроса свидетеля, либо наличие «неподходящего ФНС» протокола не дает инспекции основания для проверки и рушит всю доказательную базу при доначислениях.
Отсутствие протокола допроса не дает гарантии, что допроса не будет никогда, так как ФНС может нагрянуть неожиданно и провести допрос вне рабочего места. Тем более инспекторов ответственных за проведение допроса не смущает истечение сроков проверки и окончание всех мероприятий налогового контроля.
Боязнь допроса связана в первую очередь с незнанием того, что будет там происходить. В связи с чем следует отметить ряд важных моментов, которые необходимо знать:
- В рамках ч.1 ст.48 Конституции РФ при проведении допроса каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. Это один из аргументов, который можно представить сотрудникам ФНС для отказа от проведения допроса.
- Отказ от дачи показаний и ссылка на статью 51 Конституции РФ, позволит инспектору ФНС квалифицировать это как противодействие налоговой проверке и сокрытие информации.
- За отказ от дачи показаний в рамках ст. 128 НК РФ предусмотрена ТОЛЬКО одна санкция в виде штрафа всего 3 000 рублей, но при этом угрозы инспектора звучат намного более устрашающими. Отказываться от ответа совсем неуместно, лучше отвечать с учетом того, что ранее полученная информация в связи с особенностью персональной памяти была со временем забыта. Извините, не помню.
- Законодательством о налогах и сборах не ограничены права и обязанности представителя лица, вызванного на допрос.
- Уполномочить представителя на дачу показаний при проведении допроса нельзя. Все показания свидетель должен давать самостоятельно, а допрашивать представителя вместо свидетеля недопустимо.
Если учитывать позицию ФНС о допросах (письма от 30.10.2012 № АС 3—2/3920@ и от 31.12.2013 № ЕД 4—2/23706@), а также судебную практику, то защитить налогоплательщика от неправомерных действий инспекции и обезопасить себя от проверок можно, но нужно предоставить доказательства реальности хозяйственных операций.
Читайте продолжение темы в статье «Допрос Часть 2. Не пойду без адвоката!».
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