Налоговый допрос: не хочу давать показания, что будет?

При налоговой проверке юридического лица большое влияние на ее результат оказывают протоколы допросов свидетелей. В рамках законодательства инспектор имеет право вызвать на допрос любое лицо, которое, по его мнению, знает определенные и важные обстоятельства. Зачастую отсутствие протокола допроса свидетеля, либо наличие «неподходящего ФНС» протокола не дает инспекции основания для проверки и рушит всю доказательную базу при доначислениях.

Отсутствие протокола допроса не дает гарантии, что допроса не будет никогда, так как ФНС может нагрянуть неожиданно и провести допрос вне рабочего места. Тем более инспекторов ответственных за проведение допроса не смущает истечение сроков проверки и окончание всех мероприятий налогового контроля.

Боязнь допроса связана в первую очередь с незнанием того, что будет там происходить. В связи с чем следует отметить ряд важных моментов, которые необходимо знать:

В рамках ч.1 ст.48 Конституции РФ при проведении допроса каждому гарантируется право на квалифицированную юридическую помощь. Это один из аргументов, который можно представить сотрудникам ФНС для отказа от проведения допроса. Отказ от дачи показаний и ссылка на статью 51 Конституции РФ, позволит инспектору ФНС квалифицировать это как противодействие налоговой проверке и сокрытие информации. За отказ от дачи показаний в рамках ст. 128 НК РФ предусмотрена ТОЛЬКО одна санкция в виде штрафа всего 3 000 рублей, но при этом угрозы инспектора звучат намного более устрашающими. Отказываться от ответа совсем неуместно, лучше отвечать с учетом того, что ранее полученная информация в связи с особенностью персональной памяти была со временем забыта. Извините, не помню. Законодательством о налогах и сборах не ограничены права и обязанности представителя лица, вызванного на допрос. Уполномочить представителя на дачу показаний при проведении допроса нельзя. Все показания свидетель должен давать самостоятельно, а допрашивать представителя вместо свидетеля недопустимо.

Если учитывать позицию ФНС о допросах (письма от 30.10.2012 № АС 3—2/3920@ и от 31.12.2013 № ЕД 4—2/23706@), а также судебную практику, то защитить налогоплательщика от неправомерных действий инспекции и обезопасить себя от проверок можно, но нужно предоставить доказательства реальности хозяйственных операций.

Читайте продолжение темы в статье «Допрос Часть 2. Не пойду без адвоката!».

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