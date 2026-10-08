Система ХАССП обязательна для производителей пищевой продукции и общепита, и вопрос кто её внедрит и будет поддерживать встаёт в двух ситуациях.

Первая: бизнес только запускается, и систему нужно разработать с нуля, а значит, обучить человека, который за неё отвечает.

Вторая: система уже есть, но с 1 сентября 2026 года действует новый СанПиН 2.3/2.4.4282-26, и её нужно сверить с актуальными требованиями.

Разбираем, кому и какое обучение по безопасности пищевой продукции нужно пройти.