Шокирующие случаи с допросов ФНС: не допускайте этих ошибок. Могут и паспорт забрать...

Мы уже несколько раз рассказывали о том, как вести себя на допросах в налоговой. Но некоторые случаи из нашей практики просто ставят в тупик — ФНС не гнушается даже самых жестких методов давления на налогоплательщиков.

Цель допроса ФНС — доказать, что компания ведет незаконную деятельность, отмывает наличные или использует схемы с «техническими» компаниями. И значительный козырь в этом — доказать номинальность назначенного директора.

На руководителя при допросе будут оказывать давление — обещать, что с него ответственность снимут и он не попадет на субсидиарку. Конечно озвучивают и суммы такой ответственности. А еще запугивают выездной налоговой проверкой — приедем, все изымем и все равно докажем, но тогда уже будем взыскивать по-полной.

К сожалению, большинство руководителей считает, что брать с собой на допрос налогового юриста — махать красной тряпкой перед носом разъяренного быка и стараются решить вопросы самостоятельно. Это большая ошибка.

К консультанту или юристу обращаются уже поздно — когда хотят обжаловать решение налогового органа. На этом этапе выиграть спор намного сложнее, ведь компания уже предоставила все доказательства налоговикам.

Мы недаром разработали пакетное обслуживание для организаций, в «стандартный набор» входит в т. ч. сопровождение во время проверки и юридические консультации. Легче предотвратить претензии налоговиков, чем потом находиться в пассивной позиции защищающегося.

Вот к примеру, одному нашему клиенту после отказа доплатить в бюджет НДС, поступил шквал звонков... от контрагентов. Они грозили, что прекратят работу с налогоплательщиком, если он не удовлетворит требования ФНС. Оказалось, что налоговики звонили контрагентам и угрожали выездными проверками, если он не повлияют на налогоплательщика. Видимо план у инспекции по взысканиям жестко горел.

Можно ли было предвидеть такую ситуацию? Да, вполне. Для этого достаточно периодически проводить анализ своего бизнеса на наличие рисков. Если в штате компании нет нужных специалистов, то можно просто оставить заявку на проведение экспресс-анализа бизнеса. Такой быстрый анализ позволяет определить наличие опасных моментов в деятельности, разобраться, какие риски являются устранимыми, какие — нет. Мы оценим насколько адекватны ваши деловые партнеры, которые с вами работают, в том числе в рамках оптимизации.

Но если контрагенты и отличаются адекватностью, то вот представители налоговой — не всегда. Еще один наш клиент — директор компании, которого вызвали на допрос, столкнулся с шокирующей ситуацией — сотрудник ФНС забрал у него паспорт сообщил, что вернет его только после дачи ответов на все вопросы инспектора, но при этом, если ответ будет «неправильным», то и паспорт директор не получит.

Стал бы так себя вести инспектор, если бы с руководителем на допрос явился налоговый юрист? Сомнительно.

Мы хотим напомнить несколько глобальных ошибок, которые допускаются на допросах в ФНС:

Руководитель занимает позицию «моя хата с краю, ничего не знаю» и выжидает — что в итоге «накопает» ФНС. Только искать налоговики будут то, что им выгодно, естественно их доказательства будут не в пользу налогоплательщика. Поэтому организация должна обязательно собрать и предоставить собственные документы. Организация не сообщает контрагентам о проводимых мероприятиях налогового контроля. В результате контрагенты оказываются неподготовленными к обращению к ним ФНС. Сотрудники налогоплательщика не готовы к допросам. Для них это стрессовая ситуация. Стоит заранее подготовить работников, снабдить их необходимыми документами и дать почитать нашу статью . Компания передает ФНС документы не разбираясь, не проверяя информацию, не сопоставляя ее. Иногда данные в одних документах могут противоречить данным в других.

Главный совет — не вестись на угрозы. Вам будут внушать, что неминуема уголовная ответственность, что все ваши активы пойдут в уплаты долгов компании (опять субсидиарка), обвинят в фиктивности сделок и начнут спрашивать о деталях, о которых директор даже не обязан знать (для этого есть другие сотрудники или отделы).

К примеру, не страшно, если руководитель не знает, кто конкретно подписал определенный договор. Ведь подписание договоров может быть делегировано менеджерам по доверенности и кто конкретно из них заключал отдельную сделку директор может и не знать. Особенно, если речь идет о крупной компании, где работников в штате много.

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