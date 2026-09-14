Проверка подлинности диплома работодателем — стандартная процедура. Особенно это касается регулируемых профессий, для которых в НПА устанавливают жесткие требования к квалификации. Нарушение этих требований грозит для работодателя штрафом. Помимо дипломов, проверяют и удостоверения о повышении квалификации, и свидетельства о рабочих профессиях. Делают это через ФИС ФРДО. Проверить образование соискателя: основное и дополнительное можно быстро и без запросов в учебное заведение.
Зачем работодателю ФИС ФРДО: проверка документов как снижение рисков
Проверка образования сотрудника нужна не всегда. Есть работа, для которой диплом по профилю — формальность, а работодателя больше интересуют практические знания и польза от специалиста. Кроме того, по ст. 65 ТК РФ дипломы, удостоверения, свидетельства не входят в перечень документов, которые нужны для заключения трудового договора. Исключение — когда работа требует специальных знаний или подготовки. Это требование может быть закреплено в НПА или ЛНА.
ФРДО — реестр документов об образовании и обучении. Лицензированные учебные организации СПО, ВО и ДПО должны вносить туда данные о дипломах, в том числе о переподготовке, удостоверениях о повышении квалификации и свидетельствах по профессии рабочего, должности служащего. И в ряде случаев проверить документ о квалификации на сайте Рособрнадзора надо обязательно.
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Внесение данных в ФИС ФРДО учебным центром НЦПО
➡️ Учебный центр НЦПО аккредитован Министерством образования, работает на основании Лицензии № Л035-01298-77/00656750. Готовим рабочие кадры, проводим профессиональную переподготовку и повышение квалификации специалистов. По результатам обучения вся информация о выданных документах гарантированно вносится в реестр ФИС ФРДО в установленные законом сроки. Проверить данные можно также через онлайн-сервис на сайте учебного центра.
Проверить документ об образовании нужно, если:
Условие соблюдать требования к квалификации установлено в федеральных законах и подзаконных актах. Эти требования определяют профстандарты или квалификационные справочники. Например, для врачей, педагогов, кадастровых инженеров. Без нужного образования: базового или переподготовки к работе не допускают.
Профессия или должность предполагают наличие льгот и компенсаций. На такие работы условию ТК РФ тоже берут только тех, чья квалификация соответствует профстандарту или квалификационному справочнику. Как правило, это работы во вредных и опасных условиях.
Компания работает в лицензируемой сфере. Лицензируемая деятельность подразумевает наличие в штате квалифицированных специалистов. Например, для работ по монтажу и ремонту противопожарных систем у ответственного должно быть профильное образование или переподготовка.
Регулятор требует от ряда специалистов периодического дополнительного обучения. Например, в промышленной безопасности нельзя работать без повышения квалификации каждые 5 лет. Аналогичные условия есть в таких областях, как аудит, ГО и ЧС, нотариат, пожарная безопасность.
Если проверка документов при приёме на работу не выполнена, велик риск столкнуться с претензиями от надзорных органов. Они контролируют соблюдение законодательных требований. Проверкой документов через ФРДО инспекторы занимаются самостоятельно и выявят поддельные дипломы, удостоверения и свидетельства.
Обучение с выдачей свидетельства, диплома и удостоверения
Подготовка по рабочим профессиям, переподготовка и повышение квалификации. Официальные документы. Гарантия внесения в реестр ФИС ФРДО.
Какие данные нужны для проверки документов в ФИС ФРДО
Для проверки документов об образовании нужна информация о владельце, учебной организации и самом документе. Если личные данные владелец поменял, то использовать надо те, которые были на момент окончания обучения.
Чтобы проверить подлинность документа об образовании понадобятся:
ФИО владельца;
полное наименование образовательной организации;
номер и серия бланка — у некоторых документов серии нет, но проверке это не мешает;
дата выдачи документа.
Как проверить на подлинность диплом, свидетельство о профессии рабочего, удостоверение о повышении квалификации
Образовательные организации обязаны передавать информацию о выданных документах в определенные сроки после их оформления. Эти сроки зависят от того, какое обучение проходил выпускник. Данные по дипломам СПО и свидетельствам о профессии рабочего в ФРДО должны попасть за 3 рабочих дня. По дипломам о ВО и переподготовке, удостоверениям о повышении квалификации в ФРДО вносят в течение 30 рабочих дней. Это устанавливает Постановление №825 в редакции от 1 сентября 2025 года. После того, как данные переданы, можно проверить документ в ФРДО.
Порядок действий не зависит от типа документа. Чтобы проверить диплом о профессиональной переподготовке, СПО или ВО, удостоверение о повышении квалификации, свидетельство по рабочей профессии надо:
Зайти на сайт Рособрнадзора на страницу «Формирование и ведение Федерального реестра сведений о документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении».
Спуститься вниз страницы, открыть «Сервис поиска сведений о документах об образовании» и выбрать уровень проверяемого образования сотрудника в выпадающем списке.
Зайти в раздел «Найти по справочнику», ввести полное официальное название образовательной организации, которая выдала документ, и найти её в появившемся перечне.
Заполнить все поля формы с информацией по владельцу и документу — если серия у бланка отсутствует, что характерно для некоторых документов ДПО, надо в графе указать «нет».
Запустить поиск — если проверка диплома в ФИС ФРДО или другого документа прошла успешно, то система выдаст окно с полными данными, включая уровень квалификации, специальность, годы поступления и окончания обучения.
Если в реестре документов об образовании нет данных, то появится системное сообщение, что поиск не дал результата.
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Что делать, если документа нет в ФРДО
Когда проверка документа об образовании по номеру бланка, данным владельца и обучающей организации не дала результата, это еще не говорит о подделке.
Причины могут быть разными:
информация внесена неверно — в запросе есть опечатки;
выпускник не дал согласие на обработку персональных данных — без него учебная организация не может передать информацию в реестр;
диплом получен в образовательном госучреждении, подведомственном ВСО, СФБ или СВР — данных этих документов нет в открытом доступе;
учебная организация не передала информацию вовремя — несмотря на то, что все учреждения знают, за сколько времени вносят документ в ФРДО, на практике бывают ошибки.
Помимо этого, значение имеет дата выдачи документа. Если речь идет о дипломах СПО и ВО, то в реестре есть данные только о выданных после 1992 года. Обучение с внесением документов в ФИС ФРДО для организаций ДПО стало обязательным с 2019 года. Некоторые учебные центры передавали более старые данные из архивов. Однако это можно было делать в добровольном порядке, поэтому проверка в ФРДО документов ДПО до 2019 года часто не дает результата.
Если проверить документ об образовании онлайн не получилось, надо сделать запрос в Рособрнадзор и в учебную организацию. В первом случае регулятор сам проверит, почему информации нет, и даст ответ в течение 30 дней. Во втором — учебная организация может проверить диплом по номеру и данным владельца во внутреннем реестре.
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