Субсидиарная ответственность бухгалтера

Будут ли привлекать кого-то, кроме бенефициара и руководителя? Есть ли шанс защитить в суде лиц, которые не принимали управленческих решений и не были в курсе всех событий? Подобные вопросы остро встают в настоящее время, ведь все больше нарастает практика привлечения контролирующими органами к ответственности по обязательствам общества.

Очень животрепещущим остается вопрос о привлечении к ответственности главного бухгалтера, несмотря на то, что в судебной практике по этому поводу встречаются весьма громкие отрицательные решения. Даже самый ленивый арбитражный управляющий не пренебрежет подать заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц, приписав туда и главного бухгалтера.

Оптимизация налоговой нагрузки, которой добивается руководитель, проходит, как правило, не без участия главбуха, поэтому отбиваться от обвинений придется и ему. Но под удар попадают не только те, кто действительно участвовал в сомнительных налоговых схемах.

В данной проблеме очень важным является и толкование самой нормы закона о банкротстве. В законе указаны должности лиц, которых могут признать контролирующими должника. В этом списке прямо указана должность именно главного бухгалтера. Как показывает практика, в целях соблюдения прав кредиторов, в том числе и ФНС, к ответственности могут попытаться привлечь и обычного бухгалтера, который в реальности осуществлял элементарные функции учета и никак не влиял на значимые решения в управлении обществом. Фактически имеет место отсутствие разграничения должностей главного бухгалтера и бухгалтера.

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Весьма очевидный для суда вопрос, который разграничивается исключительно должностями и фактическими полномочиями, создает трудности для защиты бухгалтеров в суде. Еще больше трудностей возникает, если директор и единственный участник поясняет, что бухгалтер фактически осуществлял функции главного бухгалтера, несмотря на наличие внутреннего приказа о возложении этой должности на директора общества.

Следует отметить, что законодательно существуют разграничение должностей «бухгалтер» и «главный бухгалтер», отраженное в «Квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и других служащих». Для исключения даже попытки привлекать обычного бухгалтера к ответственности стоило бы нормативно закрепить понятие главного бухгалтера в законе о банкротстве.

Анализируя судебные дела, можно заметить положительную тенденцию, которая направлена на детальное изучение судом всех обстоятельств, которые отражали бы реальное влияние бухгалтера на совершение сделок организации-банкрота.

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