Правильные и неправильные ответы на допросах: разбор на примерах из практики

Допрос — самый эффективный способ доказывания вины налогоплательщика. Правильные ответы на вопросы лишают налоговиков этой возможности, и тогда они вынуждены использовать более сложные способы достичь искомого результата. По этой причине на допросе проверяющие стараются выжать из руководства и сотрудников компании выгодные для себя ответы. Мы постараемся показать на примерах, какие ответы в каких ситуациях тянут за собой дополнительные претензии ФНС и приносят проблемы налогоплательщикам.

Ответ: «Я не знаю»

Такой ответ допустим, когда в должностные полномочия свидетеля не входит знание запрашиваемой информации, но в определенных моментах этого говорить не стоит.

Например, налогоплательщик проходит выездную проверку, в ходе которой, по мнению проверяющих, выясняется наличие неблагонадежных поставщиков по ряду сделок. На первый взгляд, они вполне нормальные: недостоверных данных нет, расчеты имеются, но доля вычетов высока, оборот десятки миллионов, деятельность ведут в каждом квартале.

Руководство предприятия вызывают на допрос, начиная от директора и заканчивая заместителями. На вопрос: «Известны ли вам следующие поставщики?» все отвечают: «Я не знаю».

В целях достижения положительного результата инспекция делает вывод в итогах проверки: поставщики неизвестны ни одному из руководителей, включая директора, тем самым сделки с поставщиками нереальны и носят формальный характер.

Возможно, у свидетелей были вполне логичные объяснения, почему они дали такой ответ. Но правильным ответом по «неблагонадежным поставщикам», которых знает налогоплательщик, всегда будет: «Да знаком».

А лучше подтвердить взаимоотношения с поставщиками путем указания на согласование условий сделки с директором и знание предмета сделки в общих чертах.

Если по каким-то причинам свидетель сомневается в наименовании, ведь поставщиков может быть огромное количество, то достаточно указать ответ: «Возможно знаком». В таком случае проверяющие не смогут однозначно сделать вывод в свою пользу и скорее всего такой ответ не упомянут в результатах проверки.

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Ответ: «Отказываюсь по 51 статье Конституции РФ»

Такой ответ допустим в случаях, когда вопрос касается ваших родственников, вашего имущественного состояния или прошлого, то есть никак не связан с проверкой, а его целью является эмоциональное давление.

Но если вы отказываетесь отвечать по 51 статье на вопрос: «Каким транспортом доставлялся груз?», либо «Являетесь ли вы работником данной организации?», то такие ответы могут быть квалифицированы инспекцией не в вашу пользу.

Если такие ответы в последующем будут даны всеми сотрудниками налогоплательщика, то инспекция в результатах проверки сделает вероятный вывод: налогоплательщик препятствовал налоговому контролю, путем дачи указаний работникам отвечать на все вопросы следующим образом.

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Свидетель ссылается на сторонних лиц

Как правило, такой пример касается допросов руководителей, когда они, не зная правильного ответа, пытаются сослаться на сотрудника организации, занимавшегося подбором поставщика.

Действительно, такая ситуация возможна. Но не стоить забывать, что если ваш поставщик, по которому у ФНС вопросы, осуществил вам поставку на десятки, а то и сотни миллионов, и вы как руководитель отвечаете, что все делал менеджер — проверяющие вам не поверят.

При этом у вас должно быть представление, что именно вы покупали и примерные условия поставки. Вы не обязаны помнить все нюансы наизусть, но перед допросом следует освежить в памяти основную информацию. Иначе проверяющие сделают в результатах проверки вывод: сделка формальная, и не носит реальный характер.

Существует и другой риск — вызов сотрудника, на которого ссылаетесь. В подобной ситуации нет гарантий, что этот сотрудник сможет подтвердить суть сделки или поставщика. Тогда возникнет противоречие: директор ничего не знает, потому что всем занимался сотрудник, а сотрудник вообще ничего не знает о поставщике, потому что его не предупредили, что он должен это знать.

Поэтому на такие мероприятия лучше привлекать налогового юриста. Как показывает практика, налогоплательщики сильно боятся допросов, даже когда скрывать и бояться нечего. Грамотные ответы, уверенность в себе, помощь опытного сопровождающего — не оставят инспекторам ни малейшего шанса.

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