Разжились автомобилем – закройте разрыв по НДС. Ну, что вам денег жалко?

Да, тема НДС уже всех достала. Но пока налоговики всеми правдами и неправдами пытаются навести «красоту» в программе и наполнить бюджет — от нее не спрятаться. Сегодня мы к вам не с пустыми руками, а с реальным кейсом. Расскажем, на что идут инспекторы, чтобы закрыть разрывы по НДС, и что делать налогоплательщикам.

Почему «техничка» уже не крайняя

Налоговики с помощью программного обеспечения сопоставляют данные из разделов 8-12 деклараций по НДС (по большому счету, это информация из книг покупок и продаж, журналов выставленных / полученных счетов-фактур) сторон сделки. Если у контрагентов выявлено несоответствие данных — возникает разрыв.

Условно налогоплательщика-виновника разрыва называют «технической» компанией. Раньше именно «техничку» признавали нарушителем налогового законодательства, но сейчас все совсем по-другому.

Сегодня «техничка» — это лишь отправная точка, от которой налоговики начинают раскручивать всю цепочку деловых контактов этой компании.

Программное обеспечение ФНС анализирует контрагентов второго, третьего... и так далее звеньев, проверяя заявленные вычеты и фактическую уплату НДС в бюджет. И всем звеньям цепочки будут направлены требования о даче пояснений.

Кого ищет налоговая

Главная задача налоговиков — выявление выгодоприобретателя. То есть того, кто в конечном итоге получает налоговую выгоду. В новой методичке ФНС такие организации получили название «сущностные» компании.

Кого назначат выгодоприобретателем? А налоговики даже разработали собственную систему баллов. Если по результатам анализа деятельности за два года фирме накапало 50 баллов — она автоматом попадает в выгодоприобретатели. А оценивают компании вот по таким параметрам:

количество персонала;

размер зарплаты;

наличие имущества;

размер внеоборотных активов;

работа по госконтрактам;

заявленные суммы возмещения НДС больше 1 млн руб. и т. д.

всего параметров больше 30, и чем они выше — тем больше назначат баллов. То есть фактически выгодоприобретателем можно назвать абсолютно любую действующую компанию. Таким образом, налоговики формируют свою базу «нарушителей». А копать будут в итоге под того, кто может заплатить.

Вот вам реальный пример из нашей практики:

Налоговики требуют у клиента уточниться по НДС по одному контрагенту. Идем с клиентом в налоговую. Инспекторы выкатывают распечатку из своей программы и заявляют:

Мы вас вычислили. Вы — выгодоприобретатель. Доплатите НДС со всей суммы сделок по этому контрагенту. Он плохой!

С чего бы это? Сделки реальные, товар поставляется и оплачивается.

Ну так вы у него товар купили, а он его где взял? Не покупал, вот даже по выписке видно.

Мы вам представили документы за квартал, в них все есть. Вы нам показываете выписку по счету за неделю, а товар контрагент закупил раньше. Вот, смотрите!

А наше начальство считает, что вы — выгодоприобретатель, вот буква «В» в программе стоит!

А почему оно так считает?

Ну мы проверили, у вас на фирме машина есть, а у всех остальных в цепочке имущества нет. Так что платите!

Т. е. мы виноваты, что имуществом владеем? Да у нас по фирме годовой оборот 7 млн руб., что с нас брать-то?

Ну так вы снимите машину с баланса, тогда выгодоприобретателем будете уже не вы, а те, кто вам платит. А это уже компетенция ИФНС другого района...

Вот это поворот! Владеешь машиной (не суть — навороченным Лексусом или задрипанной Газелью) все — выгодоприобретатель!

Еще один важный момент: если компания-выгодоприобретатель надумает закрыться, сделать это будет не просто. Если раньше при добровольной ликвидации выездная проверка была не обязательна, то сейчас тех, кто засветился в программе, проверять будут обязательно.

А нас до сих пор спрашивают — зачем идти по вызову в ИФНС в сопровождении налогового юриста? Да вот поэтому — видите логику в вопросах налоговиков, вот и мы — нет. Специалист потому и нужен — он поможет защититься от таких нападок, подготовит доказательную базу, отстоит ваши права, а главное — сохранит вам нервы, время и деньги, конечно.

Как обезопасить компанию

Попасть под прицел ФНС может любой бизнес. Даже тот, который никогда не применял никаких схем. Но снижать риски можно и нужно:

Старайтесь не допускать ошибок в декларациях. Не отраженные счета-фактуры, ошибки в значимых реквизитах счетов-фактур — технические оплошности, которые лишний раз засветят вашу компанию перед налоговиками. Всегда отвечайте на требования ФНС. В пояснениях делайте упор на реальность сделок. Старайтесь не представлять лишней информации, помните, все данные попадут в базу налоговиков. Готовьте доказательную базу заранее. Не ждите назначения выездной проверки или требования. Формируйте пакет по сделке сразу, при ее проведении и чем больше будет документов — тем лучше. Пригодится даже деловая переписка в почте.

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