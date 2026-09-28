Обучение сметному делу в 2026 году: курсы для инженеров-сметчиков и требования к квалификации

Требования к квалификации инженера-сметчика прописывают в должностной инструкции. При составлении локальных нормативных актов работодатели отталкиваются от собственных запросов, а также от федеральных законов и других нормативных правовых актов.

Разбираем, что можно и нужно требовать от сметчиков и почему, зачем их регулярно обучать и как это делать.