Что делать, если директору грозит субсидиарная ответственность

Попасть под субсидиарку становится все проще. Если по результатам банкротства налоговики не могут ничего получить с организации, то они обязательно попытаются возместить недоимку за счет директора.

Например, не так давно Верховный суд в деле № 18-КГ21-71-К4 разбирался, почему налоговики хотели взыскать около 850 млн рублей недоимки из личных денег директора, хотя должна была компания по налогам.

Было отмечено, что суд первой инстанции формально подошел к рассмотрению дела и не установил, какая часть налогов может быть погашена самой организацией.

В этом деле директору от субсидиарной ответственности удалось уйти, поскольку шло конкурсное производство, и хоть какой-то шанс взыскать недоимку в бюджет был.

В другом деле директора попытались привлечь к субсидиарке из-за того, что компанию налоговики исключили из ЕГРЮЛ как недействующую. Но Верховный Суд объяснил, что одного только исключения из реестра недостаточно. Надо потрудиться доказать, что компания докатилась до долгов именно из-за неразумных действий руководителя (определение Верховного Суда от 28.10.2021 № 305-ЭС21-7837 по делу № А40-40380/2020).

Но это частные случаи из практики. И если все-таки директору грозит субсидиарка, не стоит надеяться, что в суде он ее удачно избежит. Нужно очень хорошо подготовиться.

К взысканию долгов по субсидиарке ни налоговая, ни другие кредиторы не переходят внезапно, этому предшествует ряд событий, а уж если речь идет о банкротстве по инициативе налоговиков, тем более. К ним относятся и требования по доначислениям налогов, допросы, вызовы руководителя и комиссии, не говоря о выездных проверках. Поэтому чем раньше руководитель обратиться за юридической поддержкой, тем лучше.

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Что нужно делать при угрозе субсидиарки

Вот несколько советов, какие действия необходимо предпринять, чтобы директор мог защититься от субсидиарной ответственности:

1. Найти доказательства того, что руководство не виновно в банкротстве компании

Например, у компании были плохие продажи, финансовое состояние ухудшилось из-за кризиса или пандемии, проверенные годами контрагенты подвели с платежами или ликвидировались, что потянуло за собой проблемы с кредиторами перед поставщиками.

Самое главное, показать, что плачевное финансовое положение компании не связано с конкретными действиями ее руководителя.

Вот если директор взял кредит от лица компании, а деньги вложил не в производство, а в покупку нового автомобиля — тут к нему явно могут быть вопросы. И не только у налоговой, но и у банка тоже.

2. Собрать доказательства того, что даже конкретные решения руководителя были приняты в рамках закона и в интересах компании.

Даже если они привели к банкротству, но были приняты без нарушений — это не повод для привлечения к субсидиарке. Предпринимательская деятельность ведется на свой страх и риск. Неумышленные ошибки также не могут быть поводом для взыскания задолженностей с руководителя.

3. Проведите работу с требованиями кредиторов.

Во время банкротства часто находятся желающие что-то получить от компании, хотя долг на момент включения кредиторов в список уже погашен. Если требование ничем не подтверждено, либо есть доказательства его погашения — смело их отвергайте.

Для защиты необходимо найти грамотного профильного юриста, который поможет вам подобрать нужные доказательства выстроить линию защиты.

Что нельзя делать, если вам грозит субсидиарная ответственность

Во-первых, не нужно пугаться и паниковать. Иначе вы начнете принимать поспешные и порой в корне неверные решения, которые в итоге только усугубят и без того шаткое положение.

Во-вторых, не нужно спешно продавать компанию и (или) менять гендиректора. От этого ваша ответственность никуда не денется. Это миф, что все проблемы переходят на нового директора. Нет, кто компанию до банкротства довел, тот и отвечает. А сам факт того, что руководитель (и, возможно, собственник) избавляется от компании укажет налоговикам, что тут что-то нечисто.

В-третьих, хотя этот момент касается не только субсидиарки, а вообще применим к любой ситуации в жизни компании — не нужно пытаться скрыть или уничтожить документы, которые могут указать на виновные действия руководителя. Арбитражный управляющий заставит все восстановить.

Мало того, пытаясь уничтожить, по вашему мнению, порочащие вашу честь документы, вы можете избавиться от доказательств обратного. Юристу, который будет вас представлять, нужно предоставить полный доступ к документам и информации, потому что и управляющий, и налоговая непременно их получит, любым способом.

И, наконец, неправильно утверждать, что ничего не знаете и не представляли, что подписываете, закон о банкротстве позволяет привлекать к субсидиарной ответственности и номинальных руководителей. О том, как вести себя руководителю на допросе, мы уже неоднократно рассказывали.

И еще несколько советов при субсидиарке

Не нужно бояться субсидиарной ответственности, если ничего противозаконного вы не делали. В любом случае кредиторам придется доказать:

сам факт ущерба из-за действий директора;

что ущерб возник из-за прямого умысла директора компании-должника;

степень вовлеченности директора в действия, которые привели к банкротству.

На практике доказать это удается далеко не всегда.

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