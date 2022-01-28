Как удержать выручку в пределах лимита, чтобы не слететь с УСН

В конце года плательщиков УСН может ждать неприятный сюрприз — превышение лимита выручки. Платить налог по повышенной ставке, если выручка преодолела планку в 150 млн рублей, готовы немногие. А переход на общий режим, если выручка превысила 200 млн рублей — катастрофичен, так как бюджет планировался для заведомо меньшей налоговой нагрузки.

Прятать или «чернить» свои доходы в такой ситуации — незаконно и чревато последствиями. Лучше воспользоваться имеющимися правовыми инструментами для изменения условий подсчета выручки.

В Гражданском кодексе предусмотрены типы отношений, которые многие предприниматели используют в бизнесе, но не совсем корректно отражают в учете.

Эти типы отношений имеют свои особенности налогообложения и учета. По таким видам операций, деньги, поступившие упрощенцу на счет или в кассу, не признаются его доходом. То есть упрощенец может на законных основаниях удержать свои доходы в пределах лимита.

1. Продажа сторонних товаров по договору комиссии.

Когда упрощенец выступает как комиссионер, который действует от своего имени, получает задание от комитента на реализацию принадлежащих ему товаров.

По договору комиссии или реализации у комиссионера выручкой будет признана только величина вознаграждения, начисленная комитентом. Остальная часть полученных от покупателей средств отражается в учете как задолженность перед комитентом, не является доходом комиссионера и не включается в налогооблагаемую базу по УСН.

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2. Выполнение поручения инвестора или принципала по договору инвестиций или договору поручения.

Когда упрощенец-агент, получив финансирование в любом виде, обязан им распорядиться в пользу инвестора, прирастив капитал.

Для этих целей упрощенец от своего имени закупает товары, хранит и перемещает их, а затем продает найденным покупателям по ценам, установленным инвестором/принципалом.

В этом случае аналогично: ни сумма инвестиций, ни сумма закупленного и реализованного не будет признана в учете как средства упрощенца, а будет отражена в качестве задолженности перед инвестором.

Собственной выручкой упрощенца станет только сумма агентского вознаграждения, начисленная по результатам работы инвестором.

3. Изготовление продукции из давальческого сырья (или договор оказания производственных услуг).

Когда упрощенец производит продукцию для своих покупателей, но за счет сырья, переданного на переработку давальцем.

Эта форма отношений так же позволяет исключить из расчета выручки средства, полученные от реализации продукции, изготовленной из давальческого сырья. Стоимость самого сырья не будет отражена в учете упрощенца.

В выручке будет только сумма за оказанные услуги по переработке.

﻿При этом у упрощенца не возникает оснований для формирования в своем учете производственной себестоимости партии или единицы изделия, что облегчает работу при использовании ставки 15%.

Все три способа распространяются не только на товары и изготавливаемую продукцию, но и на работы, услуги всех видов, за исключением лицензионных.

У каждого из способов существует своя строгая последовательность документооборота и свои учетные последствия, особенно, если изначально отношения оформлялись неправильно, и есть необходимость восстановить учет за прошедший год.

Практика контроля по использованию агентских методов работы на сегодняшний день является вполне устоявшейся. В основном она ограничивается запросом упрощенцу от ФНС для дачи пояснений по расхождению величины выручки в декларации со сведениями из банка.

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