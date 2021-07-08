Фатальные ошибки налоговой оптимизации: как не угробить свой бизнес. Дело Мэри

Важной помощью для налогоплательщиков являются выводы, сделанные судами, по нашумевшим судебным делам, связанным с доначислениями налогов. Стоит отметить важный нюанс, что при обзоре этих дел, конкретная суть того, что послужило доказательством необоснованной налоговой выгоды обычно не рассматривается, а касается тех общих доводов, которые приводили ФНС и налогоплательщик.

Мы считаем, что необходимо обращаться к таким делам, не столько со стороны правового толкования сути сделки, сколько со стороны практики. И под практикой мы имеем в виду, какие ошибки допустил налогоплательщик, где он был не готов, и на что обращать внимание.

И вот недавнее громкое дело, на которое обратили внимание многие юристы и налоговые консультанты, это дело Мэри (дело № А76‑46624/2019). Поскольку мы всегда стоим на позиции извлечения практического аспекта из подобных решений, интересным для нас, в этом деле, будет не оценка выводов судов, а ошибки, допущенные налогоплательщиком.

1. Провальные допросы персонала.

Проверяющие достаточно широко опирались на эти показания, полученные в ходе допросов, для доказывания незаконной оптимизации налогов. Люди были совсем не готовы, и как следствие — показания линейного персонала только подтвердили прямую связь технических компаний с проверяемым налогоплательщиком.

Вывод: всегда нужна подготовка персонала к допросам. Отсутствие юридической или адвокатской поддержки, позволяет ФНС доказывать подконтрольность, да вообще, всё, что угодно. Учитывая, что часто инспекторы, проводящие допросы, ранее были тружениками МВД и т. п., шансы неподготовленных допрашиваемых на положительный протокол стремятся к нулю. Важно помнить: допрос — самый эффективный инструмент в руках проверяющих и недопустимо пускать этот процесс на самотёк!

Обращайтесь за помощью к налоговым юристам. Профессионалы помогут подготовить персонал, необходимые документы и защитят вас от неправомерных действий представителей ФНС и силовых ведомств. Не стесняйтесь приходить в налоговую с адвокатом — даже ФНС признает, что налогоплательщик имеет право на защиту.

2. Изготовление документов за технические компании.

ФНС через допросы и выемку документов, доказала, что документы исполнителей — технических компаний (счета-фактуры, акты и различные письма) изготавливались самим налогоплательщиком и найдены на рабочих компьютерах персонала в электронном виде. При этом персонал и руководители компаний-исполнителей подтвердили данный факт.

Вывод: контроль за документами, рабочим столом и компьютерами всех работников обязателен, иначе фактическая подконтрольность будет доказана очень легко. Недаром разрабатываются внутренние регламенты, трудовой распорядок и другие документы — они не для галочки.

3. Наличие взаимозависимости между компаниями 2 и 3 звена.

Были представлены доказательства взаимозависимости различных лиц, через доверенности, трудоустройство в одних и тех же предприятиях, совпадение ip-адресов.

Вывод: необходим анализ всей цепочки хозяйственных операций, и выстраивание модели обеспечения безопасности. Нужен постоянный контроль за рискованными критериями, которые будет проверять ФНС. Большинство компаний нуждается во «взгляде со стороны» — непредвзятой оценке имеющихся рисков. Для этого мы разработали такой простой и в то же время эффективный инструмент как «Риск-анализ бизнеса».

4. Представление отчетности одними и теми же лицами.

ФНС доказано, что за различные предприятия на разных звеньях, отчетность сдавали одни и те же лица.

Вывод: Каждый квартал постоянный контроль за сдачей отчетности и исключение такого риска полностью.

Представленные здесь ошибки — наиболее яркие в этом деле. ФНС доказала, множество других факторов, так как для итогов проверки важна совокупность доказательств.

Цель любого налогоплательщика — это максимально сократить рисковые критерии в отношении себя. Чем раньше налогоплательщик начнет их выявлять, тем больше вероятность, что проверку не назначат. Либо, если проверка уже неминуема, то максимально быстро среагировать и исправить эти критерии в свою пользу. Наши специалисты выявляют все возможные риски в выездном контроле и дают исчерпывающий перечень рекомендаций по их устранению, либо устраняем такие «бреши в обороне» совместно с налогоплательщиками.

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