Как проходит выемка документов: правила, о которых вам надо знать

Выемка документов — серьезный стресс для работников и руководства компании. О том, как она должна проходить, и где кончаются полномочия сотрудников ФНС — знают единицы. Пользуясь этим, налоговики сплошь и рядом нарушают порядок проведения процедуры. Расскажем, что нужно знать о выемке документов, чтобы пережить ее без потерь.

Когда у вас могут забрать документы

Налоговики вправе провести выемку:

в рамках выездной проверки ;

выездной проверки после ее окончания в рамках дополнительных контрольных мероприятий, но до вынесения итогового решения по результатам проверки.

Другие основания тут не работают. Так, нельзя изъять документы в рамках:

камеральной проверки;

вне проверки;

с целью проверки конкретной сделки.

Основание для выемки

Учтите, что заранее предупреждать вас о выемке налоговики не обязаны. Скорее всего инспекторы свалятся на вас, как снег на голову, а ваша растерянность только сыграет им на руку.

Однако, явиться к вам с пустыми руками они не могут. Инспекторы обязаны предъявить вам постановленияо производстве выемки предметов и документов.

В постановлении должны быть указаны обоснованные и мотивированные обстоятельства, которые послужили основанием для изъятия документов.

Сразу скажем, что этим пунктом налоговики сплошь и рядом пренебрегают. Часто они вписывают в постановление общие фразы.

Например, указывают в качестве основания для выемки: «Отказ налогоплательщика от представления заверенных надлежащим образом копий запрашиваемых документов».

Суды такого подхода не одобряют. Налоговики обязаны указывать конкретные обстоятельства, факты, доказывающие, что налогоплательщик намеревался скрыть, подменить или уничтожить документы. Единственная причина, когда инспекторам не нужно подтверждать право на выемку — изъятие оригиналов для проведения экспертизы.

Постановление должно содержать описание изымаемых документов. Причем составлять конкретный перечень документов налоговики не обязаны, так как такого требования в Налоговом кодексе нет. К сожалению, суды в этом вопросе с налоговиками полностью солидарны.

Постановление должно быть подписано должностным лицом ИФНС, которое проводит проверку, и руководителем инспекции (его замом), который вынес решение о проверке.

Если постановление составлено с нарушениями — его можно обжаловать в вышестоящей инспекции и суде. Юристы НАСБ готовы быть с вами на всех этапах проверки, а также представлять интересы в ФНС и суде (до которого, при грамотном подходе, дело может и не дойти).

Как проходит выемка документов

Процедура должна происходить только в присутствии законного представителя компании или ее должностных лиц. До начала выемки инспекторы обязаны предъявить постановление, и разъяснить должностным лицам (представителю организации) их права и обязанности. А должностные лица должны расписаться в постановлении.

Кроме того при выемке обязательно должны присутствовать не меньше двух понятых. При этом понятыми не могут быть должностные лица налоговой инспекции. И вот эту норму контролеры тоже трактуют буквально, привлекая в качестве понятых своего водителя, стажера, практиканта и т. д.

Помните: понятыми не могут выступать заинтересованные лица. Если вас не устраивают предложенные кандидатуры — настаивайте на замене.

Важно: до начала выемки вы вправе заявить ходатайство о проведении процедуры только в присутствии налогового юриста. Он поможет пресечь незаконные действия налоговиков, оградить вас от психологического давления со стороны проверяющих и защитит ваши интересы.

После вручения постановления инспекторы обязаны предложить должностным лицам компании выдать документы добровольно. И только в случае отказа, инспекторы вправе принудительно изъять документацию. При этом они могут вскрывать помещения, шкафы и другие места в поисках документов. Хотя и по нормам закона они должны избегать повреждения дверей, запоров и другого имущества без необходимости.

Кстати, если организация зарегистрирована по домашнему адресу ее руководителя, то проникать в нее и проводить выемку налоговикам запрещено.

Протокол выемки документов

Итак, налоговики выгребли из ваших закромов кучу документов. Но, во-первых, забрать все подряд они не вправе. Изъятию подлежат только те документы, которые относятся к периоду или предмету проверки.

Инспекторы превышают полномочия и гребут все подряд? Смело фиксируйте свои возражения в протоколе.

Во-вторых, просто свалить документы в коробки и удалиться налоговики тоже не вправе.

Все изъятые документы они обязаны вписать в протокол. Или составить описи и приложить их к протоколу.

Важно: если опись документации отсутствует или в ней не указаны конкретные документы (например: инспекторы просто перечислили количество коробок с документацией) — выемка документов незаконна. И суды это подтверждают.

Изъятые документы налоговикам придется прошить, пронумеровать и попросить должностное лицо компании заверить прошитые пачки своей подписью и печатью организации. Если должностное лицо откажется завизировать пачки документов, этот факт инспекторы внесут в протокол.

Время и сроки проведения выемки документов

Выемку не могут проводить в ночное время. То есть с 22.00 до 6.00 утра.

Однако это требование касается только самой процедуры. То есть фактически составлять описи документов и протокол инспекторы могут хоть до утра. Вот такой законодательный казус.

Длительность самой процедуры выемки тоже никак не ограничена. То есть выемка продолжается столько, сколько будет необходимо.

Что дальше

После составления протокола налоговики должны ознакомить с ним всех участников процедуры выемки. И выдать копию протокола должностному лицу компании.

Если у вас изымают оригиналы документов, то инспекторы обязаны выдать их копии, заверенные сотрудником инспекции. А это невозможно сделать сразу при выемке, то у налоговиков есть 5 дней, чтобы снять копии, заверить их и передать налогоплательщику.

Кстати, делать копии документов своими силами и за свой счет налогоплательщик не обязан. Это обязанность инспекторов и заставить вас они не вправе.

Интересный факт: законодательство никак не регулирует порядок и сроки возврата изъятых оригиналов документации. Готовьтесь к тому, что до окончания проверки вам ничего не вернут, а может даже и после ее окончания. Тогда придется писать письмо в инспекцию с просьбой вернуть изъятые документы, а если не поможет — обращаться в суд

Полезные советы напоследок

Во время выемки старайтесь сохранять самообладание. Не поддавайтесь на провокации и запугивание со стороны проверяющих. Следите за каждым шагом инспекторов. Любые нарушения фиксируйте в протоколе. Не давайте инспекторам никаких пояснений по изъятым документам. Хотят узнать больше? Пусть вызывают на допрос. А у вас будет время подготовиться и заручиться поддержкой специалиста по сопровождению бизнеса .

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