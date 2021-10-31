ФНС проиграла: вне рамок – вне закона

Часто определённые знаковые решения судов дают старт новым изменениям как в правоприменительной практике, так и в изменениях законодательства. Многие налоговые юристы и консультанты отмечают, что полномочия ФНС в части запросов документов по требованиям имеют безграничный характер. Налоговые органы рады запросить все возможные документы, не ограничиваясь периодами запросов. Фактически требования о представлении документов и информации вне рамок проверки заменяют собой выездную налоговую проверку, так как перечень документов и информации, как правило, максимально широк.

Но иногда в судебной практике встречаются положительные решения, в результате которых суд встает на сторону налогоплательщика. Весьма интересное и многообещающее было вынесено решение по делу №А40-105384/21-116-594 от 14.10.2021 года.

В чем суть: Налогоплательщик получил от ФНС требования о предоставлении документов с основанием: «вне рамок налоговой проверки». Налоговый орган запросил документы за период с 01.01.2017 по 31.12.2019 год. Налогоплательщик не согласился с требованием и получил штрафы за отказ в предоставлении документов. Обратившись с жалобой в вышестоящий орган и не получив положительного решения, налогоплательщик обратился в суд и выиграл. Суд признал действия ФНС незаконными.

В обоснование решения суд пояснил следующее.

Во-первых , по смыслу пункта 2 ст.93.1 НК РФ налоговый орган имеет право запрашивать документы не у налогоплательщика, а только у контрагента налогоплательщика или иных лиц, у кого такие документы могут находиться.

, по смыслу пункта 2 ст.93.1 НК РФ налоговый орган имеет право запрашивать документы не у налогоплательщика, а только у контрагента налогоплательщика или иных лиц, у кого такие документы могут находиться. Во-вторых , суд пришел к выводу, что иное понимание вышеназванной нормы приводит к незаконному обходу со стороны налоговых органов запрета на истребование документов в рамках камеральной налоговой проверки, на истребование документов в процессе приостановления выездной налоговой проверки, на истребование документов по окончании выездной налоговой проверки. Более того, иное понимание пункта 2 ст.93.1 НК РФ приводит к возможности постоянного и принудительного мониторинга деятельности налогоплательщика, которая расходится с целью законодателя.

, суд пришел к выводу, что иное понимание вышеназванной нормы приводит к незаконному обходу со стороны налоговых органов запрета на истребование документов в рамках камеральной налоговой проверки, на истребование документов в процессе приостановления выездной налоговой проверки, на истребование документов по окончании выездной налоговой проверки. Более того, иное понимание пункта 2 ст.93.1 НК РФ приводит к возможности постоянного и принудительного мониторинга деятельности налогоплательщика, которая расходится с целью законодателя. В-третьих , налоговый орган должен указать мероприятие налогового контроля, в рамках которого запрашиваются документы. Налоговый орган, не приводя обоснований, указывает на «вне рамок налоговой проверки», хотя такого мероприятия налогового контроля не существует. Указание на «предпроверочный анализ» так же неправомерно, по тем же основаниям. Суд указывает, что в Налоговом кодексе РФ есть только два вида проверки: камеральная и выездная.

, налоговый орган должен указать мероприятие налогового контроля, в рамках которого запрашиваются документы. Налоговый орган, не приводя обоснований, указывает на «вне рамок налоговой проверки», хотя такого мероприятия налогового контроля не существует. Указание на «предпроверочный анализ» так же неправомерно, по тем же основаниям. Суд указывает, что в Налоговом кодексе РФ есть только два вида проверки: камеральная и выездная. В-четвертых, налоговый орган затребовал следующие документы: акты о зачете взаимных требований, акты сверки расчетов, доверенности, карточки бухгалтерских счетов, оборотно-сальдовые ведомости. Указанные документы не являются документами по конкретной сделке.

Кроме того, суд указал, что истребование документов за три года возможно только при выездной налоговой проверке. Суд пришел к выводу, что запрос такого большого количества документов также накладывает дополнительную административную нагрузку на налогоплательщика.

Подводя итог, стоить отметить, что рассмотренное положительное решение в пользу налогоплательщика, возможно, благоприятно повлияет на судебную практику и даст толчок к применению самой ФНС мероприятий по искоренению злоупотреблений со стороны инспекторов.

Налоговые юристы компании НАСБ защитят ваши интересы в суде и налоговой инспекции, предоставят профессиональную консультацию. Чем раньше вы обратитесь к юристам, тем выше ваши шансы на успех. Оставьте заявку удобным вам способом: по телефону 7 923 185 43 93, в чате WhatsApp, напишите нам в Телеграм или на электронную почту mail@nasb.su.

Не забудьте посетить наш сайт. Только полезная информация для владельцев бизнеса, руководителей, финдиректоров, главбухов, а также налоговых консультантов, адвокатов и проверяющих. Только практические советы и проверенные методы.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7 % к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчета, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитраже.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.