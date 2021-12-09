Налоговики запросили 22 000 документов: суды встали на сторону компании

Порой многие бухгалтеры и сотрудники компаний, сталкивающиеся с требованием ФНС о представлении документов, находятся в недоумении от их количества и в ужасе от мысли, как такой объем документов подготовить.

В большинстве случаев приходится выполнять требования инспекции, продлевая срок представления документов, либо вести устный диалог напрямую и просить, чтобы подождали еще некоторое время, объясняя задержку большим объемом запрошенной документации.

Но бывают случаи, когда инспекция целенаправленно запрашивает огромный пакет документов, намереваясь просто выставить штраф, и заранее понимая, что в срок выполнить требование у налогоплательщика не получится.

Весьма интересное дело под № А40-55951/2020 было рассмотрено судами трех инстанций, причем налогоплательщик это дело выиграл.

Суть дела

ФНС, несмотря на наличие у нее необходимой информации и возможности получить документы в рамках различных мероприятий в процессе выездной проверки, запросила у налогоплательщика более чем 22 тысячи документов.

При этом требование было направлено не по ТКС, а почтой. Для представления документов был установлен минимальный срок, при этом налоговики не воспользовались иными способами получения документов. Например, они могли ознакомиться с оригиналами или изъять их в процессе проверки.

После того, как налогоплательщик, что очевидно, нарушил срок представления запрошенной документации, был оперативно вынесен акт и решение о привлечении к ответственности в виде штрафа.

Самое интересное в этом деле — размер штрафа за непредставление документов по сравнению с размером штрафа по результату выездной проверки: 4,5 млн рублей — за непредставление документов;

0,8 млн рублей — начисленный по акту выездной проверки.

К счастью для всех налогоплательщиков, суды трех инстанций встали на сторону компании, указав, на наш взгляд очень важный вывод: налоговый орган при истребовании документов и принятии решений о привлечении к ответственности по ст. 126 НК РФ за их непредставление в действительности не ставил цель получить документы для их проверки, а ставил цель максимально начислить и взыскать с налогоплательщика штраф по ст. 126 НК РФ за их несвоевременное представление.

Поведение налогового органа по его формальному «направлению» требования расценивается судом как явное и умышленное злоупотребление правом и грубом нарушении основополагающих требований статей 31, 89, 93 НК РФ.

Радость налогоплательщиков по поводу такой позиции суда объясняется просто — ведь у ФНС могла появиться хорошая возможность пополнять бюджет, требуя невозможное и используя свои административные полномочия.

Исходя из вышесказанного, стоит сделать вывод, что, несмотря на ежегодное увеличение давления на бизнес, суды всё-таки встают на сторону налогоплательщиков, если требования со стороны контролеров являются заведомо невыполнимыми.

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