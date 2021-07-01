Комиссии по налогам: ожидания и реальность

Одним из наиболее эффективных способов по увеличению собираемости налогов является вызов на комиссии. Такой способ зарекомендовал себя как очень эффективное, удобное и простое средство пополнения бюджета. Как показывает статистика, собираемость налогов зависит от количества проводимых комиссий. Раньше эти «собрания» имели несколько названий, теперь такое — «рабочая группа по побуждению налогоплательщика к исполнению/уточнению своих налоговых обязательств в связи с совершением операцией, имеющих признаки „схемных“ с контрагентами среднего и высокого уровня риска».

На таких мероприятиях обычно происходит запугивание налогоплательщика, порой с присутствием силовиков, с отсылкой на результаты проведенного анализа, в котором отражены налоговые разрывы, низкая налоговая нагрузка, значительная доля налоговых вычетов, сомнительные поставщики и так далее.

Вызов на комиссию осуществляется путем уведомления, где обязательно должен быть указан вопрос, по которому следует явиться. При этом уведомление должно содержать подробное описание оснований для вызова налогоплательщика. Такую позицию отражают и суды (Постановление ФАС ЦО от 27.05.2013 по делу № А68-7925/2012). Разбраться — верно ли оформлено уведомление поможет юрист по налоговым спорам. Его же стоит взять с собой на комиссию. Юридическое сопровождение налоговых проверок и таких вот «встреч» — залог отсутствия критических ошибок в общении с ФНС.

Обязанность явиться на комиссию регулируется пп 7. п.1 ст. 23 НК РФ, где закреплено, что налогоплательщик обязан выполнять законные требования налогового органа об устранении выявленных нарушений законодательства о налогах и сборах. Но, при этом стоить помнить, что давать пояснения на комиссии — это уже право, поэтому на неудобные вопросы можно не отвечать, административная ответственность за это не предусмотрена.

Часто, в практике ФНС, при проведении комиссии, инспектор, описав всю суть проблемы и предложив сумму к доначислению, стремится подкрепить свои доводы, вызовом контрагента налогоплательщика в инспекцию, путем подписания документа об обязанности явки директора контрагента в ФНС (иногда этот документ называют «расписка»). Это уже самодеятельность сотрудников ФНС и это действие не является законным. Комиссия, как правило, заканчивается подписанием документа о заслушивании ее результатов. Закон не закрепляет какую-либо форму документа по итогам ее проведения, поэтому документ составляется в произвольной форме. При этом обязанности подписывать его у налогоплательщика нет.

Стоит отметить, что подобные мероприятия во многом могут помочь вам оценить наличие у инспекции реальной доказательной базы и дальнейшую стратегию поведения. Присутствие юриста на стороне налогоплательщика поможет лучше понять ситуацию и, возможно, не дать вам сболтнуть лишнего. Плюс, если один раз вы проявите стойкость и отстоите свою позицию, возможно в дальнейшем, инспекция вызовет на комиссию другого налогоплательщика, который ранее уже соглашался доплатить налоги, не выдержав давления.

Как вести себя на подобных мероприятиях расскажем в следующей статье.

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