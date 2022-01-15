Налоговая оптимизация с автоматизированной УСН: правда или нет?

Тестовый запуск нового режима налогообложения назначен на 1 июля 2022 года. Как и при обкатке проекта по самозанятым начнут с нескольких регионов: Москвы, Московской и Калужской области и Татарстана. Несмотря на оптимизм законотворцев, у бизнеса бурного восторга АУСН не вызвала. Давайте разберемся, действительно ли возможна реальная оптимизация с ее помощью.

Для кого создана АУСН

Новая система подойдет ИП и организациям, если они подпадают под следующие условия:

доход не более 60 млн рублей в год;

численностью работников не более 5 человек;

остаточная стоимость основных средств не более 150 млн рублей.

Ставки же аналогичны тем, что сейчас применяются при обычной УСН, если превышены лимиты по сотрудникам и доходам: 8% и 20% в зависимости от субъекта налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы».

Очень много говорится о плюсах автоматизированной упрощенки:

нет декларации, и КУДиР тоже вести не надо;

по НДФЛ и взносам за работников отчитываться не требуется;

сам НДФЛ и страховые взносы по медицинскому и пенсионному страхованию не нужно платить;

за счет того, что все доходы и расходы на АУСН открыты и прозрачны, отменяются выездные налоговые проверки.

Вроде бы все так радужно, но есть несколько нюансов, которые вносят ложку дегтя. Вот такие минусы мы нашли:

НДФЛ у сотрудников по прежнему нужно удерживать , только делать это будет банк. А теперь угадайте, откуда он получит сведения о размере дохода, стандартных вычетов и налога по каждому работнику? Все верно — от налогового агента, т. е. ИП или организации. Нельзя выплачивать доходы со ставками, отличными от 13% (это значит работать с нерезидентами или с сотрудниками с доходами свыше 5 млн в год запрещено).

Взносы в ФСС от несчастных случаев на производстве не отменяются , они будут фиксированными — 2 040 рублей в год.

Все доходы и расходы должны проходить исключительно через онлайн-кассу или банковский счет , иначе принять их для расчета налога ФНС не сможет. Хотя круг расходов шире, чем на стандартной УСН (можно принять те, что направлены на на получение дохода в соответствии со статьей 252 НК за минусом указанных в статье 270 НК).

Открыть счет придется в банке из списка « избранных » ФНС . Только они смогут осуществлять информационный обмен с налоговиками, что лишает определенной свободы выбора. Кроме того, мы не знаем, не введут ли банки особые (читай — повышенные) тарифы для работы с клиентами на АУСН из-за повышенной нагрузки.

« » Уплата налога будет ежемесячной. И так как отсутствуют взносы, то налог при «доходной» АУСН на них уменьшить нельзя. Пока не понятно, как оспаривать начисления, если в них возникнут ошибки (а на старте они наверняка появятся).

Как правильно показать доходы, которые не будут поступать на счет в виде денег ? Например, если выявлены и оприходованы в результате инвентаризации излишки на складе, или получено в безвозмездное пользование имущество, или собственник с долей менее 50% передал компании в подарок оборудование или другую собственность. Скорее всего, такие доходы нужно будет отражать в личном кабинете налогоплательщика — как именно, тоже пока не ясно. Тот же вопрос относится и к расходам.

Многие компании и предприниматели не смогут применять АУСН — КФХ, некоммерческие организации, нотариусы, оценщики и другие.

Возможности использовать новый режим лишили посредников (агентов, комиссионеров), а также тех, что имеет дело с ценными бумагами или оказывает финансовые услуги. В общем, ограничений гораздо больше , чем кажется на первый взгляд.

Есть также ряд других ограничений — нельзя иметь филиалы, нельзя совмещать новую систему с другими режимами (например, с патентом или УСН).

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А теперь сравните два списка — плюсы и минусы. Последние очевидно перевешивают. Но это не все. Простой расчет показывает, что чаще АУСН будет невыгодна тем, кто сейчас применяет обычную упрощенку.

Пример сравнения АУСН и УСН « доходы » для ИП с сотрудниками в 2022 году

Возьмем такие данные: доход — 6 млн рублей за год, 3 работника с зарплатой 25 000 рублей, пониженные ставки взносов для малого бизнеса, взносы от несчастных случаев — 0,2%.

При УСН расходы составят:

6 млн * 6% = 360 000 рублей налог;

Взносы ИП « за себя » = 43 211 + 1% с доходов свыше 300 тысяч = 57 000 рублей;

« » Взносы за сотрудников = 211 806 рублей.

Налог можно уменьшить на взносы до 50%:

360 000 / 2 = 180 000, все взносы больше этой суммы, значит налог составит в итоге — 180 тысяч рублей.

Всего расходы: 180 000 + 43 211 + 57 000 + 211 806 = 492 017

А теперь посмотрим, сколько ИП потратит при применении АУСН «доходы».

6 млн * 8% = 480 000 + 2 040 рублей на «несчастное» страхование. Вроде бы тут все выгоднее.

Вроде бы очевидно, что АУСН выгоднее.

Но вот если представить, что сотрудников не трое, а только один, то взносы на него составят за год — 70 602 рублей, а общие расходы при УСН:

189 187 + 43 211 + 57 000 + 70 602 = 360 000

И уже очевидно, что в этом случае АУСН невыгодна. Налоговая нагрузка на АУСН оказывается выше на 122 тысячи.

Если же расходы те же, а доход выше, то и вовсе автоматическая упрощенка резко теряет свою привлекательность.

Какой напрашивается вывод — слишком много неизвестных в формуле применения АУСН. Ограничения достаточно жесткие, несмотря на расширенный перечень расходов. Новый режим скорее подойдет для ИП или организаций с небольшими доходами и несколькими сотрудниками. В других случаях вместо оптимизации вы рискуете только нарастить налоговую нагрузку.

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