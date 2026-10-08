Система ХАССП обязательна для производителей пищевой продукции и общепита, и вопрос кто её внедрит и будет поддерживать встаёт в двух ситуациях.
Первая: бизнес только запускается, и систему нужно разработать с нуля, а значит, обучить человека, который за неё отвечает.
Вторая: система уже есть, но с 1 сентября 2026 года действует новый СанПиН 2.3/2.4.4282-26, и её нужно сверить с актуальными требованиями.
Разбираем, кому и какое обучение по безопасности пищевой продукции нужно пройти.
Где система обязательна, поэтому персоналу нужно обучение по ХАССП
Нормативная база — статья 10 ТР ТС 021/2011: изготовитель и продавец пищевой продукции обязан разработать, внедрить и поддерживать процедуры на принципах ХАССП. Это касается пищевых производств, заведений общественного питания и других участников оборота пищевой продукции: всех, кто занимается её изготовлением, хранением, перевозкой и реализацией.
📋 Размер бизнеса от обязанности не освобождает. За несоблюдение требований организацию ждет штраф до 300 тысяч рублей.
Пройти обучение по ХАССП нужно специалистам и управленцам, потому что это требования к безопасности на уровне предприятия, а не к личной гигиене линейного персонала. Курсы нужны:
руководителю организации, который отвечает за ресурсы, издаёт приказ о рабочей группе и несёт ответственность за результат;
координатору рабочей группы ХАССП, который выстраивает и поддерживает работу системы;
технологам, шеф-поварам, начальникам производства, которые определяют критические контрольные точки и режимы;
специалистам по качеству и пищевой безопасности, которые ведут мониторинг, верификацию, работу с несоответствиями;
начальникам складов, специалистам по закупкам, которые отвечают за входной контроль сырья и прослеживаемость.
📋 Рабочая группа, как правило, включает минимум три человека: технолога, начальника производства и представителя склада или службы качества. Им пройти курсы по ХАССП надо обязательно.
Когда нужна профпереподготовка на курсах по ХАССП в пищевом производстве
Начинать обучение персонала нужно с профпереподготовки по ХАССП. Система опирается на знания из нескольких областей. Минимальный объём программы — 250 академических часов. Выстраивают её на требованиях профстандартов: например, «Специалист по безопасности, прослеживаемости и качеству пищевой продукции» и «Специалист по технологии продукции и организации общественного питания», СанПиН, ГОСТ Р 51705.1-2024 и ГОСТ Р ИСО 22000-2019.
Переподготовка по ХАССП актуальна, если:
✅ идет запуск нового бизнеса: открывается производство, кафе, цех или кухня, и систему нужно разработать до начала работы;
✅ компания выходит на новую продукцию или формат: например, кулинарию или детское питание;
✅ нужно назначить ответственного за ХАССП и сформировать рабочую группу, но у кандидатов нет профильного образования;
В программу входят нормативная база, микробиология и санитария, анализ опасностей и критические контрольные точки, разработка плана ХАССП, стандарты серии ISO 22000, внутренний аудит. По сути, это комплексное обучение пищевой безопасности, которое даёт целостную картину.
Пройти переподготовку по безопасности пищевой продукции
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Когда нужно повышение квалификации
Повышение квалификации по ХАССП рассчитано на тех, у кого профильная база уже есть. Его задача — обновить и углубить компетенции в рамках имеющейся квалификации. В среднем, для обучения достаточно курса на 36-72 часа. Направлять на него стоит членов рабочей группы и других специалистов предприятий, которым нужна актуализация знаний.
Какие темы для курсов по ХАССП приоритетны на 2026 год:
требования СанПиН 2.3/2.4.4282-26 и ТР ТС 021/2011;
мониторинг критических контрольных точек, верификацию, прослеживаемость;
подготовку к аудитам сетей и требованиям схем вроде FSSC 22000;
отраслевая специфика и требования для микропроизводств.
Пройти повышение квалификации по безопасности пищевой продукции
◾️ Актуальные программы ◾️ Официальное удостоверение ◾️ Внесение сведений в ФИС ФРДО
Можно ли проводить дистанционное обучение по ХАССП
Образовательное законодательство допускает использование дистанционных образовательных технологий и электронного обучения. Программы переподготовки могут реализовываться полностью или частично с их применением, а курсы повышения квалификации по ХАССП часто проходит исключительно онлайн. Для работодателя это удобно: сотрудник не отрывается от работы, а обучение легко масштабировать на нескольких человек.
📋 Важно то, какие документы получают сотрудники. Удостоверение о повышении квалификации и диплом о переподготовке — документы о дополнительном профессиональном образовании, а сведения о них вносятся в ФИС ФРДО. Сертификаты о прохождении курса по HACCP — нет.
Куда направить персонал на дистанционное обучение ХАССП с выдачей диплома и удостоверения
По подпункту 23 пункта 1 статьи 264 НК РФ расходы на обучение работников включаются в прочие расходы при расчёте налога на прибыль. Порядок определён пунктом 3 той же статьи.
Главное условие — договор с организацией, у которой есть лицензия на образовательную деятельность. Чтобы учесть расходы на обучение по ХАССП, надо:
✅ направить штатный персонал на обучение в лицензированную образовательную организацию;
Коротко о бизнесе
Обучение по безопасности пищевой продукции
➡️ Учебный центр НЦПО работает на основании лицензии Министерства образования и разрабатывает программы в соответствии с требованиями профстандартов. Проводим переподготовку и повышение квалификации по безопасности пищевой продукции. По итогам обучения выдаются официальные документы с регистрацией в ФИС ФРДО.
✅ заключить договор между компаний и образовательной организацией Минфин в письме от 02.06.2025 № 03-03-06/3/54023 указывает, что учесть расходы можно по договору, заключённому от имени работодателя;
✅ подтвердить, что расходы экономически обоснованы: цель обучения стоит связать с деятельностью компании и закрепить в приказе о направлении или любом другом ЛНА.
Чтобы подтвердить расходы и их обоснованность нужны: план обучения персонала с указанием целей переподготовки или повышения квалификации, приказ о направлении на учебу, договор с образовательной организацией, акт об оказании услуг по обучению, дипломы и удостоверения обученных сотрудников.
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