Допрос в налоговой: как не подвести себя под уголовку

Допросы являются излюбленным и часто используемым механизмом ФНС для доначисления налогов, а неподготовленный свидетель открывает для госоргана массу возможностей для привлечения компании к ответственности.

К сожалению, строгих рамок по проведению допроса в НК РФ не закреплено, так же как и нет четких критериев: когда и где имеют право допрашивать, и кого не имеют права допрашивать.

Например, кодекс запрещает допрашивать малолетних и людей с физическими и психическими недостатками, но наличие справки не всегда может остановить инспектора (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 21.10.2019 № 09АП-51634/2019 по делу № А40-5625/2018).

Профессиональная тайна, закрепленная в специальных законах для адвокатов, нотариусов, врачей тоже может игнорироваться. Обычных штатных юристов, не имеющих статуса адвоката, тоже любят вызывать на допрос.

Процедура проведения самого допроса, а также перечень прав и обязанностей инспектора и свидетеля не регламентированы, как это сделано в Уголовном или Гражданском кодексах.

В случае если вас вызвали на допрос, необходимо действовать следующим образом:

Не соглашайтесь проходить допрос нигде, особенно по месту регистрации, кроме помещения ФНС. Обсудите с коллективом проверяемой компании наиболее «болезненные» вопросы и свяжитесь с бывшими работниками, так как их тоже могут привлечь к допросу. Заранее подготовьте возможные вопросы, на которые будете отвечать, и отрепетируйте ответы. Внимательно читайте протокол допроса перед подписанием. Если формулировки ваших ответов изложены инспектором неточно или трактуются не в вашу пользу, настаивайте на редактировании. Если по протоколу, несмотря на внесенные изменения, ситуация трактуется не в вашу пользу, проведите допрос самостоятельно у нотариуса или адвоката. Адвокат и нотариус вправе по вашей просьбе провести допрос свидетелей и обеспечить доказательства в случае возникновения дела в судах или административных органах. Проходите допрос в сопровождении юриста .

Если не уверены в собственных силах — обратитесь к налоговому юристу. Он поможет подготовиться к самому допросу и подготовить документы.

Свидетель на допросе так же должен знать о возможной ответственности: штраф 1 000 рублей, в случае если произошла неявка без уважительных причин;

штраф 3 000 рублей, в случае если был неправомерный отказ от дачи показаний или показания были ложными.

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