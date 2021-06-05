Как защитить бизнес от притязаний налоговиков

Ошибки в расчетах и налоговом планировании, недобросовестность контрагентов, регулярные изменения в законодательстве создают налоговые риски для бизнеса. Сегодня ни одна компания не застрахована от штрафов и доначислений со стороны ФНС. Предусмотреть все — невозможно, но большинство угроз можно спрогнозировать и подготовить методы их устранения или минимизации.

Как предупредить налоговые риски

Управление налоговыми рисками — это постоянный поиск баланса между получением максимальной прибыли и возможными санкциями от налоговиков. Одни отделы компании создают риски (продажи, производство), а другие пытаются их предупредить и минимизировать (юротдел, финансисты). Задача руководства компании — создать единую систему контроля, которая охватит все структуры бизнеса.

Какие мероприятия помогут предупредить налоговые риски:

Проверка контрагентов. Главная задача — собрать достаточно сведений, чтобы предотвратить возможные убытки. В досье на контрагента включают не только формальные данные из открытых источников, но и сведения о его реальной деятельности (производство, склады, транспорт, персонал). Такой «Пакет должной осмотрительности», а не просто рекомендации типа «возьмите выписку из ЕГРЮЛ и обменяйтесь письмами» мы разработали на основе устоявшейся судебной практики. Вы можете приобрести его у нас перечнем (9 шт. документов), либо мы можем сделать готовый пакет для вас и заверить нотариально.

Главная задача — собрать достаточно сведений, чтобы предотвратить возможные убытки. В досье на контрагента включают не только формальные данные из открытых источников, но и сведения о его реальной деятельности (производство, склады, транспорт, персонал). Такой «Пакет должной осмотрительности», а не просто рекомендации типа «возьмите выписку из ЕГРЮЛ и обменяйтесь письмами» мы разработали на основе устоявшейся судебной практики. Вы можете приобрести его у нас перечнем (9 шт. документов), либо мы можем сделать готовый пакет для вас и заверить нотариально. Контроль рисков при заключении сделок. Проверка обоснованной налоговой выгоды: цена договора, условия оплаты, доставки, штрафы и неустойки. Включение в договоры налоговой оговорки.

Проверка обоснованной налоговой выгоды: цена договора, условия оплаты, доставки, штрафы и неустойки. Включение в договоры налоговой оговорки. Постоянный мониторинг законодательства. Информация руководству компании о новых требованиях должна поступать регулярно и вовремя. Если квалификации своих сотрудников недостаточно, стоит консультироваться у профессионалов.

Информация руководству компании о новых требованиях должна поступать регулярно и вовремя. Если квалификации своих сотрудников недостаточно, стоит консультироваться у профессионалов. Обучение персонала. Важно регулярно повышать квалификацию, знания и навыки сотрудников. Особенно тех, кто напрямую отвечает за финансовый результат, обязательства компании перед государством, взаимодействие с контролирующими органами.

Важно регулярно повышать квалификацию, знания и навыки сотрудников. Особенно тех, кто напрямую отвечает за финансовый результат, обязательства компании перед государством, взаимодействие с контролирующими органами. Внутренний аудит. Регулярная проверка правильности начисления налогов, наличия документов по сделкам, инвентаризация активов и обязательств, поможет выявить проблемы до того, как придут налоговики.

Сегодня инспекторы используют риск-ориентированный подход. Проверка не придет к вам просто так. Каждой проверке предшествует период предпроверочного анализа. Налоговики с помощью программ и сервисов проверяют платежеспособность компании, налоговую нагрузку, финансовые показатели, выявляют возможные схемы налоговой оптимизации.

На основе собранных данных инспекторы делают выводы и включают компанию в план проверок. Критерии отбора есть в открытом доступе. Этим нужно и важно пользоваться, чтобы появление налоговиков на пороге не застало врасплох.

А если попали под проверку?

У инспекторов обычно уже есть установка на сумму планируемых доначислений. Иногда они раскрывают эту информацию в ходе проверочных мероприятий.

Важно понимать, что налоговое преступление отличается от налогового правонарушения в первую очередь размером сумм выявленных недоимок. Проверяющие прекрасно это знают, и умело манипулируют этим аргументом.

Приемы защиты от действий инспекторов:

1. Действуйте по букве закона. Важно соблюдать все процессуальные нормы. Идеальный порядок взаимодействия: «Вы нам письменный запрос (требование) — мы вам в ответ письменное исчерпывающее пояснение».

Любые мероприятия в ходе проверки: осмотр, допрос, истребование документации, ее выемка, инвентаризация — должны проходить в рамках действующего законодательства.

2. Отслеживайте процессуальные сроки. Приостановка проверки, ее продление — имеют ограниченный предел и требуют от проверяющих соблюдения определенных действий. Любые нарушения процедуры дают компании возможность для маневра.

3. Представляйте запрошенные сведения точно в срок, но не ранее. Качество доказательственной базы, правильность ее оформления, количество ошибок — зависят от времени, которым располагают инспекторы.

4. Берегите оригиналы документов, но не доводите ситуацию до выемки. Передача документации — только после получения требования и только по описи.

5. Ограничьте общение инспекторов с персоналом компании. Любое взаимодействие с проверяющими, только через уполномоченное лицо.

Но лучшее решение — обратитесь за услугами юристов по сопровождению выездных налоговых проверок. Профессионалы помогут вам выйти из сложной ситуации с минимальными потерями, сберегут ваши нервы и защитят от неправомерных действий проверяющих.

Риск-анализ бизнеса — инструмент, который работает

Задача риск-анализа — оценить бизнес «глазами» налоговой инспекции, найти слабые места и понять в каком направлении ждать удара от ФНС.

В результате диагностики собственник бизнеса получает полную карту рисков и может предпринять шаги по исправлению ситуации до того, как к нему нагрянет налоговая.

Риск-анализ позволяет не только защитить компанию от неожиданных претензий и потерь, но и выявить скрытые финансовые резервы и подобрать способы законной налоговой оптимизации.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.