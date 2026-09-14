Как проверить на подлинность диплом, свидетельство о профессии рабочего, удостоверение о повышении квалификации

Образовательные организации обязаны передавать информацию о выданных документах в определенные сроки после их оформления. Эти сроки зависят от того, какое обучение проходил выпускник. Данные по дипломам СПО и свидетельствам о профессии рабочего в ФРДО должны попасть за 3 рабочих дня. По дипломам о ВО и переподготовке, удостоверениям о повышении квалификации в ФРДО вносят в течение 30 рабочих дней. Это устанавливает Постановление №825 в редакции от 1 сентября 2025 года. После того, как данные переданы, можно проверить документ в ФРДО.

Видео-инструкция: как проверить образовательные документы в ФИС ФРДО

Порядок действий не зависит от типа документа. Чтобы проверить диплом о профессиональной переподготовке, СПО или ВО, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство по рабочей профессии надо:

Зайти на сайт Рособрнадзора на страницу «Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении». Спуститься вниз страницы, открыть «Сервис поиска сведений о документах об образовании» и выбрать уровень проверяемого образования сотрудника в выпадающем списке. Зайти в раздел «Найти по справочнику», ввести полное официальное название образовательной организации, которая выдала документ, и найти её в появившемся перечне. Заполнить все поля формы с информацией по владельцу и документу — если серия у бланка отсутствует, что характерно для некоторых документов ДПО, надо в графе указать «нет». Запустить поиск — если проверка диплома в ФИС ФРДО или другого документа прошла успешно, то система выдаст окно с полными данными, включая уровень квалификации, специальность, годы поступления и окончания обучения.

Если в реестре документов об образовании нет данных, то появится системное сообщение, что поиск не дал результата.