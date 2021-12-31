Должная осмотрительность: как доказать реальность сделки

При назначении налоговой проверки одну из ключевых ролей играет проявление должной осмотрительности.

Инспекция, проводя предпроверочные мероприятия, обращает внимание на то, как налогоплательщик проверял проблемного поставщика. Проявленная осмотрительность даст больше шансов налогоплательщику избежать претензий со стороны ФНС, но не исключит их совсем.

Как показывает практика, в большинстве случаев налогоплательщики не проводят мероприятий по фиксации проявления должной осмотрительности, то есть бумажное оформление, которое в последующем может стать доказательством.

Как правило, все ограничивается проверкой на стадии подписания договора без какой-либо документальной фиксации данных и запроса копий учредительных документов.

Современные реалии взаимодействия с ФНС, к сожалению, требуют от налогоплательщиков именно документарного оформления должной осмотрительности, чтобы доказать ФНС реальность сделки. Существует несколько способов оформить такую проверку:

1. Пакет должной осмотрительности, оформленный в виде нотариального протокола осмотра сайта ФНС.

Такой пакет будет являться доказательством в суде и ФНС, и, что немаловажно, иметь в качестве доказательств информацию из источника ФНС. Противоречить своим же данным инспекции будет сложно.

Заказать пакет должной осмотрительности: WhatsApp, Телеграм

2. Сбор данных из сервисов по проверке контрагентов.

Просто распечатать информацию нельзя, так как нужно подтвердить, что получение данных о контрагенте было именно в конкретную дату. Подтверждением может стать квалифицированная ЭП, которой подписан документ. Например, ЭП организации — владельца платного сервиса по проверке контрагентов, который представил информацию налогоплательщику. Или ЭП самого налогоплательщика, которая была проставлена на документе на дату его получения (скачивания из источника).

Минусом может быть недостоверность данных, указанных в программе проверки, так как программа подгружает их из общедоступных источников.

3. Формирование внутреннего регламента в организации, с помощью которого уполномоченные сотрудники осуществляют контроль данных о поставщике в момент совершения сделки.

Для этого нужно разработать регламент проверки, назначить ответственных лиц, тех, кто будет подписантом решения о достоверности сведений, и надлежаще оформить все это приказами и иными документами.

Эти способы помогут налогоплательщикам обеспечить доказательную базу по совершенным сделкам и отчасти избежать претензий ФНС на стадии предпроверочного анализа. В первую очередь, это обусловлено, тем что открытые данные являются допустимыми доказательствами по делу, а государственные органы должны исходить из того, что данные в информационных источниках являются достоверными.

⚜️ Сохраним ваш бизнес вместе с вами! ⚜️

Компания НАСБ более 20-ти лет защищает интересы налогоплательщиков, и основная наша задача — создать и внедрить систему по предупреждению налоговых рисков и защите бизнеса, помочь в спорах с контролирующими органами.

Результаты нашей работы снижают общую налоговую нагрузку от 1,5 до 7% к обороту и всегда устойчивы к любому виду налогового контроля. Также мы решаем и другие задачи, например: законное получение наличных, получение выплат учредителями, списание подотчета, предупреждение налоговых рисков при дроблении и многое другое. Скажем сразу, оптимизируя налоги, мы используем законные методы и обеляем бизнес! Делаем всё доступно и безопасно.

Мы готовы представлять вас и вашу организацию во всех инстанциях и любых спорах с контролирующими органами и в арбитражном процессе.

Оказываем услуги по постановке и отладке бухгалтерского и управленческого учета для бизнеса любого масштаба и вида деятельности.

Нужно помнить, что сегодня каждый случай с защитой налогоплательщика индивидуален и требует отдельной профессиональной проработки и сопровождения. Наши знания и многолетний опыт позволяют уверенно предоставить самый высокий уровень таких услуг для бизнеса из любой отрасли.