Обучение по госзакупкам в 2026 году: кому обязательно и какую программу выбрать

Проведение тендеров регулируют два НПА: №44-ФЗ и №223-ФЗ. Первый определяет правила муниципальных и госзакупок для бюджетных организаций. Второй — закупок для субъектов естественных монополий, госкомпаний, госкорпораций и организаций коммунальной сферы, теплоснабжения и водоснабжения. Для тех, кто работает по №44-ФЗ, установлены жесткие рамки по планированию, обеспечению и проведению тендеров, отчетности. Отступать от требований нельзя. У тех, кто работает по №223-ФЗ, свободы намного больше.
Разбираемся в том, какое образование и обучение нужно специалистам по закупкам в каждом случае.
№44-ФЗ и №223-ФЗ: требования к образованию контрактного управляющего
Для тех, кто работает с муниципальными и госзакупками, требования к контрактному управляющему устанавливает ст. 38 №44-ФЗ. Помимо этого, существует единый профстандарт «Специалист в сфере закупок». Он выделяет 4 уровня квалификации. Для каждого есть свои должности, функции и требования к образованию.
✔️ Должность контрактного управляющего подпадает сразу под 2 уровня квалификации. Требования к образованию различаются: от среднего профессионального до высшего на уровне бакалавриата, магистратуры и специалитета.
Однако по ст.38 №44-ФЗ и разъяснениями Минфина в письме № 24-01-06/75331 у контрактного управляющего должно быть либо высшее образование, либо дополнительное по профилю. По образовательным стандартам и профстандарту это или повышение квалификации, или профессиональная переподготовка на специалиста в сфере закупок. Второй вариант больше соответствует требованиям, т.к. именно переподготовка на курсах по закупкам дает новую квалификацию.
По ст. 195.3 ТК РФ надо соблюдать квалификационные требованиям к персоналу, если они закреплены в НПА или профстандартах. Т.к. №44-ФЗ устанавливает требования к специалистам по закупкам, то заказчик обязан следить за тем, чтобы квалификация контрактного управляющего им соответствовала.
В №223-ФЗ обязательных квалификационных требований к контрактному управляющему нет. Заказчики могут устанавливать их сами, в том числе с опорой на №44-ФЗ и профстандарт. Однако требовать профпереподготовку у специалиста по закупкам — их право, а не обязанность.
Обязательное повышение квалификации: не реже 1 раза в 3 года, не менее 108 часов
В ст.9 №44-ФЗ закреплен принцип профессионализма. Это значит, что госзакупки проводят квалифицированные исполнители: у специалистов должны быть и знания в части теории, и практический опыт. Кроме того, заказчики должны не только нанимать персонал с соответствующим уровнем квалификации, но и поддерживать и повышать его — организовывать и проводить обучение в сфере закупок.
Ни № 44-ФЗ, ни профстандарт не устанавливают требований к периодичности и объему повышения квалификации. В качестве ориентира используют совместное письмо Минэкономразвития России № 5594-ЕЕ/Д28и и Минобрнауки России № АК-553/06. Регуляторы рекомендуют:
минимальный объем повышения квалификации для обучения по государственным закупкам — 108 часов;
периодичность подготовки — минимум каждые 3 года;
допустимые форматы — очный, очно-заочный, с применением дистанционных технологий.
Обратите внимание: эти рекомендации касаются обучения по закупкам по №44-ФЗ. На тех, кто работает по №223-ФЗ они не распространяются. Как часто учить своих специалистов и в каком объеме, заказчик определяет сам.
Рекомендации — не требования. Курсы по закупкам и по №44-ФЗ и по №223-ФЗ можно проводить чаще, выбирать другой объем. Однако из-за большого количества изменений в НПА, обучение минимум на 108 часов способно охватить все нововведения. Помимо этого, можно проводить курсы для специалистов по закупкам дистанционно полностью. Это упрощает задачи по подготовке персонала.
Что изменилось в закупках в 2026 году
С 1 января 2026 года вступил в силу значительный пакет изменений по №44-ФЗ и №223-ФЗ. Поправки затрагивают ответственность участников, процедуры закупок, порядок подтверждения соответствия и условия изменения контрактов. Собрали все нововведения в таблицу для наглядности.
Изменений много, и они касаются разных процедур. Если не следить за поправками, можно сделать ошибку там, где раньше был привычный порядок. Или не воспользоваться дополнительными возможностями, упрощающими задачи.
Курсы по государственным закупкам по №44-ФЗ и по №223-ФЗ нужно рассматривать как рабочий инструмент, который помогает вовремя и в полном объеме узнавать об изменениях.
Переподготовка в сфере закупок для смежных специалистов
Минфин России подтверждает: с любым высшим образованием можно стать контрактным управляющим, если пройти профессиональную переподготовку на специалиста по закупкам. Это открывает путь к работе с тендерами для бухгалтеров, юристов, экономистов и других специалистов смежных и близких областей.
Программы переподготовки занимают минимум 250 часов. Это около 3 месяцев учебы. Объем программы надо подбирать с учетом своего базового образования, смежного опыта и знаний. Чем ближе «родная» специальность, тем короче может быть курс обучения закупкам с нуля. Изучить учебный план надо заранее. Он должен соответствовать профстандарту и актуальным редакциям нормативный актов.
❗️ Для учебы нужно выбирать лицензированную образовательную организацию, чтобы после обучения диплом специалиста по закупкам был внесен в ФРДО.
Квалификацию будет проверять не только работодатель. Можно проходить переподготовку на курсах для специалистов по закупкам дистанционно, очно, очно-заочно. Это зависит от того, какой формат удобнее слушателю.
Как учесть расходы на обучение в бухгалтерском учёте
Расходы на обучение специалистов по госзакупкам по №44-ФЗ и курсы для специалистов в сфере закупок по №223-ФЗ работодатель берет на себя. Их учитывают в бухучете и включают в состав прочих расходов при расчете налога на прибыль, если выполнены все условия: специалиста учат в интересах заказчика, договор заключен напрямую с учебным центром, сотрудник оформлен по трудовому договору.
Чтобы отразить расходы на обучение, делают стандартные проводки:
Дт 60 Кт 51 — переведена оплата курса учебному центру;
Дт счета затрат Кт 60 — расходы на обучение списаны.
Вид обучения не важен. Это могут быть как повышение квалификации, так и профессиональная переподготовка.
