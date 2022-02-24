По каким признакам ФНС поймет, что сделка фиктивна

Задача налоговиков — наполнять бюджет. А как можно взять с компании больше налогов, чем она и так платит? Признать отношения с контрагентами фиктивными, документооборот с ними — формальным, а также убедить налогоплательщика уточнить декларации, чтобы отменить вычеты по НДС и доплатить разницу в бюджет.

фиол Краеугольным камнем в этой цепочке является документооборот с контрагентом. Инспекторы будут в обязательном порядке придираться к каждой бумажке. Но все же их действия поддаются некоторой логике.

Признаки формального документооборота

У налоговиков есть несколько признаков, по которым они выявляют формальный документооборот:

компания создана незадолго до совершения сделки;

участники сделок — взаимозависимые лица;

в прошлом участники сделок уже нарушали налоговое законодательство;

сделки носят разовый характер;

расчеты через один и тот же банк;

отсутствуют транзитные платежи между участниками взаимосвязанных хозяйственных операций;

стороны для осуществления хозяйственных операций используют посредников.

Наличие хотя бы одного критерия из списка не говорит о том, что компании умышленно что-то нарушают. Но в комплексе они создают неблагоприятное впечатление о работе организации.

Если нашли признаки формального документооборота

Существует позитивная судебная практика, которая указывает налоговикам проверять реальность сделок тщательнее, даже если они увидели признаки формального документооборота.

Дело № А27-14675/2019. В этом деле кассация указала налоговикам, что даже если документооборот был формальный, но обязательства по сделке фактически исполнило третье лицо — необоснованной налоговой выгоды не возникло.

фиол Налоговики обязаны проверить, какие на самом деле осуществлялись хозяйственные операции под прикрытием формального документооборота, выявить их экономический смысл и определить размер налоговых обязательств.

В другом деле, № А41-9263/2018, налоговики установили, что компания завозила товар из Китая в Калининградскую область, что освобождало ее от уплаты ввозного НДС. После ввоза товары на заводах маркировались, упаковывались и через цепочку фирм перепродавались. Появлялся НДС, цена товара по цепочке росла, что позволяло занижать налог на прибыль и заявлять к вычету НДС.

Фирмы — взаимозависимые, экономического смысла в перепродажах не было, только уход от налогов. Критерием, который позволил налоговикам выявить цепочку, стал формальный документооборот. Конечно, дело решилось не в пользу группы компаний.

Не повезло налогоплательщику и в деле № А60-11308/2021. ФНС доказала, что фактически услуги по договорам исполняли не спорные контрагенты, а третьи лица. Это привело к тому, что проверяемая компания не имела права на вычеты.

Практика разнообразна, и ситуации у каждого налогоплательщика отличаются. Где-то имел место реальный уход от налогов, а где-то — просто недоработка юристов или бухгалтерии: отсутствие нужных документов или их неверное оформление, что привело к сомнениям в добросовестности налогоплательщиков и реальности сделок.

В споре с ФНС всегда лучше иметь на своей стороне грамотного налогового юриста. Он разберет конкретно вашу ситуацию, выстроит линию защиты и будет представлять компанию как в налоговой, так и в суде. Поверьте опыту юристов НАСБ — уповать на то, что вы сможете самостоятельно отстоять интересы своей организации — грубая ошибка, которая оканчивается поражением в суде и отсутствием возможности обжаловать полученное решение.

Как избежать признания документооборота формальным

Понятно, что не все компании специально выстраивают схемы для ухода от налогов. Однако, налоговики могут посчитать, что если в компании что-то не так с документами, то она не доплачивает налоги, и нужно их срочно взыскать.

Самое главное в любой сделке — ее экономический смысл, направленный на получение прибыли. Стороны должны не просто поменять товар на деньги, но и проверять контрагента, соблюдать безопасность.

фиол Например, предусмотреть в договоре финансовые санкции и применять их реально на практике. Задержана поставка — неустойка, платеж запоздал — пени и т. д.

Присутствие большого количества посредников, перекупщиков, которые еще и связаны с налогоплательщиком, тоже наведет налоговиков на нехорошие мысли. Сократите количество звеньев в цепи или запаситесь доказательствами, что они необходимы.

К примеру, не всегда производители готовы продавать напрямую товар и делают это через сеть дилеров, которые в свою очередь поставляют только крупные партии товара оптовикам. Если вы не претендуете на звание дилера и не хотите покупать оптом товар для разовой сделки с покупателем, то вполне оправданно купить его не напрямую на заводе, а на какой-нибудь базе.

Не поддавайтесь на уговоры мелких поставщиков сделать документы за них: «вы там выпишите нам акт, вам же не трудно, а мы подпишем». Потому что если ваши документы и договоры по форме как две капли воды, то ФНС справедливо спросит — почему так произошло и не один ли бухгалтер их оформлял?

Всегда храните не только первичные документы, но и различные сертификаты, путевые листы, даже контакты водителей. Идеально, если ваши склады оборудованы камерами для видео-фиксации разгрузки, автонавигаторами и регистраторами, сохраняющими данные, если у вас отлаженные регламенты по каждому этапу закупки и доставки.

Советуем проверять контрагентов на реальность заявленных ими мощностей и статусов. Например, если заключаете договор на услуги клининга, убедитесь, что у исполнителя достаточно персонала. Если ищете подрядчика — убедитесь, что он обладает нужной квалификацией, а компания имеет соответствующие лицензии и т. д.

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