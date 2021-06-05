Как защитить бизнес от притязаний налоговиков

Ошибки в расчетах и налоговом планировании, недобросовестность контрагентов, регулярные изменения в законодательстве создают налоговые риски для бизнеса. Сегодня ни одна компания не застрахована от штрафов и доначислений со стороны ФНС. Предусмотреть все — невозможно, но большинство угроз можно спрогнозировать и подготовить методы их устранения или минимизации.
Как предупредить налоговые риски
Управление налоговыми рисками — это постоянный поиск баланса между получением максимальной прибыли и возможными санкциями от налоговиков. Одни отделы компании создают риски (продажи, производство), а другие пытаются их предупредить и минимизировать (юротдел, финансисты). Задача руководства компании — создать единую систему контроля, которая охватит все структуры бизнеса.
Какие мероприятия помогут предупредить налоговые риски:
- Проверка контрагентов. Главная задача — собрать достаточно сведений, чтобы предотвратить возможные убытки. В досье на контрагента включают не только формальные данные из открытых источников, но и сведения о его реальной деятельности (производство, склады, транспорт, персонал). Такой «Пакет должной осмотрительности», а не просто рекомендации типа «возьмите выписку из ЕГРЮЛ и обменяйтесь письмами» мы разработали на основе устоявшейся судебной практики. Вы можете приобрести его у нас перечнем (9 шт. документов), либо мы можем сделать готовый пакет для вас и заверить нотариально.
- Контроль рисков при заключении сделок. Проверка обоснованной налоговой выгоды: цена договора, условия оплаты, доставки, штрафы и неустойки. Включение в договоры налоговой оговорки.
- Постоянный мониторинг законодательства. Информация руководству компании о новых требованиях должна поступать регулярно и вовремя. Если квалификации своих сотрудников недостаточно, стоит консультироваться у профессионалов.
- Обучение персонала. Важно регулярно повышать квалификацию, знания и навыки сотрудников. Особенно тех, кто напрямую отвечает за финансовый результат, обязательства компании перед государством, взаимодействие с контролирующими органами.
- Внутренний аудит. Регулярная проверка правильности начисления налогов, наличия документов по сделкам, инвентаризация активов и обязательств, поможет выявить проблемы до того, как придут налоговики.
Сегодня инспекторы используют риск-ориентированный подход. Проверка не придет к вам просто так. Каждой проверке предшествует период предпроверочного анализа. Налоговики с помощью программ и сервисов проверяют платежеспособность компании, налоговую нагрузку, финансовые показатели, выявляют возможные схемы налоговой оптимизации.
На основе собранных данных инспекторы делают выводы и включают компанию в план проверок. Критерии отбора есть в открытом доступе. Этим нужно и важно пользоваться, чтобы появление налоговиков на пороге не застало врасплох.
А если попали под проверку?
У инспекторов обычно уже есть установка на сумму планируемых доначислений. Иногда они раскрывают эту информацию в ходе проверочных мероприятий.
Важно понимать, что налоговое преступление отличается от налогового правонарушения в первую очередь размером сумм выявленных недоимок. Проверяющие прекрасно это знают, и умело манипулируют этим аргументом.
Приемы защиты от действий инспекторов:
1. Действуйте по букве закона. Важно соблюдать все процессуальные нормы. Идеальный порядок взаимодействия: «Вы нам письменный запрос (требование) — мы вам в ответ письменное исчерпывающее пояснение».
Любые мероприятия в ходе проверки: осмотр, допрос, истребование документации, ее выемка, инвентаризация — должны проходить в рамках действующего законодательства.
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2. Отслеживайте процессуальные сроки. Приостановка проверки, ее продление — имеют ограниченный предел и требуют от проверяющих соблюдения определенных действий. Любые нарушения процедуры дают компании возможность для маневра.
3. Представляйте запрошенные сведения точно в срок, но не ранее. Качество доказательственной базы, правильность ее оформления, количество ошибок — зависят от времени, которым располагают инспекторы.
4. Берегите оригиналы документов, но не доводите ситуацию до выемки. Передача документации — только после получения требования и только по описи.
5. Ограничьте общение инспекторов с персоналом компании. Любое взаимодействие с проверяющими, только через уполномоченное лицо.
Но лучшее решение — обратитесь за услугами юристов по сопровождению выездных налоговых проверок. Профессионалы помогут вам выйти из сложной ситуации с минимальными потерями, сберегут ваши нервы и защитят от неправомерных действий проверяющих.
Риск-анализ бизнеса — инструмент, который работает
Задача риск-анализа — оценить бизнес «глазами» налоговой инспекции, найти слабые места и понять в каком направлении ждать удара от ФНС.
В результате диагностики собственник бизнеса получает полную карту рисков и может предпринять шаги по исправлению ситуации до того, как к нему нагрянет налоговая.
Риск-анализ позволяет не только защитить компанию от неожиданных претензий и потерь, но и выявить скрытые финансовые резервы и подобрать способы законной налоговой оптимизации.
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Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.
Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчёта, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.
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