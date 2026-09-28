Обучение сметному делу в 2026 году: курсы для инженеров-сметчиков и требования к квалификации

Требования к квалификации инженера-сметчика прописывают в должностной инструкции. При составлении локальных нормативных актов работодатели отталкиваются от собственных запросов, а также от федеральных законов и других нормативных правовых актов.
Разбираем, что можно и нужно требовать от сметчиков и почему, зачем их регулярно обучать и как это делать.
Какое обучение инженеры-сметчики должны проходить по профстандарту
Формально применять профстандарт к сметчикам не обязательно. Работодатель должен учитывать требования профстандарта, если это предусмотрено ТК РФ, законами и подзаконными актами. Однако требования профстандарта желательно учитывать при разработке должностных инструкций.
Если отталкиваться от профстандарта, то инженеру-сметчику нужны:
✅ либо профильное среднее профессиональное или высшее образование;
✅ либо непрофильное образование и переподготовка по сметному делу.
На практике работодатели чаще требуют высшее образование. Профильные направления: «Промышленное и гражданское строительство» и «Городское строительство и хозяйство». Но и выпускникам этих специальностей профессиональная переподготовка на сметчика желательна. Это связано с двумя аспектами:
Сметное дело или ценообразование и сметное нормирование по этим направлениям преподают в рамках отдельной дисциплины. Но это не целенаправленное обучение на сметчика с выдачей диплома именно с такой специальностью, поэтому так или иначе подготовка обрезанная.
Сметные методики постоянно меняются. Например, в 2026 году для бюджетных строек основным стал РИМ, и для контрактов он закреплен как стандарт. Трудоемкий ресурсный метод используют для уникальных, высокотехнологичных объектов. БИМ теряет актуальность и остался только в коммерческом сегменте. Обучение по старым принципам быстро устаревает.
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Зачем направлять персонал на курсы сметного дела
С одном стороны, профстандарт рекомендует проходить курсы для инженеров-сметчиков каждые 5 лет. Помимо этого, право на повышение квалификации можно прописать в должностной инструкции. Это остается на усмотрение работодателя.
С другой стороны, курсы повышения квалификации инженерам-сметчикам надо регулярно проходить из-за изменений в сметном нормировании. Например, с 25 августа 2026 года применяется уже 19-й пакет дополнений и изменений к ФСНБ-2022, утверждённый приказом Минстроя №527/пр. Он предусматривает:
153 новые сметные нормы;
2 837 актуализированных норм;
576 новых позиций материалов и оборудования;
166 исключённых позиций строительных ресурсов;
965 актуализированных позиций строительных ресурсов;
7 изменённых и 7 удалённых позиций машин и механизмов;
4 новые позиции машин и механизмов.
Использовать актуальную базу надо не только для того, чтобы соблюдать требования законодателя. Это нужно, чтобы успешно сдавать объекты, особенно если строительство финансируется из бюджета или за счет внебюджетных средств. Помимо этого, ошибки приводят к финансовым потерям и претензиям со стороны заказчиков и надзорных органов.
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◾️ Актуальные программы ◾️ Официальные документы ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Когда переподготовка сметчика выигрывает у повышения квалификации
Профессиональная переподготовка инженера-сметчика — решение для тех, у кого был большой перерыв в работе. Например, сотрудник вышел из декретного отпуска. Федеральную сметную нормативную базу актуализируют в 19 раз за последние 4 года.
Помимо этого, в ряде областей запускают пилотные проекты с ИИ, тестируют сложные системы, ИИ-ассистентов. Переподготовка сметчика позволяет получить весь комплекс знаний, которые сейчас нужны на рынке.
✅ Помимо этого, курсы профессиональной переподготовки по сметному делу — решение для тех, кто хочет сменить направление работы. Если это предусмотрено карьерным треком для специалиста, то его можно направить на обучение составлению смет с нуля за счет компании.
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Обучение для инженеров-сметчиков в УЦ НЦПО
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации инженеров-сметчиков. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
Как проверить квалификацию после обучения сметчика
Положения должностной инструкции, которая разработана с учетом профстандарта, используют при подборе специалистов. Обязанность кадровика указывать квалификационные требования в вакансии фиксируют в Положении о найме, ротации и увольнении персонала. Квалификацию кандидата при приеме на работу можно проверить через ФРДО. Достаточно ввести данные диплома о переподготовке на инженера-сметчика.
📋 Для действующих сотрудников подходит аттестация. По ТК РФ работодатель имеет право проводить её для проверки квалификации на соответствие занимаемой должности. Если работодатель хочет проверять квалификацию специалистов и приводить в соответствие определенным требованиям, надо разработать, утвердить Положение об аттестации и ознакомить с ним персонал.
В Положении об аттестации можно прописать основания и условия, при которых сотрудника, не прошедшего аттестацию, допускают к работе при последующем обучении за счет работодателя.
📑 Например, после переподготовки на курсах для инженеров-сметчиков, повышения квалификации на курсах для сметчиков и переаттестации.
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Как учесть расходы на обучение по сметному делу на курсах для сметчиков
Работодатель может направлять специалистов учиться за счет компании на любые курсы: программы переподготовки по сметному делу с нуля для переквалификации, на повышение квалификации. Расходы на курсы обучения сметчиков отражают стандартными проводками:
📋 Дт 60 Кт 51: оплата образовательной организации;
📋 Дт 26 Кт 60: списание расходов на обучение на счёт общехозяйственных затрат.
📋 Чтобы учесть расходы на курсы переподготовки инженера-сметчика, нужны договор между компанией и учебным центром, акт об оказании образовательных услуг и диплом о переподготовке сотрудника. Если сотрудник проходил повышение квалификации вместо диплома надо приложить удостоверение.
Формат учебы значения не имеет. Персонал может проходить повышение квалификации и профессиональную переподготовку по сметному делу дистанционно, очно-заочно или очно.