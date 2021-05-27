Подготовка и сопровождение налоговой проверки: как спасти свой бизнес от убытков

Одним из самых пугающих моментов работы, для российского бизнеса, является выездная налоговая проверка. Это обусловлено не только сильным напором ФНС на налогоплательщиков и ее рэкетирским настроем, но и тем, что многие проверяемые налогоплательщики не имели опыта проверок и не представляют даже в общих чертах, что их ждет по ходу процедуры.

Конечно, оптимально знать заранее, что проверка произойдет, и подготовиться к ней, исправив хотя бы часть потенциальных рисков. Сложнее будет включаться в защиту, если проверка назначена, и ФНС уже вышла к вам.

Что же необходимо предпринять налогоплательщику для прохождения вероятной, либо уже начавшейся проверки?

Во-первых , необходимо оценить всех ваших контрагентов, а особенно, имеющих высокий риск претензий со стороны ФНС. Как правило, это контрагенты, ранее задействованные в операциях налоговой экономии. Анализ необходимо проводить с точки зрения ФНС, то есть оценивать самые критичные позиции вашего контрагента: сведения в ЕГРЮЛ, текущее состояние, анализ с использованием общедоступных информационных ресурсов. В таком случае будет ясно, по кому из контрагентов у ФНС будут вопросы, и к какому объему работы представления документов необходимо готовиться.

, необходимо оценить всех ваших контрагентов, а особенно, имеющих высокий риск претензий со стороны ФНС. Как правило, это контрагенты, ранее задействованные в операциях налоговой экономии. Анализ необходимо проводить с точки зрения ФНС, то есть оценивать самые критичные позиции вашего контрагента: сведения в ЕГРЮЛ, текущее состояние, анализ с использованием общедоступных информационных ресурсов. В таком случае будет ясно, по кому из контрагентов у ФНС будут вопросы, и к какому объему работы представления документов необходимо готовиться. Во-вторых , необходимо проанализировать сделки с проблемными контрагентами. Оценивать нужно качество документов, наличие всех приложений договора, предмет договора, порядок расчетов, наличие задолженности, условия о перевозке и так далее. Отсутствие необходимых документов, либо ее части, а также объяснения, почему их нет, даст преимущество для ФНС по доказыванию незаконной экономии на налогах.

, необходимо проанализировать сделки с проблемными контрагентами. Оценивать нужно качество документов, наличие всех приложений договора, предмет договора, порядок расчетов, наличие задолженности, условия о перевозке и так далее. Отсутствие необходимых документов, либо ее части, а также объяснения, почему их нет, даст преимущество для ФНС по доказыванию незаконной экономии на налогах. В-третьих , необходимо произвести оценку всех требований и уведомлений, поступивших в адрес налогоплательщика и контрагентов. Если проверка еще не назначена, но есть явное убеждение, что она будет, через требования ФНС можно примерно оценить рискованных контрагентов и тем самым, начать готовиться и исправлять ситуацию. В целях подготовки к проверке, мы настоятельно советуем вести учет поступивших требований от ФНС и ответов на них.

, необходимо произвести оценку всех требований и уведомлений, поступивших в адрес налогоплательщика и контрагентов. Если проверка еще не назначена, но есть явное убеждение, что она будет, через требования ФНС можно примерно оценить рискованных контрагентов и тем самым, начать готовиться и исправлять ситуацию. В целях подготовки к проверке, мы настоятельно советуем вести учет поступивших требований от ФНС и ответов на них. В-четвертых, необходимо подготовить ваш персонал и помещения предприятия. Это необходимо для того, чтобы в ходе проведения допросов сотрудников, проведения выемок или осмотров не допустить ошибок и просчетов, которые помогут ФНС безоговорочно предъявлять требования.

Показания, полученные на допросе, являются одним из наиболее эффективных инструментов доказывания получения необоснованной налоговой экономии.

Обязательно нужно провести инструктаж ваших сотрудников, если придёт повестка о вызове на допрос. Нужно готовить каждого сотрудника к допросу, с учетом ценности его показаний для инспекций.

Подготовка не может происходить силами сотрудников предприятия — такая экономия всегда выходит после боком — ну не может человек, пусть ваш штатный юрист, владеть тонкостями процесса, он не варится в этом каждый день! Только с помощью налогового юриста, который имеет опыт сопровождения на допросах и подготовки к ним и занимается этим профессионально.

Описанные выше меры, составляют только часть того, что необходимо предпринять налогоплательщикам, которым грозит проверка, либо если она уже в процессе. Перечень мероприятий, которые необходимо провести для подготовки, всегда индивидуален сегодня в зависимости от условий сделок, контрагентов и поведения ФНС. Время шаблонных решений прошло.

Вы можете сами оценить накопленные риски вашего бизнеса с нашей помощью. А также мы предоставляем полное и всестороннее сопровождение налоговых проверок нашими самыми профессиональными юристами.

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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

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Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.