Потому что гладиолус! ФНС так решила — давай плати!

Будь вы хоть сто раз порядочным налогоплательщиком, а на допрос в налоговую все равно попасть шансы велики. Виной тому контрагенты. И не обязательно ваши, а чьи-то еще, но попавшие в одну с вами цепочку. И речь, конечно, об НДС. Снять расходы и доплатить налог — вот чего от вас ждут. К каким уловкам готовиться на допросе, и что за трэш вас может ждать — читайте дальше.

Сразу к делу — про допросы мы писали не мало. А сегодня хотим рассказать о том, на что давят инспекторы, когда вы добропорядочно явились на вызов.

Досье, копии учредительных, все накладные, договоры и переписка не спасут от назойливых вопросов и психологического давления. Смысл ведь не в том, чтобы получить от вас подтверждение добросовестности, а пополнить бюджет.

Чем на допросе вас будут вводить в заблуждение и как отвечать на выпады:

Станут «давить на психику»: сообщать, что выездная проверка уже собирается к вам (чуть ли не в соседнем кабинете), и вообще УК по вам плачет.

Как отвечать: скажите, что ваша организация работает по закону, в чем вы не сомневаетесь, а если у инспектора есть конкретные претензии — пусть их изложит официально. Такая атака обычно не применяется, если на встречу вы приходите с налоговым юристом. Его нельзя запугать и само его присутствие охлаждает пыл налоговиков.

Выдают желаемое за действительное : сообщают, что контрагент у вас не просто ненадежный, а — однодневка, потому что адрес у него странный — там много других компаний зарегистрировано (неважно, что «массовый» адрес — это бизнес-центр), и даже техническая компания, через которую вы отмываете наличность, а заодно обеляете сделки.

Как отвечать: предъявите имеющиеся документы и попросите зафиксировать в акте, протоколе или ином документе, который ведет инспектор (зависит от характера вашей встречи), что вы их предоставили. Если вам пытаются вменить недобросовестность организаций, которые отстоят от вас в цепочке дальше непосредственного поставщика — указывайте на то, что проверять тех контрагентов у вас возможности нет. В конце концов есть коммерческая тайна. Поставщик не обязан рассказывать вам, где покупает товар — вдруг вы перехватите инициативу и «отобьете» у него выгодный источник поставок.

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Самое главное — от вас будут требовать сдать уточненку по декларации НДС и снять неугодные сделки и значит налог к вычету. А теперь вдумайтесь — вам говорят, что контрагент сомнительный, сделка — фуфло, а вычет вы использовали незаконно, а вы подаете корректировку, убирая данные. Значит — соглашаетесь со всем сказанным.

Как отвечать: говорите что все документы по сделке предоставлены, реальность операций доказать у вас есть возможность, если инспекция с этим мнением не согласна, что же, значит решаться вопрос будет в вышестоящем органе и в суде. И старайтесь быть лаконичными — не называйте лишних имен, например, сотрудников: «Да, вот Иванов, докажет, он на склад эти товары и принимал». Потому что завтра на вашем месте будет сидеть тот самый Иванов.

Путают вас в деталях, вынуждают отвечать на вопросы, ответов на которые вы априори не знаете .

Допустим у вас торговая сеть и несколько десятков менеджеров, которые занимаются поставками, заключают договоры, подписывают накладные и сверки. Помнить каждого контрагента, особенно мелкого, в такой ситуации вы просто не можете. Можете не помнить когда и кто подписал контракт или на какую сумму была последняя поставка. Это нормально и обусловлено особенностями делегирования полномочий в компании. Вам, как руководителю, многие сведения могут поступать в виде аналитики, сводных данных, без конкретики.

Как отвечать: если не помните чего-то или не знаете, так и скажите — мне нужно уточнить эти данные, эти обязанности делегированы менеджерам, мне нужно запросить сведения у них и т.д.

На допросе легко потерять самообладание, тем более, что представители ФНС могут вести себя, как настоящие следователи — бравировать, запугивать, утверждать, что «все уже известно» и без вас. Нечестную игру вести сложнее, если рядом с вами ваш представитель — юрист или адвокат. Главное, что он должен быть ориентирован именно на налоговую сферу, проверки и т.п.

Вот пример, как иногда складывается допрос в ФНС, все совпадения с реальными персонажами и компаниями случайны ;)

У компании ВНП...

Больше года ее доставали по одному поставщику. Требовали снять сделки по нему и доплатить НДС.

Директор стоял на позиции — поставщик нормальный, из того же города, знакомы лично, договор заключали, сделка была, всё поставлено, оплачено. Несколько раз ходил на «встречи» в ФНС.

Как-то даже стали тыкать в нос разрывами по НДС (прямо на экране, из АИС, ниже будет картинка). Главное не понятно — что это за картинка и чьи там разрывы...

30 декабря, аккурат к праздникам, организации объявляют ВНП. Это чтобы период нужный зацепить.

Налогоплательщику цирк надоел — он добыл информацию о предпроверке. А там еще 15 поставщиков. Кругом «краснота» — поставщики из далеких регионов, половина ликвидированы с отказными директорами — опрашивать/допрашивать некого.

А наш герой один выходит тут крайний.

Самое интересное — директора этого «проблемного» поставщика тоже вызывали. И у него допрос прошел на 5 . Всё подтвердил — знаю, видел, отгружал, всё огонь!

Подходит конец проверки — акта нет, решения тем паче...Уставший налогоплательщик идет к замначальника инспекции другого района — прошу, мол, убежища, практически политического, достали.

Замначальника переадресует его в камеральный отдел, там смотрят и просят снять несколько красных иногородних поставщиков, что ликвидировались с недостоверными директорами. Вот они да — картину портят. Тем более, что перед их ликвидацией «неустановленные лица» занулили через уполномочки им декларации по НДС, поэтому эти поставщики некрасиво в АИС светятся. Исправите — добро пожаловать.

Наш герой удивлен. А как же вот этот «проблемный» поставщик, из-за которого весь сыр-бор? А в ответ — «а по нему нет вопросов, совсем».

Вот как та схема выглядела в АИС:

Вверху серенький кружок — это сам налплат, которого так прессовала налоговая.

Желтый кружок ниже — поставщик, руководитель которого допросился на пять с плюсом, полностью подтвердив всю сделку и процесс поставки. Как видно никаких отрицательных оценок и разрывов нет.

Зеленый — еще один поставщик в цепочке (он, кстати по мнению налоговой — выгодоприобретатель).Также разрывов нет.

И самый нижний серый кружок — ликвидированная компания (также без разрывов).

Получается только бурная фантазия налоговых инспекторов была причиной вызовов налогоплательщика в инспекцию и поводом для выездной проверки.

Защищайте себя — ходите на «встречи» с налоговиками только в сопровождении налогового юриста — берегите психику.

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