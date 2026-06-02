Обучение по госзакупкам в 2026 году: кому обязательно и какую программу выбрать

№44-ФЗ и №223-ФЗ: требования к образованию контрактного управляющего

Для тех, кто работает с муниципальными и госзакупками, требования к контрактному управляющему устанавливает ст. 38 №44-ФЗ. Помимо этого, существует единый профстандарт «Специалист в сфере закупок». Он выделяет 4 уровня квалификации. Для каждого есть свои должности, функции и требования к образованию.

✔️ Должность контрактного управляющего подпадает сразу под 2 уровня квалификации. Требования к образованию различаются: от среднего профессионального до высшего на уровне бакалавриата, магистратуры и специалитета.

Однако по ст.38 №44-ФЗ и разъяснениями Минфина в письме № 24-01-06/75331 у контрактного управляющего должно быть либо высшее образование, либо дополнительное по профилю. По образовательным стандартам и профстандарту это или повышение квалификации, или профессиональная переподготовка на специалиста в сфере закупок. Второй вариант больше соответствует требованиям, т.к. именно переподготовка на курсах по закупкам дает новую квалификацию.

По ст. 195.3 ТК РФ надо соблюдать квалификационные требованиям к персоналу, если они закреплены в НПА или профстандартах. Т.к. №44-ФЗ устанавливает требования к специалистам по закупкам, то заказчик обязан следить за тем, чтобы квалификация контрактного управляющего им соответствовала.

В №223-ФЗ обязательных квалификационных требований к контрактному управляющему нет. Заказчики могут устанавливать их сами, в том числе с опорой на №44-ФЗ и профстандарт. Однако требовать профпереподготовку у специалиста по закупкам — их право, а не обязанность.